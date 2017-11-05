Ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 планируют спустить на воду в ноябре

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Первый серийный малый ракетный корабль (МРК) "Тайфун" проекта 22800 спустят в воду в ноябре, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В ноябре состоится спуск на воду первого серийного малого ракетного корабля "Тайфун" проекта 22800, строящегося на кораблестроительном предприятии "Пелла" в Санкт-Петербурге. Головной корабль этого проекта "Ураган" уже находится на воде у причала завода, где производятся достроечные работы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект 22800 (шифр "Каракурт") разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" для Военно-морского флота (ВМФ). Военно-научное сопровождение создания проекта этих кораблей осуществлял Военный учебно-научный центр ВМФ.

Согласно сообщению, вооружение кораблей проекта 22800 включает в себя комплексы ударного и противовоздушного оружия, системы боевого управления, обнаружения, целеуказания и связи. Основой ударного вооружения корабля являются комплекс высокоточного ракетного оружия.

Впервые перспективный облик корабля был представлен общественности на международном военно-техническом форуме "Армия-2015".