Меркель рассказала, когда женское предпринимательство станет успешным

ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что первые успехи в развитии женского предпринимательства, достигнутые благодаря программе Всемирного банка, появятся уже во время председательства Аргентины в G20 в следующем году.
По словам Меркель, программа по созданию специального фонда, которую проводит Всемирный банк, придаст больше "эффективности работе международных организаций". Крайне важно включение в эту программу именно развивающихся стран, которые "так нуждаются в поддержке".
За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>