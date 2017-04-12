Рубль начал укрепляться после встречи Путина с Тиллерсоном и Лавровым

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости/Прайм. Рубль перешел к укреплению против доллара и усилил рост к евро после встречи в Кремле президента России Владимира Путина с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, свидетельствуют данные биржи.

Лавров охарактеризовал переговоры с Тиллерсоном как обстоятельные и откровенные.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.47 мск снижался на 9 копеек — до 56,81 рубля, курс евро — на 36 копеек — до 60,17 рубля, следует из данных Московской биржи.