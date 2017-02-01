Минсельхоз не видит предпосылок для дефицита на рынке риса

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости/Прайм. Минсельхоз РФ не видит оснований для возникновения дефицита на рынке риса, сообщили РИА Новости в министерстве.

Газета " Коммерсант " написала в среду со ссылкой на участников рынка, что низкие цены на внутреннем рынке и неблагоприятные погодные условия могут стать причиной образования дефицита риса в России в текущем сезоне.

"По предварительным данным, в 2016 году произведено 400 тысяч тонн рисовой крупы, на 13% больше, чем в 2015 году. Минсельхоз не видит оснований для возникновения дефицита на этом рынке. Поддержка производства риса осуществляется в рамках оказания несвязанной поддержки, возмещения затрат на приобретение элитных семян, а также льготного кредитования отрасли", — сообщили в Минсельхозе.