Путин объявил внезапную проверку боеготовности войск в двух округах

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России, президент Владимир Путин распорядился сегодня утром начать внезапную проверку боевой готовности в Центральном и Восточном военных округах, ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации.

По словам министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу, проверка проходит перед началом масштабных маневров "Восток-2018" и включает комплекс из 16 специальных учений.

Также Шойгу сообщил, что для выполнения задач, поставленных перед Генеральным штабом верховным главнокомандующим, сформированы три рабочие группы, "две из них для проверки органов военного управления войск и сил ВВО и ЦВО", третья — для оценки мобилизационного развертывания.

Проверка будет проходить с 20 по 25 августа. Министр обороны приказал обратить особое внимание на "организацию и поддержание непрерывного и устойчивого управления войсками и силами".

Замминистра обороны Александру Фомину поручено проинформировать о внезапной проверке военных атташе иностранных государств.

Учения не останутся без внимания Запада

Руководитель Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков считает, что внезапная проверка боевой готовности войск необходима для противодействия угрозе гибридной войны.

"Проверка проводится преимущественно с целью повышения готовности войск в случае необходимости защитить страну от гибридной войны. Пока у нас есть ядерное оружие, никакой другой войны против нас Запад развязать не может", — сказал Сивков.

По его словам, такие проверки проводятся регулярно, и в руководстве стран Запада к ним уже привыкли. "Там воспринимают эти проверки как постоянную демонстрацию российской военной силы, поэтому большого влияния на позицию американского и западного руководства такие проверки не окажут", — добавил Сивков.

Как считает сенатор Франц Клинцевич, внезапные проверки обороноспособности и учения для руководства страны являются плановыми мероприятиями, но не остаются без пристального внимания Запада.

"Были времена, когда мы годами этого не проводили. И отсутствие боевого навыка, способности наших частей, подразделений и штабов к взаимодействию очень сильно устраивало Запад. Но времена изменились, армия у нас стала другой. К боевой готовности мы тоже относимся по-другому. И конечно, сегодняшняя проверка — внезапная для частей и соединений, а для руководства страны и Министерства обороны это плановые мероприятия", — сказал сенатор в эфире радио Sputnik.