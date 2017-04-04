Межгосударственные отношения России и Узбекистана

Дипломатические отношения между Россией и Узбекистаном установлены 20 марта 1992 года. Двусторонние отношения характеризуются регулярными встречами на высшем и высоком уровнях. Президенты двух стран неоднократно обменивались государственными, официальными и рабочими визитами.

14-15 апреля 2013 года президент республики Узбекистан Ислам Каримов посетил Россию с официальным визитом. В рамках визита были подписаны межправительственные программы сотрудничества в культурно-гуманитарной и научно-технической сферах на 2013-2015 годы и экономического сотрудничества на 2013-2017 годы, а также соглашения о реадмиссии и о поощрении и взаимной защите инвестиций.

10 декабря 2014 года состоялся официальный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Узбекистан, в ходе которого были подписаны межправительственные соглашения об основных направлениях развития и углубления экономического сотрудничества на 2015-2019 годы и об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств.

Осуществляются контакты руководителей двух стран и на многосторонних площадках (СНГ, ШОС). 11 сентября 2014 года в Душанбе "на полях" заседания Совета глав государств ШОС Владимир Путин и Ислам Каримов обсудили актуальные вопросы и перспективы российско-узбекского взаимодействия в различных сферах. 8 мая 2015 года Ислам Каримов принял участие в неформальном саммите СНГ в Москве по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

10 июля 2015 года состоялась встреча Владимира Путина и Ислама Каримова "на полях" саммита ШОС в Уфе. 25-26 апреля 2016 года по приглашению Владимира Путина Россию с официальным визитом посетил президент Республики Узбекистан Ислам Каримов. Лидеры двух стран обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, взаимодействие в рамках СНГ и ШОС. Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. По итогам российско-узбекистанских консультаций в присутствии президентов был подписан пакет документов.

23 июня 2016 года президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Ислам Каримов провели встречу "на полях" юбилейного заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы российско-узбекистанских отношений, а также взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

6 сентября 2016 года президент России Владимир Путин посетил Самарканд с частным визитом и почтил память скончавшегося президента Узбекистана Ислама Каримова. Владимир Путин также встретился с премьер-министром Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Осуществляются контакты по линии внешнеполитических ведомств. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров неоднократно посещал Ташкент с рабочими и официальными визитами (последний раз — 15 июля 2015 года).

Поддерживаются межпарламентские связи, а также по линии министерств и ведомств двух стран. Договорно-правовую базу российско-узбекского сотрудничества составляют около 200 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений.

Основополагающее значение имеют Договор об основах межгосударственных отношений, дружбе и сотрудничестве от 30 мая 1992 года, Договор о стратегическом партнерстве от 16 июня 2004 года и Договор о союзнических отношениях от 14 ноября 2005 года, в которых зафиксированы приоритетные направления развития двустороннего партнерства в военно-политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Договорами предусмотрено тесное взаимодействие в вопросах обеспечения национальной, региональной и международной безопасности, укрепления мира и стабильности, противодействия терроризму, распространению оружия массового уничтожения, незаконному обороту наркотиков и новым вызовам и угрозам.

Основным документом, регулирующим торгово-экономические связи России и Узбекистана, является межгосударственное Соглашение о торговых отношениях от 13 ноября 1992 года.

Россия является одним из ключевых экономических партнеров Узбекистана. Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру мировых рынков, на долю России во внешнеторговом обороте Узбекистана приходится около 20%, что позволяет ей входить в число ведущих торговых партнеров республики.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, внешнеторговый оборот России и Узбекистана по итогам 2016 года составил 2726,0 миллиона долларов, в том числе российский экспорт — 1965,0 миллиона долларов и импорт — 761,0 миллиона долларов.

По данным узбекской стороны, товарооборот между двумя странам по итогам 2016 года сократился на 5% по сравнению с 2015 годом до 4,2 миллиарда долларов.

Структура экспорта России представлена следующими группами товаров: нефтепродукты (17%), черные и цветные металлы (около 17%), механическое и электрическое оборудование (15%), древесина и бумага (15%). В структуре импорта России природный газ занимает 32%, услуги — также 32%, текстильная продукция — около 20%, свежая и переработанная плодоовощная продукция — 4,5%.

Россия является крупнейшим инвестиционным партнером Узбекистана. Объем инвестиций российских компаний в экономику Узбекистана превышает 7 миллиардов долларов.

На сегодняшний день в республике действует 961 предприятие, из них 810 СП и 151 предприятие со стопроцентным российским капиталом. В республике аккредитованы представительства 64 фирм и компаний из России. В свою очередь, на территории РФ создано 569 предприятий с участием резидентов Узбекистана.

Основные инвестиции приходятся на топливно-энергетический комплекс. Крупнейшие российские нефтегазовые компании успешно и эффективно работают в Узбекистане.

Вопросы торгово-экономического, инвестиционного, военного и военно-технического сотрудничества, взаимодействия в области ТЭК и других отраслях экономики рассматриваются в рамках работы Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.

15 февраля 2017 года в Ташкенте прошло 18-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.

Важным компонентом всего комплекса российско-узбекских экономических связей является межрегиональное сотрудничество. В мае 2000 года было подписано межправительственное Соглашение о расширении сотрудничества субъектов Российской Федерации с административно-территориальными образованиями Республики Узбекистан. С хозяйствующими субъектами Республики Узбекистан сотрудничают 70 регионов Российской Федерации.

Существенное место в комплексе российско-узбекских отношений занимают вопросы трудовой миграции. По оценкам экспертов, в настоящий момент на заработках за пределами Узбекистана, преимущественно в РФ, находятся около 3 миллионов человек (почти треть работоспособного населения страны). По данным ЦБ РФ, денежные переводы физических лиц, осуществленные из России в Узбекистан в 2016 году, составили 2,741 миллиарда долларов.

Обе страны придают важное значение культурно-гуманитарному сотрудничеству, двусторонним связям в области образования, науки, спорта и туризма. В Ташкенте действуют филиалы Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина.

В Узбекистане функционирует Российский центр науки и культуры. Организуются научно-методические, культурно-просветительские и образовательные мероприятия по продвижению русского языка в Узбекистане.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников