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Экономика

Повышение акцизов на топливо требует обоснования, заявили в Госдуме

11:3718.09.2017
(обновлено: 11:40 18.09.2017)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкРабота автозаправочной станции. Архивное фотоРабота автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Повышение в РФ акцизов на топливо в большем объеме, чем предусматривает Налоговый кодекс, требует серьезного обоснования, считает ряд депутатов Госдумы.

Мужчина на автозаправочной станции
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ФАС против нефтяников: что будет осенью с ценами на бензин
Министр финансов Антон Силуанов сообщил ранее журналистам, что правительство РФ в понедельник рассмотрит предложение повысить акцизы на топливо на 50 копеек с 1 января и 1 июля.

Газета "Ведомости" со ссылкой на письмо Минэнерго сообщила, что средняя цена на топливо в 2018 году может превысить 40 рублей за литр, в том числе из-за предложенного Минтрансом роста акцизов. Издание утверждает, что решение дополнительно поднять акцизы на топливо принято на бюджетных совещаниях в правительстве. Повышение запланировано в два этапа — по 50 копеек за 1 литр с 1 января и с 1 июля.

Это существенно большее повышение акцизов, чем предусмотрено Налоговым кодексом: индексация на инфляцию в 4%, то есть примерно на 30 копеек за 1 литр бензина и 23 копейки за 1 литр дизельного топлива. Дополнительные доходы бюджетной системы ожидаются на уровне 55-60 миллиардов рублей. Из-за повышения акциза на 50 копеек 1 литр топлива в рознице может подорожать на 1,5%, или на 60 копеек.

На что потратят? 

"Повышение акцизов – это косвенная нагрузка налоговая на граждан и на экономику. Если правительство будет предлагать повысить акцизы, то должно представить расчеты, тогда можно будет обсуждать", — заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов ("Единая Россия"). "Пока соответствующей информации у нас нет. … Надо понять будет повышение или не будет, и куда могут быть потрачены дополнительные доходы от него", — добавил он.

Автозаправочная станция. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сазонов
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Повышение акцизов на бензин вызовет рост цен на топливо, считает аналитик
"Если дополнительные поступления от акцизов будут направлены на безопасность или дороги, то это один вопрос. А то, что нефтяники повысят цены на топливо в любом случае не вызывает сомнения. Может быть их лучше отдать на дело, поэтому, когда придет проект федерального бюджета на 2018-2020 годы в Госдуму, тогда посмотрим, как, чего и куда", — отметил первый зампред думского комитета.

"Федеральную сеть дорог практически привели в нормативное состояние, почти 85%, а пока региональную и сельскую надо доводить, она где-то около 50% соответствует нормативной. Конечно, деньги на это нужны", — считает Ефимов. Но при этом, его словам, "бесконечно" тоже повышать акцизы невозможно, потому что это влияет и на благосостояние людей и на экономику.

"Любое увеличение акцизов на топливо в любом случае отразиться на конечном потребителе. Это опять же ляжет на кошелек граждан и на экономику, потому что составляющая в любом продукте от энергоносителя существенная. И, конечно, это негативно скажется, в том числе, на инфляции, по крайней мере, на росте цен на другие товары", — заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков ("Справедливая Россия"). Поэтому все должно быть в "здоровом балансе", считает он.

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"Я понимаю, если бы росли доходы населения, покупательная способность, а сейчас как раз наоборот, покупательная способность снижается, потребительские настроения тоже, и не очень уверен, что повышение акцизов — это верный шаг", — сказал первый зампред бюджетного комитета.

"Надо все внимательно посмотреть, но нельзя всю систему налогообложения перекладывать опять на плечи граждан и обрабатывающего комплекса, который еле-еле выживает, чтобы завтра поднялась цена на солярку, дизельное топливо, горюче-смазочные материалы, цены на АЗС", — считает председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ). "В этом плане мы еще и еще раз должны детально посмотреть, как будет сформирован бюджет на ближайшие три года", — подчеркнул он.

"Государство обязано регулировать цены и, в первую очередь, на энергетические ресурсы. Нельзя делать так, чтобы в условиях, тем более кризиса, миллиардеров становилось на нефтегазовом комплексе все больше, а существующие богатели, а обрабатывающий комплекс разорился", — уверен глава аграрного комитета.

Рейтинг стран Европы по ценам на бензин
© РИА Новости, Инфографика
Рейтинг стран Европы: где самый дешевый и самый дорогой бензин
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Экономика
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