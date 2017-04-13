Орешкин: сохранение крепкого рубля может замедлить темпы роста экономики РФ

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Сохранение крепкого курса рубля может привести к замедлению темпов роста экономики в 2017 году, к снижению инфляции более быстрыми темпами, сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Одним из рисков для экономического роста в текущем году мы считаем произошедшее за последние месяцы серьезное ужесточение денежно-кредитных условий — в виде комбинации роста процентных ставок в реальном выражении и серьезного укрепления рубля. Сохранение текущих условий, по нашим оценкам, может привести к замедлению темпов экономического роста уже в середине года", — сказал Орешкин, представляя на заседании правительства РФ сценарные условия социально-экономического развития страны в период 2018-2020 годов.

Темпы инфляции при таком развитии событий могут составить к концу года ниже 3%. "Уже в настоящее время инфляция снизилась до уровня в 4,2%, что лучше любых прогнозов, которые были в начале года", — отметил он.

Однако, как подчеркнул Орешкин, такие условия не являются базовыми для министерства. "Активный рост импорта и сезонное ухудшение платежного баланса уже в летние месяцы приведет к формированию дефицита текущего счета, что сформирует предпосылки для ослабления рубля", — пояснил Орешкин.

Сохранение текущих уровней курса рубля приведет к быстрому снижению инфляции, что станет сигналом для ЦБ РФ к более агрессивному смягчению ДКП, уверен он.

"В базовом сценарии мы ожидаем замедления инфляции в этом году до 3,8% с одновременным ослаблением курса рубль-доллар до 68 рублей в случае снижения цен на нефть до 40 долларов за баррель, и ослабления рубля до 62 при сохранении цен на нефть на текущем уровне", — добавил Орешкин.