Россия впервые представит продукцию на выставке вин в Вероне

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости/Прайм. Россия впервые организует национальную экспозицию на 51-й международной выставке вин и спиртных напитков Vinitaly-2017, которая пройдет с 9 по 12 апреля в итальянской Вероне, сообщает Минсельхоз РФ.

"Около 600 наименований продукции представят порядка 20 российских компаний из шести регионов. Участие в выставке позволит продемонстрировать инвестиционную привлекательность и уникальность российского виноделия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на национальном стенде будут представлены как объединенные региональные экспозиции Крыма и Севастополя, Ростовской области и Дагестана, Краснодарского и Ставропольского краев, так и экспозиции крупных российских производителей вина — "Фанагория", "Цимлянские вина", "Кубань-Вино", Alma Valley.

На протяжении четырех дней работы выставки участники смогут познакомиться с работой российских винодельческих предприятий, оценить их потенциал, а также продегустировать представленную продукцию в презентационных зонах российского стенда, уточняет министерство.

Минсельхоз также сообщает, что ежегодно в РФ выпускается около 90 миллионов дал винодельческой продукции, а с 2010 года производство винных напитков выросло более чем в 13 раз.

На 1 января площадь виноградных насаждений в России достигла 87,6 тысячи гектаров, при этом потенциал неиспользуемых "виноградопригодных" земель в РФ составляет около 200 тысяч гектаров, из них в период по 2025 год планируется задействовать в виноградарстве от 13 до 68 тысяч гектаров, заключают в министерстве.