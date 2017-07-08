Меркель рассказала, когда женское предпринимательство станет успешным

ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что первые успехи в развитии женского предпринимательства, достигнутые благодаря программе Всемирного банка, появятся уже во время председательства Аргентины в G20 в следующем году.

"Первые успехи, первые примеры мы увидим уже на следующей встрече G20 под председательством Аргентины", — заявила Меркель на мероприятии Всемирного банка, посвященном поддержке женской занятости. Она добавила, что не сомневается, что "уверенные в себе женщины из развивающихся стран могут взять свою судьбу в собственные руки и воспользуются этими средствами".

По словам Меркель, программа по созданию специального фонда, которую проводит Всемирный банк, придаст больше "эффективности работе международных организаций". Крайне важно включение в эту программу именно развивающихся стран, которые "так нуждаются в поддержке".

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