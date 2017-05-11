Ленобласть и Москва подписали программу сотрудничества на 2017-2021 годы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и правительством города Москвы, а также программу сотрудничества на 2017-2021 годы, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Для нас Москва — это стратегический партнер, на которого мы ориентируемся и у которого перенимаем опыт в экономике, социальной сфере, дорожном строительстве", — отметил Дрозденко.

По словам Собянина, ежегодный товарооборот между Москвой и Ленинградской областью составляет порядка 150 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что Ленинградская область является одним из самых крупных экономических партнеров Москвы".

Согласно подписанному сегодня соглашению стороны намерены развивать сотрудничество в таких сферах, как расширение торгово-экономических связей, поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, выставочно-ярмарочные мероприятия, строительство, агропромышленный и рыбохозяйственный комплекс, культура, туризм, молодежная политика, спорт, здравоохранение, социальная защита населения, ценообразование и тарифная политика, охрана общественного порядка, межнациональные и межконфессиональные отношения, информационные технологии и других.

Первое рамочное соглашение между правительством Ленинградской области и правительством Москвы о сотрудничестве в экономической, научно-технической, культурной и социальной областях было заключено 3 апреля 2003 года и стало основой для развития всестороннего сотрудничества регионов.