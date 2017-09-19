Губернатор Ленинградской области предложил место для создания крипторубля

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил инновационным энергоемким стартапам, в том числе разработчикам российской криптовалюты, рассмотреть площадку нового технопарка в Сосновом Бору, который создается на месте Ленинградской АЭС. Эксперты сочли идею технопарка перспективной, однако обратили внимание, что российские власти пока только обсуждают регулирование криптовалют.
Помимо оптимальных условий для IT-компаний, в новом технопарке резидентам могут быть предоставлены дополнительные преференции и льготы.
Производственные площадки, освобождающиеся в ходе строительства новых энергоблоков Ленинградской атомной электростанции, будут доступны для новых резидентов уже в 2018 году. Для их размещения отведут более 10 тысяч квадратных метров. Помимо IT-кластера там смогут разместиться наукоемкие производства в сфере радиомедицины, фармакологии.
К новым технологиям
Специалисты приветствуют идею создания на освободившейся площадке современных производств. Так, президент Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Александр Ходачек отметил, что потенциал мощностей вполне успешно может быть реализован в качестве современного технопарка.
"Что же касается криптовалюты, то в Российской Федерации нет четкого закона, который регулировал бы эту область. Поэтому пока не очень ясно, как реализовывать подобные инициативы", — сказал Ходачек РИА Новости.
По его оценке, площадку нового технопарка в Сосновом Бору было бы эффективно использовать в качестве территории опережающего развития. "На таких условиях она бы работала эффективно", — считает эксперт.
ЦБ со своей стороны заявил о преждевременности допуска криптовалют к торгам в РФ и предупредил граждан и участников рынка о высоких рисках их использования. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в начале сентября сказала, что регулятор не допустит использования криптовалют в стране как денежных суррогатов. А в середине месяца она высказалась еще жестче, заявив, что ЦБ выступает не только против расчетов в криптовалютах, но и против приравнивания их к иностранным валютам, видя в них признаки "финансовой пирамиды".