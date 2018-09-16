Крупные военные учения в России станут регулярными

15:2316.09.2018
(обновлено: 15:49 16.09.2018)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 сен — РИА Новости. В России каждые пять лет планируют проводить крупные военные учения. Об этом в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил министр обороны Сергей Шойгу.
"Дается основная канва того, что мы будем проводить в следующем году. Единственное, что не попадает в этот план — это внезапные проверки. Естественно, мы планировали эти учения, и предполагаем их проводить дальше каждые пять лет", — сказал глава Минобороны.
По его словам, государственная программа вооружения рассчитана на десять лет, но мероприятия, демонстрирующие боеготовность армии, необходимо проводить чаще.
"Нам нужны какие-то промежуточные точки отсчета. Нам, я имею в виду верховного главнокомандующего, потому что вкладывая такие средства в перевооружение армии, флота, надо понимать и видеть куда мы движемся и все ли у нас здесь в порядке", — подчеркнул министр.
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Круглосуточный контроль
Кроме того, Шойгу рассказал о приведении почти 140 полигонов в соответствие с современными условиями с 2013 года.
"И мы их задействуем сегодня фактически более чем на 80%", — сказал Шойгу. По его словам, сегодня осуществляется практически круглосуточный контроль за тем, как используются полигоны.
"Это связано с тем, что какое-то время назад было принято решение о переходе с двух лет службы на один год. Для того чтобы в один год уместить то, что раньше умещалось в два года… а сейчас это еще сложнее — поступает новая современная техника, новое оружие, и надо нам довольно быстро учить", — сказал министр.
"Восток-2018"
На Дальнем Востоке и в морских акваториях с 11 по 17 сентября проходят учения "Восток-2018". Они стали самыми масштабными за последние 37 лет.
В учениях принимают участие почти 300 тысяч военных Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации ВКС, а также военные из Китая и Монголии. Задействованы более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тысяч бронемашин, до 80 кораблей и судов обеспечения.
В Забайкалье завершилась основная фаза маневров "Восток-2018".
Военнослужащие отразили наступление, отработали переход подразделений в атаку и завершение разгрома главных сил "противника".
Владимир Путин посмотрел, как проходят учения, а затем отправился на смотр войск.
"Наши армия и флот впервые проходят столь сложный и масштабный экзамен", — сказал президент.
Глава государства отметил, что активный этап учений прошел на высоком уровне.
Все части и соединения выполнили поставленные задачи и продемонстрировали воинское мастерство.
Верховный главнокомандующий поблагодарил участников маневров "за добросовестную службу, за профессионализм и выучку".
Учения показали, что российская армия может противостоять серьезным угрозам, заявил Владимир Путин.
Владимир Путин полигоне "Цугол".
Владимир Путин поблагодарил военнослужащих Китая и Монголии, которые участвовали в маневрах.
"У нашего боевого братства давние и прочные традиции", — сказал Путин.
Владимир Путин подчеркнул, что войска России, Китая и Монголии выполняют общую задачу — обеспечивают безопасность на евразийском пространстве.
Россия продолжит развивать международное военное сотрудничество, отметил президент.
Владимир Путин наблюдает за ходом учений "Восток-2018".
Учения "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября на территории Дальнего Востока и прилегающих акваториях Тихого океана.
Руководит учениями министр обороны Сергея Шойгу.
Отрабатываются вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности России.
В маневрах участвуют около 300 тысяч российских военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.
Эти учения — самые масштабные за последние 37 лет.
На маневрах присутствуют 87 наблюдателей из 59 стран.
Владимир Путин выступает на параде участников маневров "Восток-2018".