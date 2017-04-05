Россия и Узбекистан подпишут соглашения по инвестпроектам на $12 млрд

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости/Прайм. Россия и Узбекистан подпишут пакет соглашений по реализации крупных инвестпроектов на 12 миллиардов долларов и торговых контрактов на 3,8 миллиарда долларов, сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече президентом РФ Владимиром Путиным в расширенном составе.

"В ходе этого визита мы подписываем пакет соглашений по реализации крупных инвестиционных проектов на 12 миллиардов долларов и торговых контрактов на 3,8 миллиарда долларов", — сказал Мирзиёев.

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