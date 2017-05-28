МС-21 совершил первый полет в Иркутске

Российский пассажирский лайнер МС-21 на взлетно-посадочной полосе неподалеку от цеха окончательной сборки в Иркутске

Российский пассажирский лайнер МС-21 на взлетно-посадочной полосе неподалеку от цеха окончательной сборки в Иркутске

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. В интернете появилось видеозаписи пробного полета ближне-среднемагистрального самолета МС-21 в Иркутске. Множество фотографий и видеороликов опубликовали сотрудники Иркутского авиационного завода.

Пользователи засняли как момент взлета нового лайнера, так и удачную посадку.

Публикация от Аnastasiia_Syshchenko (@anastasiia_syshchenko) Май 28 2017 в 12:45 PDT

"Счастья нет предела! Гордость, слезы счастья, эмоции переполняют! Иркутский Авиационный Завод это сделал, все большие молодцы! Вместе мы сила 👊Первый полет МС-21, скоро полетаем", — написала anastasiia_syshchenko.

Публикация от Мария Зимина (@mariya86zimina) Май 27 2017 в 10:16 PDT

"Ура товарищи! Первый полёт нашего МС-21! Сказать что распирает гордость и радость- это ни чего не сказать!" — написала еще одна из очевидцев полета mariya86zimina.

Публикация от Танюшка Петрова (@petrovataniushka) Май 28 2017 в 1:07 PDT

"Первый полет", — кратко подписала свое видео petrovataniushka.

Об успешном испытании новейшего российского самолета сообщил и вице-премьер Дмитрий Рогозин.

МС-21 — семейство пассажирских самолетов нового поколения, которые должны составить конкуренцию Airbus320 и Boeing737 и сменить советские самолеты Ту, Як и Ан. Новые лайнеры вмещают до 211 пассажиров.

Это первый российский лайнер с крылом из высокопрочных композитных материалов. Производство новых лайнеров позволит российским авиакомпаниям расширить свой парк, не закупая самолеты за границей.

Ожидается, что первые 50 самолетов закупит "Аэрофлот". Поставки намечены на конец 2018 — начало 2019 года.