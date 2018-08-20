Путин объявил внезапную проверку боеготовности войск в двух округах

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России, президент Владимир Путин распорядился сегодня утром начать внезапную проверку боевой готовности в Центральном и Восточном военных округах, ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации.
Также Шойгу сообщил, что для выполнения задач, поставленных перед Генеральным штабом верховным главнокомандующим, сформированы три рабочие группы, "две из них для проверки органов военного управления войск и сил ВВО и ЦВО", третья — для оценки мобилизационного развертывания.
Проверка будет проходить с 20 по 25 августа. Министр обороны приказал обратить особое внимание на "организацию и поддержание непрерывного и устойчивого управления войсками и силами".
Замминистра обороны Александру Фомину поручено проинформировать о внезапной проверке военных атташе иностранных государств.
Учения не останутся без внимания Запада
"Проверка проводится преимущественно с целью повышения готовности войск в случае необходимости защитить страну от гибридной войны. Пока у нас есть ядерное оружие, никакой другой войны против нас Запад развязать не может", — сказал Сивков.
По его словам, такие проверки проводятся регулярно, и в руководстве стран Запада к ним уже привыкли. "Там воспринимают эти проверки как постоянную демонстрацию российской военной силы, поэтому большого влияния на позицию американского и западного руководства такие проверки не окажут", — добавил Сивков.
"Были времена, когда мы годами этого не проводили. И отсутствие боевого навыка, способности наших частей, подразделений и штабов к взаимодействию очень сильно устраивало Запад. Но времена изменились, армия у нас стала другой. К боевой готовности мы тоже относимся по-другому. И конечно, сегодняшняя проверка — внезапная для частей и соединений, а для руководства страны и Министерства обороны это плановые мероприятия", — сказал сенатор в эфире радио Sputnik.