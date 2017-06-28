Трутнев рассказал, что участие в ВЭФ-2017 подтвердили 24 страны

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Участие в Восточном экономическом форуме подтвердили 24 страны, среди которых Австралия, Великобритания, Германия, Канада, Китай, США, Япония и ряд других государств, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

"Сегодня подтвердились делегации уже 24 стран. Это совсем разные страны: и Азиатско-Тихоокеанского региона: Китай, Япония, Австралия; Канада и Соединенные Штаты Америки, а также европейские страны, в том числе Великобритания, Германия, и ряд других", — сказал вице-премьер.

По словам Трутнева, динамика заявлений на III Восточный экономический форум значительно выше, чем на первый и второй, хотя и прежде внимание иностранных участников к этому мероприятию было высоким.

Восточный экономический форум учрежден указом президента РФ Владимира Путина. В 2016 году ВЭФ собрал 4,6 тысячи представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира. Во время форума было подписано 216 соглашений на 1,85 триллиона рублей. Третий ВЭФ пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости www.ria.ru в 11.00 мск.