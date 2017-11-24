Смертельный "укус" для авианосца. Чем опасны российские корветы "Каракурт"

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Скорость эсминца, габариты корвета, огневая мощь крейсера и скрытность подводной лодки — в пятницу в Санкт-Петербурге состоится торжественная церемония спуска на воду новейшего малого ракетного корабля (МРК) "Тайфун", объединившего в себе, казалось бы, несочетаемые качества. В 2017-м он станет уже вторым "Каракуртом" (название проекта 22800), отправленным в первое мини-плавание, — в июле со стапелей Ленинградского судостроительного завода "Пелла" сошел "Ураган", головной МРК серии. А всего к середине 2020-х в боевой состав ВМФ должны вступить 18 кораблей этого класса — свою небольшую "москитную" эскадру получит каждый из российских флотов. Чем опасен укус "Каракурта" и на что способен этот смертоносный "малыш" — в материале РИА Новости.

Работа над ошибками

"Ураган" и "Тайфун" — прямые потомки малых ракетных кораблей проекта 21631 "Буян-М", которые несут службу на Балтике и в Каспийской флотилии. Официальное назначение этих МРК — охрана ближней морской зоны государства. Однако "Буяны" доказали, что способны и на большее. К примеру, каспийская тройка — корабли "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг" — прямо из "домашней" акватории неоднократно обстреливали крылатыми ракетами "Калибр" базы террористов в Сирии. Громкий дебют МРК не остался незамеченным. В НАТО признали: флот российских ракетных "малюток" может представлять угрозу даже для крупных кораблей Запада.

Впрочем, в ходе эксплуатации "Буянов" выявлен ряд недостатков. Во-первых, лучше всего эти корабли подходят для прибрежной службы под прикрытием наземных комплексов ПВО: свой "противовоздушный зонтик" у них довольно слабый и представлен лишь ракетными и артиллерийскими комплексами малой дальности. Во-вторых, разработанные для относительно спокойного Каспия и рек, "Буяны" в открытом океане чувствуют себя некомфортно, особенно в шторм. В-третьих, автономность их плавания составляет всего 10 суток, что для дальних походов явно недостаточно.

"Каракурты" этих недостатков лишены. При меньшем водоизмещении (около 800 тонн) эти МРК могут находиться в автономном плавании в полтора раза дольше предшественников — до 15 суток. Разработчик проекта — Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" — уверяет, что новый корабль будет обладать и существенно лучшей мореходностью. Корпуса "Урагана" и "Тайфуна" выполнены с использованием стелс-технологий, что при небольших габаритах (65 метров в длину и 10 в ширину) превращает перспективные МРК в крайне сложные цели даже для самых современных западных противокорабельных ракет.

Ударный потенциал

От угрозы с воздуха первые корабли проекта прикроют зенитные артиллерийские установки АК-630М, а, начиная с третьего "Каракурта", — универсальные комплексы "Панцирь-М". Это морские варианты "Панцирь-С1", способные одновременно обстреливать до четырех целей. От сухопутной системы новинка отличается в первую очередь более мощным артиллерийским вооружением — сдвоенными шестиствольными пушками ГШ-6-30 с суммарной скорострельностью более 10 тысяч выстрелов в минуту. Кроме того, комплекс имеет возможность вести огонь по воздушным целям зенитными ракетами 57Э6Е на дистанциях до 20 километров. Они могут уничтожать, в том числе, и противокорабельные средства поражения.

Основной "козырь" новых кораблей — их ударные комплексы. Каждый "Каракурт" несет по восемь установок вертикального пуска ЗС14 для противокорабельных ракет П-800 "Оникс" и универсальных "Калибр-НК" для атаки наземных целей ("Буяны", напомним, могут бить только "Калибрами"). Таким образом, в 500-километровом радиусе от МРК ни один корабль противника не может чувствовать себя в безопасности — неважно, корвет это или авианосец. Сухопутную цель "Каракурт" достанет на дистанциях вплоть до 2500 километров.

