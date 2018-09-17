МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Войска, принимавшие участие в маневрах "Восток-2018", начали возвращаться в пункты постоянной дислокации, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"Домой также возвращаются воинские формирования Народно-освободительной армии Китая, которые участвовали в розыгрыше совместных практических действий на полигоне "Цугол", — уточняется в сообщении.

Маневры проходили с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана и стали крупнейшими в стране за 37 лет.

В них приняли участие почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов к российским специалистам присоединились подразделения из Китая и Монголии.

Основными целями маневров являлись проверка уровня подготовленности органов военного управления при планировании и проведении перегруппировок войск на большие расстояния; проверка организации взаимодействия между сухопутными группировками и силами ВМФ; получение командующими, командирами и штабами практики и совершенствование их навыков в управлении войсками в ходе подготовки и ведения военных действий.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что крупные военные учения будут проводиться каждые пять лет. По его словам, государственная программа вооружения рассчитана на десять лет, но мероприятия, демонстрирующие боеготовность армии, необходимо организовывать чаще.