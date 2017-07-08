Минкомсвязь выступает за создание пилотных проектов в сфере криптовалют

ГАМБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Минкомсвязь выступает за создание пилотных проектов в РФ в сфере криптовалют, сообщил журналистам глава министерства Николай Никифоров.

"Я не готов прокомментировать здесь позицию РФ, потому что она вырабатывается, прежде всего, в Банке России, коллеги над этим работают. Мы как технологическое министерство, конечно же, выступаем за так называемый механизм — их еще называют "правовых песочниц" — иными словами, неких пилотных проектов, когда на ограниченной территории в отношении ограниченного числа участников можно попробовать провести эксперимент", — сказал Никифоров, отвечая на вопрос об использовании криптовалют в РФ, а также вероятности создания Россией национальной криптовалюты.

"Мы выступаем за такие пилотные проекты. Мы их активно продвигаем", — добавил он.

"Будет или нет что-то по криптовалютам — нужно дождаться решения Банка России, но я считаю, что те или иные эксперименты нужно делать обязательно, даже если они закончатся (отрицательным — ред.) решением", — заключил он.

Зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в мае говорила, что Банк России через месяц представит вариант нормативных документов по налогообложению криптовалют, в том числе биткоина, как цифрового товара. Сейчас в РФ действует запрет на выпуск денежных суррогатов. Вместе с тем глава Сбербанка Герман Греф считает, что все больше стран открывают свои рынки для криптовалют, и в России тоже надо ввести аккуратное регулирование биткоина, так как это предоставляет колоссальные возможности.