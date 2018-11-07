ЧЖУХАЙ, 7 ноя – РИА Новости. Санкции серьезно влияют на западные компании, которые хотят быть поставщиками компонентов и систем для российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929, рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор самолета от российской стороны Максим Литвинов.

"Влияют и очень серьезно. Помимо того, что у нас санкционная война, между Китаем и США идет торговая война. Естественно, что мы в своей работе это все учитываем и поэтому держим руку на пульсе. Потому что мы должны очень быстро внести какие-то поправки в наш график и в нашу работу", — сказал Литвинов в беседе на полях Чжухайского авиасалона, где впервые был представлен полномасштабный макет самолета.

При этом он отметил, что поставщики из Европы и США сами стараются "нивелировать те политические аспекты, которые существуют между странами, и достаточно конструктивно работают, сами ищут различные предложения, различные схемы".

"Мы соответственно со своей стороны предлагаем, как поступить в том или ином случае", — добавил Литвинов.

Россия и Китай намерены реализовать планы по созданию CR929 к 2025-2027 годам. По замыслу сторон, создаваемый лайнер вместимостью 250-300 пассажиров составит конкуренцию самолетам других ведущих мировых авиапроизводителей — европейского Airbus и американского Boeing — и займет существенную долю рынка не только в России и Китае, но и в других странах. Стоимость программы на данный момент оценивается в диапазоне 13-20 миллиардов долларов. Первый полет самолета ожидается в 2025 году.