Гвоздь в крышку. Как СССР заварил "котел", изменивший ход Второй мировой

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Андрей Станавов. Грандиозный по масштабам разгром немецких, румынских и итальянских армий, крупнейшее окружение частей вермахта и новая точка отсчета во Второй мировой войне — в воскресенье исполняется 75 лет с начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.

"Ад на Земле"

Оно продолжалось с 19 ноября 1942-го по 2 февраля 1943 года, завершившись окружением и ликвидацией 300-тысячной группировки Фридриха Паулюса. Именно там, в заснеженных степях у берегов Волги, нацистская военная машина получила самый сокрушительный удар за всю историю, от которого так и не смогла полностью оправиться. После поражения в Сталинградской битве Германия впервые за годы войны объявила национальный траур. О том, как развивались события, — в материале РИА Новости.

Началу контрнаступления советских войск под Сталинградом предшествовали 75 дней второго этапа обороны. Защитники города устояли под натиском четырех штурмов. С середины сентября 1942-го механизированные части гитлеровцев без передышки утюжили позиции 62-й и 64-й армий, немецкая артиллерия методично перемешивала с землей и бетоном целые кварталы. Однако взять набережную Волги и центральную часть города врагу так и не удалось, несмотря на пятикратное превосходство в силах и огневых средствах.

"Сталинград — это ад на Земле, Верден, Красный Верден с новым вооружением. Мы атакуем ежедневно. Если нам удастся утром занять 20 метров, вечером русские отбрасывают нас обратно", — писал домой один из солдат вермахта.

Гитлер негодовал и требовал от генералов вновь и вновь бросать потрепанные части на приступ. В последний, уже четвертый за осень штурм города пошли пять пехотных и две танковые дивизии. Однако обескровленная, разрубленная на три части 62-я армия Василия Чуйкова не уступила и метра земли. К середине ноября немцев остановили по всему фронту, вынудив перейти к обороне и окопаться. В общей сложности о неприступные стены Сталинграда разбились более 1000 немецких танков, около 1,4 тысячи самолетов, 2000 орудий и минометов, 700 тысяч солдат и офицеров вермахт потерял убитыми и ранеными.

Операция "Уран"

Быстро оценив обстановку, советское командование решило не давать врагу времени на передышку и нанести сокрушительный ответный удар. Разработкой плана контрнаступления руководили генерал армии Георгий Жуков и генерал-полковник Александр Василевский. Операция получила кодовое обозначение "Уран".

© Инфографика Сталинградская битва © Инфографика Сталинградская битва

К этому моменту на сталинградском направлении сосредоточилась мощная группировка войск Юго-Западного, Донского, Сталинградского и Воронежского фронтов, спешно усиленных механизированными частями из резерва Ставки. В нее входило более миллиона человек личного состава, 15 тысяч орудий и минометов, около двух тысяч самолетов, полторы тысячи танков и самоходок.

С оперативной точки зрения к ноябрю 1942-го на подступах к Сталинграду для вермахта сложилась не самая выгодная ситуация. Увлеченные штурмом, немцы стянули к городу свои самые лучшие ударные части, "прикрыв" фланги слабыми румынскими и итальянскими дивизиями. Именно на них пришлись мощные удары главных сил Юго-Западного и Сталинградского фронтов, брошенных с двух направлений. В качестве плацдармов для атаки были выбраны районы Серафимовича и Клетской (к северо-западу от Сталинграда), а также район Сарпинских озер, расположенный южнее города.

Первыми 19 ноября в наступление двинулись войска Юго-Западного фронта под командованием генерал-полковника Николая Ватутина и части Донского фронта. Ударив в левый фланг немецкой группировки с севера, они пробили оборону 3-й румынской армии и за день вклинились в боевые порядки противника на глубину до 35 километров. Спустя сутки в атаку с юго-востока пошли стрелковые дивизии Сталинградского фронта под командованием генерал-полковника Андрея Еременко, которые с ходу разбили позиции 4-й румынской армии и прорвались в тылы на глубину до 30 километров. Перед наступлением румынские окопы 80 минут "обрабатывала" советская артиллерия.

"Ошеломленные и растерянные, мы не сводили глаз с наших штабных карт, — писал офицер разведотдела немецкого армейского корпуса. — Нанесенные на них жирные красные линии и стрелы обозначали направления многочисленных ударов противника, его обходные маневры, участки прорывов. При всех наших предчувствиях мы и в мыслях не допускали возможности такой чудовищной катастрофы!"

Смяв фланги противника, советское командование двинуло ударные кулаки Юго-Западного и Сталинградского фронтов навстречу друг другу. Двадцать второго ноября 26-й танковый корпус захватил мост через Дон и занял Калач, расположенный прямо "за спиной" 6-й немецкой армии и частей 4-й танковой. За считаные дни на горле 300-тысячной немецкой ударной группировки сомкнулась железная клешня советских соединений. В "котле" оказались 22 немецких дивизии и более 160 отдельных частей. Тридцатого ноября их блокировали окончательно.

Эффект кольца

Окруженные немецкие войска занимали площадь более 1500 квадратных километров, протяженность кольца по периметру — 174 километра, с севера на юг — 35 километров, с запада на восток — 43 километра. Внешний фронт от кольца окружения был удален на 170–250 км.

Лишенные продовольствия, боеприпасов, горючего и медикаментов, солдаты и офицеры Паулюса мерзли на 30-градусном морозе. Умирая от голода, они съели почти все строевых лошадей, охотились за собаками, кошками и птицами. Несмотря на очевидную безысходность положения, из Берлина шли директивы "Стоять до конца и не сдаваться!".

В декабре немцы попытались снаружи прорвать кольцо с помощью специально сформированной группы армий "Дон" генерал-полковника Германа Гота, состоявшей из 30 дивизий и ударившей из района поселка Котельниково. Возможно, им бы это удалось, если бы на пути "Дона" не встала 122-тысячная 2-я гвардейская армия генерал-лейтенанта Родиона Малиновского, экстренно подтянутая из резерва Ставки. В итоге танки Гота увязли в боях у реки Мышкова и были остановлены. Руководивший этой операцией генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн попросил Гитлера разрешить Паулюсу прорываться навстречу Готу, но получил отказ. Фюрер тогда еще верил, что 6-я армия все-таки сможет удержать Сталинград.

Войска Донского фронта под командованием генерала Константина Рокоссовского в январе-феврале 1943-го рассекли окруженную группировку на несколько частей и уничтожили. Генерал-фельдмаршал Паулюс и его генералы сдались в плен. По продолжавшей сопротивляться северной группе войск генерала Карла Штреккера советская артиллерия нанесла мощный огневой удар из тысячи орудий и минометов. Немецкие солдаты и офицеры сдавались толпами, бросая оружие. В советском плену оказалась 91 тысяча человек, в том числе 2500 офицеров и 24 генерала.

Всего во время Сталинградской наступательной операции были разгромлены немецкие 6-я армия и 4-я танковая армия, 3-я и 4-я румынские армии, 8-я итальянская армия. Общие потери противника составили около полутора миллионов человек.