Китай призвал глав G20 усилить координацию макроэкономической политики

Си Цзиньпин на встрече лидеров стран БРИКС в преддверии саммита Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Си Цзиньпин на встрече лидеров стран БРИКС в преддверии саммита Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал лидеров "Большой двадцатки" (G20) усилить координацию макроэкономической политики и не допускать возникновения рисков на финансовых рынках, передает агентство Синьхуа.

Китайский лидер высказался за расширение доступа к финансовым услугам, чтобы финансовая сфера смогла стать движущей силой развития реального сектора.

Си Цзиньпин также отметил необходимость сотрудничества в области образования, подготовки кадров, занятости и распределения богатств. Это позволит увеличить эффективность экономической глобализации, добавил он.

Саммит G20 проходит в Гамбурге 7-8 июля.

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