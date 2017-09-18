МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Правительство приняло решение дополнительно поднять акцизы на топливо. Повышение пройдет в два этапа – по 50 копеек за литр с 1 января и 1 июля, пишет газета "Ведомости".

Как рассказали изданию несколько федеральных чиновников, решение принято на бюджетных совещаниях в кабмине. Несмотря на то, что оно предварительное, его вряд ли изменят, пояснил один из собеседников газеты.

Инициатива, по данным издания, принадлежит министерству транспорта, которому нужны средства на строительство трассы "Приморское кольцо" в Калининградской области. Другой претендент на эти деньги – трасса "Таврида" в Крыму. Оставшиеся средства могут пойти региональным дорожным фондам.

Предполагаемое повышение акцизов существенно выше, чем предусмотрено законом. В Налоговом кодексе прописана индексация на инфляцию в четыре процента, то есть примерно на 30 копеек за литр бензина и 23 копейки за литр дизельного топлива.