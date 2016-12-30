В Петербурге спустили на воду ледокол "Виктор Черномырдин"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек — РИА Новости. Дизель-электрический ледокол проекта 22600 "Виктор Черномырдин" спустили на воду на Балтийском заводе, говорится в сообщении предприятия.

Предполагается, что после завершения строительства ледокол мощностью 25 МВт станет самым большим и мощным неатомным ледоколом в мире.

"Мы набрали неплохие обороты: это уже второй спуск ледокола за год. Даже в советское время наш завод так много ледоколов в год не спускал. Самое главное, что и все остальное у нас идет по плану и по графику. Ледокол "Виктор Черномырдин" — заключительный аккорд 2016 года. Это очень трудный ледокол, но мы победим, и в 2018 году он будет сдан заказчику", — заявил на церемонии гендиректор "Балтийского завода — Судостроение" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Алексей Кадилов.

Как отмечают на заводе, спуск ледокола состоялся согласно запланированному графику. Церемония поднятия флага на судне состоится в третьем квартале 2018 года.

Ледокол предназначен как для самостоятельной проводки судов, так и для работы в качестве вспомогательного судна в составе сложных караванов на трассе Северного морского пути. Также ледокол может применяться для буксировки, оказания помощи и аварийно-спасательных работ в ледовых условиях и на чистой воде. Судно применимо для экспедиционных рейсов, а также для обеспечения подводно-технических работ в районах установки буровых и нефтедобывающих платформ.

Длина ледокола, который строится по заказу ФГУП "Росморпорт", составит 147 метров, ширина — 29 метров, водоизмещение — более 19 тысяч тонн, скорость — до 15,8 до 18,3 узлов, автономность — 60 суток, ледопроходимость — 2 метра, экипаж — 38 человек.

На ледоколе применена уникальная система электродвижения – комбинация из двух бортовых полноповоротных винто-рулевых колонок типа Azipod с центральной линией вала и двумя носовыми подруливающими устройствами. Система Azipod позволяет управлять направлением движения вокруг своей оси без ограничений на 360 градусов. Это позволит ледоколу сохранить управление в полном объеме даже при движении кормой во льдах.