Отстрелявшись ракетами, любой корабль моментально становится видимым на всех средствах слежения и наблюдения противника. Но "Каракурт" в этом случае не становится беззащитным. Эти достаточно "шустрые" МРК могут, развив скорость до 30 узлов, быстро покинуть район пуска. Примечательно, что новые корабли строят с учетом политики импортозамещения — двигатели для них собирают на машиностроительном заводе "Звезда". А для боя накоротке "Каракурты" оснащены башенными артиллерийскими установками калибра 76,2 миллиметра (возможен монтаж и 100-миллиметровых орудий).

"Ударил — убежал"

По открытым данным, МРК проекта 22800 должны оснащаться боевой информационно-управляющей системой (БИУС) "Сигма-Э" и автоматизированным многофункциональным комплексом обмена информацией (АМКОИ) "Трасса-Э". Следить за обстановкой и находить воздушные либо надводные цели предполагается с помощью радиолокационных станций нескольких типов, в том числе "Минерал-М". Большая часть этого сложного оборудования будет размещаться на интегрированной мачте, имеющей места для монтажа четырех фазированных антенных решеток.

Технические и конструктивные особенности "Каракуртов" предопределяют тактику их боевого применения. Небольшой "москитный флот" этих кораблей, пользуясь преимуществом компактных размеров и технологиями снижения заметности, способен скрытно подобраться к цели, атаковать ее ракетами и быстро скрыться от преследования. На Западе подобная тактика называется Hit and run — "Ударил — убежал". Причем ударить "Каракурты" могут как следует. Даже три МРК этого класса по своим боевым возможностям не уступают гораздо более крупным кораблям вероятного противника.

© Фото : Министерство обороны РФ Перейти в фотобанк Из акватории Каспийского моря ракетными кораблями Каспийской флотилии РФ нанесен массированный удар 18-ю крылатыми ракетами комплекса Калибр-НК по 7-ми целям позиций террористов в сирийских провинциях Ракка, Идлиб и Алеппо © Фото : Министерство обороны РФ Перейти в фотобанк Из акватории Каспийского моря ракетными кораблями Каспийской флотилии РФ нанесен массированный удар 18-ю крылатыми ракетами комплекса Калибр-НК по 7-ми целям позиций террористов в сирийских провинциях Ракка, Идлиб и Алеппо

К примеру, американский крейсер типа "Тикондерога" (водоизмещение 9800 тонн) с типовой загрузкой несет на борту 26 крылатых ракет "Томагавк", способных поражать наземные и надводные цели на дистанциях до 2500 километров в зависимости от модификации. В свою очередь, три "Каракурта" могут дать общий залп 24 высокоточными "Калибрами" (каждый — с боевой частью весом до 400 килограммов) на сопоставимую дальность. При этом стоит один такой корабль миллиард долларов. Для сравнения: за эти же деньги можно построить около 30 МРК проекта 22800. Такая "стая" в состоянии "загрызть" даже авианосную ударную группу!

Стоит отметить, что многие западные аналитики уже по достоинству оценили тенденцию ВМФ России к "миниатюризации" корабельного состава. В частности, американский журнал The National Interest в 2015 году писал: "Корвет с восемью ракетами "Калибр-НК" на борту осуществляет более массивный удар, чем ныне выведенный из состава ВМС США фрегат типа "Оливер Хазард Перри", и уж точно обладает большей огневой мощью, чем любой из американских боевых кораблей прибрежной зоны".

С долей тревоги отозвались о российских МРК и обозреватели Forbes: "Возможности российского флота позволяют серьезно ограничить свободу действий США и НАТО и потребовать от американской оборонной промышленности внушительного повышения расходов. Даже малые патрульные российские корабли могут нанести более сильный удар, чем корабли других военно-морских сил, за счет использования новых крылатых ракет "Калибр" и боеприпасов точного наведения".

Ожидается, что "Ураган" и "Тайфун" вступят в состав Балтийского флота в 2018 году. В различных стадиях постройки находятся еще шесть МРК — "Шторм", "Шквал", "Буря", "Охотск", "Муссон" и "Пассат". Оставшиеся десять кораблей планируются к закладке. Строить их будут на санкт-петербургском заводе "Пелла", феодосийском "Море", Зеленодольском судостроительном заводе, керченском предприятии "Залив" и Амурском судостроительном заводе. Подобное распределение усилий, а также простота конструкции "Каракуртов" и их небольшие габариты позволяют надеяться, что свой новый "москитный флот" Россия создаст в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы.