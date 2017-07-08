ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил G20 выработать идеи по регулированию цифровой экономики, сообщил журналистам глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

"Президент говорил об этом и на встрече с лидерами стран БРИКС. В частности, высказал предложение о том, что именно большая двадцатка должна взять на себя задачу выработки некого международного регулирования, создания условий для развития цифровой экономики", — сказал Никифоров.

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