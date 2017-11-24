Смертельный "укус" для авианосца. Чем опасны российские корветы "Каракурт"

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Скорость эсминца, габариты корвета, огневая мощь крейсера и скрытность подводной лодки — в пятницу в Санкт-Петербурге состоится торжественная церемония спуска на воду новейшего малого ракетного корабля (МРК) "Тайфун", объединившего в себе, казалось бы, несочетаемые качества. В 2017-м он станет уже вторым "Каракуртом" (название проекта 22800), отправленным в первое мини-плавание, — в июле со стапелей Ленинградского судостроительного завода "Пелла" сошел "Ураган", головной МРК серии. А всего к середине 2020-х в боевой состав ВМФ должны вступить 18 кораблей этого класса — свою небольшую "москитную" эскадру получит каждый из российских флотов. Чем опасен укус "Каракурта" и на что способен этот смертоносный "малыш" — в материале РИА Новости.
Работа над ошибками
Впрочем, в ходе эксплуатации "Буянов" выявлен ряд недостатков. Во-первых, лучше всего эти корабли подходят для прибрежной службы под прикрытием наземных комплексов ПВО: свой "противовоздушный зонтик" у них довольно слабый и представлен лишь ракетными и артиллерийскими комплексами малой дальности. Во-вторых, разработанные для относительно спокойного Каспия и рек, "Буяны" в открытом океане чувствуют себя некомфортно, особенно в шторм. В-третьих, автономность их плавания составляет всего 10 суток, что для дальних походов явно недостаточно.
"Каракурты" этих недостатков лишены. При меньшем водоизмещении (около 800 тонн) эти МРК могут находиться в автономном плавании в полтора раза дольше предшественников — до 15 суток. Разработчик проекта — Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" — уверяет, что новый корабль будет обладать и существенно лучшей мореходностью. Корпуса "Урагана" и "Тайфуна" выполнены с использованием стелс-технологий, что при небольших габаритах (65 метров в длину и 10 в ширину) превращает перспективные МРК в крайне сложные цели даже для самых современных западных противокорабельных ракет.
Ударный потенциал
Основной "козырь" новых кораблей — их ударные комплексы. Каждый "Каракурт" несет по восемь установок вертикального пуска ЗС14 для противокорабельных ракет П-800 "Оникс" и универсальных "Калибр-НК" для атаки наземных целей ("Буяны", напомним, могут бить только "Калибрами"). Таким образом, в 500-километровом радиусе от МРК ни один корабль противника не может чувствовать себя в безопасности — неважно, корвет это или авианосец. Сухопутную цель "Каракурт" достанет на дистанциях вплоть до 2500 километров.
Отстрелявшись ракетами, любой корабль моментально становится видимым на всех средствах слежения и наблюдения противника. Но "Каракурт" в этом случае не становится беззащитным. Эти достаточно "шустрые" МРК могут, развив скорость до 30 узлов, быстро покинуть район пуска. Примечательно, что новые корабли строят с учетом политики импортозамещения — двигатели для них собирают на машиностроительном заводе "Звезда". А для боя накоротке "Каракурты" оснащены башенными артиллерийскими установками калибра 76,2 миллиметра (возможен монтаж и 100-миллиметровых орудий).
"Ударил — убежал"
Технические и конструктивные особенности "Каракуртов" предопределяют тактику их боевого применения. Небольшой "москитный флот" этих кораблей, пользуясь преимуществом компактных размеров и технологиями снижения заметности, способен скрытно подобраться к цели, атаковать ее ракетами и быстро скрыться от преследования. На Западе подобная тактика называется Hit and run — "Ударил — убежал". Причем ударить "Каракурты" могут как следует. Даже три МРК этого класса по своим боевым возможностям не уступают гораздо более крупным кораблям вероятного противника.
К примеру, американский крейсер типа "Тикондерога" (водоизмещение 9800 тонн) с типовой загрузкой несет на борту 26 крылатых ракет "Томагавк", способных поражать наземные и надводные цели на дистанциях до 2500 километров в зависимости от модификации. В свою очередь, три "Каракурта" могут дать общий залп 24 высокоточными "Калибрами" (каждый — с боевой частью весом до 400 килограммов) на сопоставимую дальность. При этом стоит один такой корабль миллиард долларов. Для сравнения: за эти же деньги можно построить около 30 МРК проекта 22800. Такая "стая" в состоянии "загрызть" даже авианосную ударную группу!
Стоит отметить, что многие западные аналитики уже по достоинству оценили тенденцию ВМФ России к "миниатюризации" корабельного состава. В частности, американский журнал The National Interest в 2015 году писал: "Корвет с восемью ракетами "Калибр-НК" на борту осуществляет более массивный удар, чем ныне выведенный из состава ВМС США фрегат типа "Оливер Хазард Перри", и уж точно обладает большей огневой мощью, чем любой из американских боевых кораблей прибрежной зоны".
Ожидается, что "Ураган" и "Тайфун" вступят в состав Балтийского флота в 2018 году. В различных стадиях постройки находятся еще шесть МРК — "Шторм", "Шквал", "Буря", "Охотск", "Муссон" и "Пассат". Оставшиеся десять кораблей планируются к закладке. Строить их будут на санкт-петербургском заводе "Пелла", феодосийском "Море", Зеленодольском судостроительном заводе, керченском предприятии "Залив" и Амурском судостроительном заводе. Подобное распределение усилий, а также простота конструкции "Каракуртов" и их небольшие габариты позволяют надеяться, что свой новый "москитный флот" Россия создаст в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы.