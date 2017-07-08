Силуанов: экономика России в 2017 году достигнет динамики развития еврозоны

ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Экономика РФ в 2017 году достигнет динамики развития еврозоны, далее надо двигаться к цели мировых темпов роста ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов.

"Сегодня двое коллег подошли и были очень позитивно настроены в отношении наших успехов в макроэкономике, информации о том, что у нас темпы роста ВВП 2% — это примерно такой же темп роста, как в еврозоне", — рассказал Силуанов журналистам на брифинге в кулуарах саммита G20.

"В этом году мы как раз достигнем динамики развития экономики еврозоны, ну а в дальнейшем уже будем двигаться к повышению темпа роста до мировых", — отметил он, напомнив, что они в этом году составят 3,6% от ВВП.

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поручил правительству разработать предметный план развития экономики страны до 2025 года, который позволит России выйти на темпы экономического роста выше мировых уже на рубеже 2019-2020 годов.

По данным Росстата, ВВП РФ в первом квартале 2017 года вырос на 0,5% в годовом выражении. По итогам первых пяти месяцев года, по оценкам Минэкономразвития, экономика вышла на рост в 1,3% к аналогичному периоду прошлого года; в мае ВВП ускорился до 3,1% в годовом выражении после 1,7% в апреле.

Банк России ожидает, что экономика во втором квартале 2017 года продемонстрирует темпы роста на уровне 0,9-1,3% в годовом выражении, в третьем — около 1,3%. Министр экономического развития Максим Орешкин более оптимистичен и рассчитывает увидеть уже осенью динамику ВВП выше 2%. По его словам, последние статистические данные позволяют с некоторой уверенностью говорить о том, что по итогам года экономика покажет рост в 2%.