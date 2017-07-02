ПЕКИН, 2 июл — РИА Новости, Жанна Манукян. Совет управляющих Нового банка развития БРИКС одобрил окончательную версию стратегии развития на ближайшие 5 лет, следует из распространенного банком документа.

"Общая стратегия на 2017 —2021 годы определяет то, как НБР будет выполнять свой мандат. Самая главная цель в следующие пять лет – на основе имеющегося прогресса, сделанного с начала функционирования банка в июле 2015 года, создать из НБР надежного поставщика услуг по сотрудничеству в области развития и финансового посредника, который надежно защищает ресурсы, вложенные акционерами и инвесторами", — говорится в сообщении финансового института.

Документ был одобрен Советом управляющих банка 30 июня.

В начале апреля совет управляющих НБР в ходе второго годового собрания в Нью-Дели одобрил "в принципе" стратегию развития на ближайшие пять лет. Президент банка сообщал, что окончательную версию планируют согласовать и опубликовать на сайте банка к 1 июня, однако публикация несколько задержалась из-за дополнительных раундов переговоров, необходимых для внесения поправок.

Новый банк развития со штаб-квартирой в Шанхае был создан странами БРИКС в июле 2014 года для финансирования проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в его членах и других развивающихся странах. В апреле 2016 года совет директоров НБР одобрил 7 проектов, подразумевающих предоставление финансирования в размере более 1,5 миллиарда долларов. В текущем году банк рассчитывает одобрить около 15 проектов на сумму 2,5-3 миллиарда долларов.