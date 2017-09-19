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Экономика

Губернатор Ленинградской области предложил место для создания крипторубля

14:2219.09.2017
(обновлено: 14:32 19.09.2017)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкАлександр Дрозденко. Архивное фотоАлександр Дрозденко. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил инновационным энергоемким стартапам, в том числе разработчикам российской криптовалюты, рассмотреть площадку нового технопарка в Сосновом Бору, который создается на месте Ленинградской АЭС. Эксперты сочли идею технопарка перспективной, однако обратили внимание, что российские власти пока только обсуждают регулирование криптовалют.

Сувенирная монета криптовалюты биткойн в MaRSe Bitcoin Center в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Российские эксперты не видят смысла запрещать домашний майнинг биткоинов
"Как вы знаете, в Сосновом Бору завершается строительство ЛАЭС-2. В связи с этим высвобождаются большие площади первой атомной станции. Мы много думали, как их использовать в дальнейшем, в том числе — под современный технопарк, а сейчас возникла идея предложить эту площадку под создание инновационных энергоемких производств. Мы не исключаем, что эта площадка может быть интересна разработчикам российской криптовалюты", — сказал Дрозденко, обращаясь в пятницу к представителям малого и среднего бизнеса региона в рамках форума "Энергия возможностей".

Помимо оптимальных условий для IT-компаний, в новом технопарке резидентам могут быть предоставлены дополнительные преференции и льготы.

Производственные площадки, освобождающиеся в ходе строительства новых энергоблоков Ленинградской атомной электростанции, будут доступны для новых резидентов уже в 2018 году. Для их размещения отведут более 10 тысяч квадратных метров. Помимо IT-кластера там смогут разместиться наукоемкие производства в сфере радиомедицины, фармакологии.

Электронная валюта биткоин. Архивное фото
© Fotolia / prima91
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Ленинградская АЭС — филиал концерна "Росэнергоатом", электроэнергетического дивизиона госкорпорации "Росатом". Станция расположена в городе Сосновый Бор, в 40 километрах западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. Ленинградская АЭС-2 со временем заместит действующие энергоблоки Ленинградской АЭС с реакторами РБМК-1000. Ввод в эксплуатацию первого блока ЛАЭС-2 намечен на 2018 год.

К новым технологиям

Специалисты приветствуют идею создания на освободившейся площадке современных производств. Так, президент Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Александр Ходачек отметил, что потенциал мощностей вполне успешно может быть реализован в качестве современного технопарка.

"Что же касается криптовалюты, то в Российской Федерации нет четкого закона, который регулировал бы эту область. Поэтому пока не очень ясно, как реализовывать подобные инициативы", — сказал Ходачек РИА Новости.

По его оценке, площадку нового технопарка в Сосновом Бору было бы эффективно использовать в качестве территории опережающего развития. "На таких условиях она бы работала эффективно", — считает эксперт.

Сувенирная монета криптовалюты биткойн в MaRSe Bitcoin Center в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Биткоин, майнинг и блокчейн: что ждет криптовалюты в России
Ряд стран мира открыл свои рынки для криптовалют. Однако российские власти с осторожностью подходят к данному вопросу, регулирование криптовалют пока не введено. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в августе заявил, что крипторубль должен существовать и правительство будет аккуратно работать в данном направлении. Министр финансов РФ Антон Силуанов в сентябре сообщил, что министерство хочет сделать из "черного рынка" криптовалют организованный, и для физлиц покупка и продажа такого инструмента должна осуществляться по аналогии с ОФЗ.

ЦБ со своей стороны заявил о преждевременности допуска криптовалют к торгам в РФ и предупредил граждан и участников рынка о высоких рисках их использования. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в начале сентября сказала, что регулятор не допустит использования криптовалют в стране как денежных суррогатов. А в середине месяца она высказалась еще жестче, заявив, что ЦБ выступает не только против расчетов в криптовалютах, но и против приравнивания их к иностранным валютам, видя в них признаки "финансовой пирамиды".

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