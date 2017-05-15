Путин рассказал о сотрудничестве с Китаем

Президент РФ Владимир Путин на Международном форуме Один пояс, один путь

Президент РФ Владимир Путин на Международном форуме Один пояс, один путь

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Выступая на форуме "Один пояс — один путь", Владимир Путин отметил, что Москва не боится экспансии Китая на российский рынок.

Таким образом президент прокомментировал опасения ряда экспертов по поводу того, что Китай может поглотить российскую экономику.

"Мы не та страна, которая чего-то боится, а действия Китая не направлены на это". — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, Москва намерена расширять сотрудничество с Пекином.

"Мы сотрудничаем в космосе, достаточно успешно, и есть все шансы, что мы это сотрудничество будем увеличивать. На повестке дня — поставки в Китай наших ракетных двигателей", — заявил Путин.

По его словам, Москва и Пекин могут реализовать совместный проект создания широкофюзеляжного самолета.

"Вы знаете, что мы создали впервые за 29 последних лет совершенно новый, конкурентоспособный продукт, новый двигатель со средней тягой. Теперь у нас на повестке дня двигатель с большой тягой и это дает нам возможность реализовать идею собственного широкофюзеляжного самолета вместе с китайскими партнерами", — сказал президент, отметив, что "есть все шансы это сделать".

Ранее президент заявил, что Россия поддерживает проект "Один пояс — один путь" и намерена активно в нем участвовать.

"Все, что предлагается, находится в тренде современного развития, чрезвычайно необходимо и в высшей степени востребовано", — отметил Путин во время работы круглого стола.