Шойгу заявил об обострении обстановки на границе России и стран НАТО

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Военно-политическая обстановка у западной границы России остается напряженной, заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, ситуация может еще больше обостриться.

"Растут интенсивность и масштабы мероприятий оперативно-боевой подготовки вооруженных сил стран — членов блока вблизи наших границ. Только за последние три месяца на территории Восточной Европы и Балтии прошло более 30 учений", — сказал глава Минобороны.

Он напомнил, что в Прибалтике и Польше размещены четыре многонациональных батальона НАТО общей численностью до пяти тысяч человек. Помимо этого, в Польше и Германии дислоцируются бронетанковая бригада и бригада армейской авиации американских войск. Продолжается и развертывание элементов ПРО США.

В последние годы Североатлантический альянс значительно увеличил активность вблизи западных границ России. В конце октября американские СМИ сообщили, что НАТО намерена одобрить создание двух новых военных формирований на случай потенциального конфликта с Россией.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо страну НАТО. В МИД отмечали, что в альянсе прекрасно знают об этом, но пользуются поводом разместить больше техники и войск у российских границ. По словам Шойгу, действия НАТО зачастую носят "открытый антироссийский характер".

"Все под контролем"

Шойгу отметил, что Минобороны предпринимает меры по нейтрализации возникающих угрозы, повышая боевой потенциал подразделений Западного военного округа. По его словам, в 2017 году с этой целью было проведено более 20 организационных мероприятий.

"Совершенствуется боевой состав войск Западного военного округа и система их базирования", — сказал министр.

Особое внимание уделяется также обеспечению войск современным вооружением и специальной техникой. До конца года военные получат более 1800 единиц новой и модернизированной техники, сообщил Шойгу. По его словам, совершенствуется также подготовка личного состава и органов военного управления.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Россию не беспокоит усиление НАТО у своих границ.

"Мы это анализируем, внимательно смотрим, каждый шаг нам известен, понятен. Пускай они тренируются. Все под контролем", — ответил президент на вопрос о том, представляет ли угрозу России наращивание военного присутствия НАТО в Восточной Европе и какой может быть на это ответ.

Россия пристально следит за расширением НАТО и готова незамедлительно реагировать, если это расширение примет опасный оборот, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главком ВКС Виктор Бондарев.

"Сумасшедшая риторика"

Агрессивность альянса у российских границ, особенно на западе, за последние несколько лет значительно возросла, отметил эксперт в области международной безопасности Игорь Николайчук в эфире радио Sputnik.

"Конечно, нельзя сказать, что НАТО развернуло какие-то устрашающие группировки, которые готовы сделать марш-бросок и захватить Москву за четыре дня, как это планировал Гитлер. Но по сравнению с тем, что было пять, даже четыре года назад, ситуация изменилась", – сказал Николайчук.

Риторика НАТО при этом не поддается никакой критике, считает эксперт.

"Где-то что-то щелкнуло и было ни с того ни с сего заявлено – риторика совершенно сумасшедшая – о том, что Россия "агрессор", что необходимо каким-то образом ее остановить", — сказал Николайчук.

По его словам, НАТО таким образом ищет способы "продлить свое существование, показать свою геополитическую необходимость".

Политика "сдерживания"

НАТО в апреле 2014 года на фоне украинского кризиса приостановила все практическое сотрудничество с Россией и заседания на уровне ниже посольского. При этом альянс продолжает обвинять Москву в недостаточной прозрачности при проведении, в частности, военных учений.

Россия эти обвинения считает несостоятельными. "Мы прямо указываем на то, что эти упреки относительно недостаточности транспарентности страны НАТО, прежде всего, должны обратить к себе. Как можно быть транспарентным, если все инструменты транспарентности были сломаны?" — отмечал постпред при НАТО Александр Грушко.

В конце сентября появилась информация, что Североатлантический альянс намерен до конца года заморозить Совет Россия — НАТО. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на российские дипломатические источники. По данным собеседников издания, одной из основных причин могли стать учения России и Белоруссии "Запад-2017". В альянсе утверждали, что Москва занизила реальные масштабы маневров, при этом доказательств предоставлено не было.

Доверие между НАТО и Москвой нужно укреплять, меняя политику, нацеленную на сдерживание России, подчеркнул постпред при НАТО Александр Грушко.

"Если целью натовской политики является военное сдерживание России, то никакая мера доверия не поможет", — заявил он.

Если страны НАТО действительно хотят "двинуться в сторону деэскалации" и создания предпосылок для укрепления доверия, им следует предпринять меры, которые "позволили бы восстановить нормальную ткань военных контактов и взаимодействия". Это пошло бы на пользу всем государствам евроатлантического региона, отметил Грушко.