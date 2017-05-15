Путин рассказал о сотрудничестве с Китаем

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Выступая на форуме "Один пояс — один путь", Владимир Путин отметил, что Москва не боится экспансии Китая на российский рынок.
"Мы не та страна, которая чего-то боится, а действия Китая не направлены на это". — подчеркнул российский лидер.
По словам Путина, Москва намерена расширять сотрудничество с Пекином.
"Мы сотрудничаем в космосе, достаточно успешно, и есть все шансы, что мы это сотрудничество будем увеличивать. На повестке дня — поставки в Китай наших ракетных двигателей", — заявил Путин.
По его словам, Москва и Пекин могут реализовать совместный проект создания широкофюзеляжного самолета.
"Вы знаете, что мы создали впервые за 29 последних лет совершенно новый, конкурентоспособный продукт, новый двигатель со средней тягой. Теперь у нас на повестке дня двигатель с большой тягой и это дает нам возможность реализовать идею собственного широкофюзеляжного самолета вместе с китайскими партнерами", — сказал президент, отметив, что "есть все шансы это сделать".
"Все, что предлагается, находится в тренде современного развития, чрезвычайно необходимо и в высшей степени востребовано", — отметил Путин во время работы круглого стола.