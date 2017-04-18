Назад в будущее. Сможет ли сильный рубль заставить подешеветь автомобили

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Сергей Белоусов. Рубль продолжает укреплять свои позиции: курс евро опустился ниже психологической отметки в 60 рублей, проседает и доллар. Кажется, что цены на автомобили зарубежных марок должны снижаться вслед за курсами валют, но так ли это в действительности?

По данным аналитического агентства "Автостат", в период с 16 марта по 15 апреля 2017 года цены на машины в России изменили 18 компаний. Так, у марок BMW и Porsche одни подорожания — от 0,4% до 4,7% и от 0,1% до 2,2% соответственно. Выросли цены на некоторые модели Volkswagen, Suzuki и Haval, Hyundai подняла прайсы на самый популярный в России кроссовер Creta. А вот Mitsubishi, наоборот, снизила минимальную цену внедорожника Pajero Sport на 14,3%, однако максимальная комплектация подорожала на 1,7%. Схожим образом поступил и российский УАЗ: благодаря появлению новой базовой версии "Классик" модель Patriot стала доступнее на 8,3%.

Первые пошли

Первой внимание на сильный рубль обратила компания Ford, которая в начале марта снизила цены на ключевые модели — Focus, Mondeo, Explorer и Transit.

"С учетом повышения эффективности и конкурентоспособности автопроизводителя на российском рынке, накопления эффекта локализации автокомпонентов и сырья и укрепления курса рубля компания предлагает клиентам более выгодные розничные цены", — отметили в компании Ford.

Дисконт оказался весьма внушительным — от 50 до 150 тысяч рублей. Если для внедорожника Ford Explorer, чья цена в среднем составляет три миллиона, уменьшение стоимости всех комплектаций на 100 тысяч рублей не так ощутимо, то удешевление всех версий Focus на 80 тысяч рублей — приятный сюрприз для экономных покупателей.

В снижение стоимости новых автомобилей верят и в компании Mitsubishi, которая благодаря укреплению рубля с мая решила возобновить продажи внедорожника Pajero четвертого поколения в России.

"В прошлом году мы сознательно не заказывали внедорожники Pajero, так как их стоимость из-за разницы курсов была слишком завышенной для российского потребителя, — сообщила Екатерина Колесникова, менеджер по связям с общественностью ООО "ММС Рус". — Рубль чуть укрепился, и мы вернули модель на российский рынок. Прямая зависимость от курса актуальна и для тех машин, которые мы поставляем из Таиланда: Mitsubishi Pajero Sport и L200. Однако есть и другие факторы, которые влияют на стоимость, например сертификация и установка системы "ЭРА-ГЛОНАСС", которые увеличивают стоимость автомобилей".

"В настоящее время в большинстве случаев мы видим равновесие в курсе рубля и тех ценах, которые автопроизводители установили на свою продукцию, поэтому, если евро и доллар будут падать, стоимость автомобилей может начать снижаться, — считает президент Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев. — Производителям пора перестать думать о том, что они могут отыграть убытки последних трех лет и завышать стоимость машин, так они в конце концов потеряют долю рынка. Снижение цен на автомобили выгодно всем: и покупателям, и дилерам, и самим автопроизводителям. За счет более низких цен повысится покупательская активность, а дилеры будут продавать больше. К примеру, Renault как иностранная компания с наибольшей степенью локализации в России до 50% деталей покупает за валюту, даже АвтоВАЗ со своим новейшим модельным рядом до 35-40% комплектующих вынужден приобретать за доллары и евро, поэтому укрепление рубля будет выгодно всем".

Недостаточно силен

В недавнем интервью российским СМИ крупнейший российский автопроизводитель занял выжидательную позицию. Президент АвтоВАЗа Николя Мор считает, что при нынешней экономической ситуации в 2017 году мы можем рассчитывать только на то, что стоимость автомобилей Lada точно не будет увеличиваться.

В компании KIA снижать цены пока не планируют. "Мы продолжим следовать нашей стратегии в области ценообразования. Мы внимательно изучаем действия других игроков рынка и, основываясь на анализе рынка в разрезе по сегментам, предлагаем конкурентоспособные и взвешенные цены. Так будет и впредь, — рассказали РИА Новости в российском представительстве корейской автокорпорации. — Стоит отметить, что KIA повышала цены меньше, чем многие другие игроки рынка. Например, по нашим оценкам, средневзвешенный рост цен на автомобили KIA в 2016 году составил 8%, в то время как в среднем по рынку цены выросли на 10-11%".

Первый квартал 2017 года отметился ростом автомобильного рынка России на 1%, в марте спрос на новые машины повысился почти на 10%. При этом продажи Ford, снизившей цены на четыре модели, за первый весенний месяц поднялись на 3%, тогда как для KIA, не снижавшей стоимость машин, продажи в марте увеличились на 18%.

В компании Volvo, одной из немногих, что работает в России без собственного производства, уверены, что в 2017 году снижения цен на шведские машины точно ожидать не стоит.

"Несмотря на некоторое укрепление рубля, сейчас у нас нет никаких веских аргументов для снижения цен в России, — поясняет руководитель направления корпоративных коммуникаций и мероприятий Volvo Car Russia Антон Свекольников. — Во-первых, никто не увеличивал цены соразмерно падению курса рубля, то есть в два раза. Во-вторых, спрос на автомобили Volvo в мире слишком высок, два европейских завода и завод в Китае не справляются с заказами, в связи с чем мы планируем открыть автосборочную площадку в США и увеличить мощности предприятия в Китае. Россия же как низкомаржинальный рынок имеет очень низкие квоты, но даже в этом случае мы не можем удовлетворить тот спрос, что есть в нашей стране".

Чего ждать?

В укрепление рубля не верят в Министерстве экономического развития России. По мнению руководителя ведомства Максима Орешкина, "активный рост импорта и сезонное ухудшение платежного баланса уже в летние месяцы приведет к формированию дефицита текущего счета, что сформирует предпосылки для ослабления рубля". Кроме того, сильный рубль, как считает Минэкономразвития, "может привести к замедлению темпов роста экономики".

Однако есть проблема и по ту сторону баррикад: сильный доллар не нужен самой Америке. На днях президент США Дональд Трамп признался, что укрепление курса национальной валюты затрудняет конкуренцию с другими странами и может принести вред Соединенным Штатам. Какая денежная единица в итоге будет укрепляться, покажет время, но для некоторых экспертов исход этой битвы не важен, ведь цены на автомобили, по их мнению, уже никогда не станут прежними.

"Все это маркетинговый ход, — считает экс-президент РОАД Владимир Моженков. — Цены на машины будут только расти, в особенности на новые модели, которые только выходят на рынок. У всех автопроизводителей управленческий учет ведется в долларах и евро. Если сравнивать цены в этих валютах, то самая низкая стоимость машин окажется в США, а на втором месте будет Россия. Рубль ослаб примерно на 80-85%, а рублевая стоимость машин выросла на 43-47%, поэтому все автопроизводители понесли огромные убытки в пересчете на доллары и евро. Но есть и плюс — российский рынок для иностранных компаний все еще остается перспективным".