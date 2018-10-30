В Таджикистане откажутся от советских воинских званий

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Таджикистане изменят названия воинских званий, оставшиеся со времен Советского Союза. Об этом пишет Sputnik Таджикистан со ссылкой на главу отдела Комитета по языку и терминологии при правительстве республики Абдурахима Зулфониена.

В стране создана рабочая группа, состоящая из военных, ученых и историков. В будущем они также займутся переводом на государственный язык военной терминологии и названий воинских подразделений.

"Специалисты уже предложили таджикские названия воинских званий: ефрейтор — радабон, младший сержант — даставар, сержант — дастаер, старший сержант — дастабон, старшина — сардаста, капитан — садавар, подполковник — лашкарер, полковник — сарлашкар", — заявил Зулфониен.

Они опирались в своей работе на древние рукописи времен династий Ахеменидов, Сасанидов и Саманидов.

Кроме того, еще предстоит решить, как перевести на таджикский язык наименования званий высшего офицерского состава: генерал-майор, генерал-лейтенант и генерал-полковник.