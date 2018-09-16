Крупные военные учения в России станут регулярными

Военная техника во время парада военной техники, участвовавшей в учениях Восток-2018, на полигоне Цугол в Забайкальском крае. Архивное фото

Военная техника во время парада военной техники, участвовавшей в учениях Восток-2018, на полигоне Цугол в Забайкальском крае. Архивное фото

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 сен — РИА Новости. В России каждые пять лет планируют проводить крупные военные учения. Об этом в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил министр обороны Сергей Шойгу.

"Дается основная канва того, что мы будем проводить в следующем году. Единственное, что не попадает в этот план — это внезапные проверки. Естественно, мы планировали эти учения, и предполагаем их проводить дальше каждые пять лет", — сказал глава Минобороны.

По его словам, государственная программа вооружения рассчитана на десять лет, но мероприятия, демонстрирующие боеготовность армии, необходимо проводить чаще.

"Нам нужны какие-то промежуточные точки отсчета. Нам, я имею в виду верховного главнокомандующего, потому что вкладывая такие средства в перевооружение армии, флота, надо понимать и видеть куда мы движемся и все ли у нас здесь в порядке", — подчеркнул министр.

Круглосуточный контроль

Кроме того, Шойгу рассказал о приведении почти 140 полигонов в соответствие с современными условиями с 2013 года.

"И мы их задействуем сегодня фактически более чем на 80%", — сказал Шойгу. По его словам, сегодня осуществляется практически круглосуточный контроль за тем, как используются полигоны.

"Это связано с тем, что какое-то время назад было принято решение о переходе с двух лет службы на один год. Для того чтобы в один год уместить то, что раньше умещалось в два года… а сейчас это еще сложнее — поступает новая современная техника, новое оружие, и надо нам довольно быстро учить", — сказал министр.

"Восток-2018"

На Дальнем Востоке и в морских акваториях с 11 по 17 сентября проходят учения "Восток-2018". Они стали самыми масштабными за последние 37 лет.

В учениях принимают участие почти 300 тысяч военных Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации ВКС, а также военные из Китая и Монголии. Задействованы более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тысяч бронемашин, до 80 кораблей и судов обеспечения.