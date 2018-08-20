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"Господа, не беспокойтесь!". Сенатор о проверке боеготовности в РФ

(обновлено: 15:45 20.08.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУчебное десантирование БМД-2Учебное десантирование БМД-2
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент РФ Владимир Путин объявил внезапную проверку боеготовности в двух военных округах. В эфире радио Sputnik сенатор Франц Клинцевич отметил, что подобные проверки и военные учения российской армии не остаются без пристального внимания западных стран.

Внезапная проверка боеготовности началась в частях Центрального и Восточного военных округов, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Соответствующее указание дал верховный главнокомандующий Владимир Путин.

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Как рассказал министр обороны Сергей Шойгу, проверка, включающая комплекс из 16 специальных учений, проходит в преддверии масштабных учений "Восток-2018".

"Проверку провести с 20 по 25 августа. Особое внимание обращаю на организацию и поддержание непрерывного и устойчивого управления войсками и силами", – отметил Шойгу.

Также для проверки авиаготовности и выполнения задач территориальной обороны привлекут военные комиссариаты, рассказал глава Минобороны.

Министр поручил соблюдать требования безопасности особо тщательно, "исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности и не допустить отрицательного воздействия на природную среду".

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Действия войск оценят три рабочие группы: две из них проверят органы военного управления Восточного и Центрального округов, третья изучит мобилизационное развертывание. Результаты проверки учтут, оценивая готовность соединений к учениям "Восток-2018". По словам Шойгу, эти маневры станут беспрецедентными по масштабам, в них примут участие военные из Китая и Монголии.

В эфире радио Sputnik член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич высказал мнение, что внезапные проверки и военные учения в российской армии не остаются без пристального внимания Запада.

"То, что мы делаем такие проверки и проводим регулярно учения, может быть, для западных партнеров не очень приятно. По той простой причине, что были времена, когда мы годами этого не проводили. И отсутствие боевого навыка, способности наших частей, подразделений и штабов к взаимодействию очень сильно устраивало Запад. Но времена изменились, армия у нас стала другой. К боевой готовности мы тоже относимся по-другому. И, конечно, сегодняшняя проверка – внезапная для частей и соединений, а для руководства страны и министерства обороны – это плановые мероприятия. В ближайшее время будет проверена боевая готовность двух военных округов, Воздушно-десантных войск и авиации. Поэтому, господа, не беспокойтесь! Можете приехать и понаблюдать, как Вооруженные силы РФ готовятся к обеспечению безопасности своих граждан и своей территории", – сказал Франц Клинцевич.

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Zodiac2000
Молодцы!!
15:43
20.08.2018
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