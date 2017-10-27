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Эксперт: оправдания НАТО по поводу усиления у границ РФ – "полный бред"

15:5527.10.2017
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© AFP 2017 / Petras MalukasМеждународные маневры НАТО Железный волк 2017 в ЛитвеМеждународные маневры НАТО Железный волк 2017 в Литве
© AFP 2017 / Petras Malukas
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об обострении обстановки на границе России и стран НАТО. Эксперт по безопасности Игорь Николайчук в эфире радио Sputnik выразил мнение, что альянс ищет способы обосновать свою геополитическую необходимость.

Военно-политическая обстановка у западной границы России остается напряженной и может еще больше обостриться, констатировал министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

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© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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"Растут интенсивность и масштабы мероприятий оперативно-боевой подготовки вооруженных сил стран – членов блока вблизи наших границ. Только за последние три месяца на территории Восточной Европы и Балтии прошло более 30 учений", – отметил Шойгу.

Он напомнил, что в Прибалтике и Польше развернуты четыре многонациональных батальона НАТО общей численностью до пяти тысяч человек. Также в Польше и Германии дислоцируются бронетанковая бригада и бригада армейской авиации американских войск. Продолжается и развертывание элементов ПРО США.

Шойгу отметил, что Минобороны нейтрализует возникающие угрозы, повышая боевой потенциал подразделений Западного военного округа.

В последние годы НАТО значительно увеличило активность вблизи западных границ России. По словам Шойгу, эти учения зачастую носят "открытый антироссийский характер".

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© РИА Новости / Алессандро Рота
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В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо страну НАТО. В МИД РФ отмечали, что в альянсе прекрасно знают об этом, но пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и войск у российских границ.

Независимый эксперт в области международной безопасности Игорь Николайчук в эфире радио Sputnik отметил, что активность альянса у российских границ, особенно на западе, за последние несколько лет значительно возросла.

"Агрессивность блока НАТО на наших границах действительно возрастает. В течение уже нескольких лет НАТО сознательно нагнетает напряженность, в основном на прибалтийском фланге, давление на наши западные границы просто беспрецедентное оказывается. Конечно, нельзя сказать, что НАТО развернуло какие-то устрашающие группировки, которые готовы сделать марш-бросок и захватить Москву за четыре дня, как это планировал Гитлер. Но по сравнению с тем, что было пять, даже четыре года назад, ситуация изменилась", – сказал Игорь Николайчук.

По его мнению, риторика НАТО при этом даже не поддается никакой критике.

"Где-то что-то щелкнуло и было ни с того ни с сего заявлено – риторика совершенно сумасшедшая – о том, что Россия "агрессор", что необходимо каким-то образом ее остановить. Мол, в ближайшее время целью России обязательно станет Прибалтика, где будет реализовываться совершенно немыслимый сценарий типа украинского или крымского. Но это полный бред. НАТО просто ищет какие-то способы продлить свое существование, показать свою геополитическую необходимость, потому что кушать всем хочется", – заключил эксперт.

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