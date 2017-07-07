Китай призвал глав G20 усилить координацию макроэкономической политики

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал лидеров "Большой двадцатки" (G20) усилить координацию макроэкономической политики и не допускать возникновения рисков на финансовых рынках, передает агентство Синьхуа.
Китайский лидер высказался за расширение доступа к финансовым услугам, чтобы финансовая сфера смогла стать движущей силой развития реального сектора.
Си Цзиньпин также отметил необходимость сотрудничества в области образования, подготовки кадров, занятости и распределения богатств. Это позволит увеличить эффективность экономической глобализации, добавил он.
Саммит G20 проходит в Гамбурге 7-8 июля.
За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн репортаже РИА Новости>>