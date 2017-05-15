"АвтоВАЗ" отзывает почти 4,5 тысячи автомобилей Lada Kalina и Granta Sport

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. "АвтоВАЗ" отзывает 4,466 тысячи автомобилей Lada Kalina и Granta Sport, сообщается на сайте Росстандарта.

Это касается машин, проданных с 3 сентября 2015 года по сегодняшний день.

"Причиной отзыва автомобилей является перетирание топливной трубки тросом сцепления (для автомобилей в комплектации с механической коробкой передач)", — говорится в сообщении.

Компания в ближайшее время проинформирует владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости приехать в дилерский центр для ремонта.

На отозванных автомобилях установят защитную облицовку, которая исключит возможность перетирания трубок. При наличии следов контакта на трубках их заменят на новые. Все работы будут бесплатными для владельцев.

В марте "АвтоВАЗ" отзывал 106,7 тысячи автомобилей Lada Kalina и Granta по аналогичной причине.