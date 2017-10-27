Эксперт: оправдания НАТО по поводу усиления у границ РФ – "полный бред"

Военно-политическая обстановка у западной границы России остается напряженной и может еще больше обостриться, констатировал министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.
Он напомнил, что в Прибалтике и Польше развернуты четыре многонациональных батальона НАТО общей численностью до пяти тысяч человек. Также в Польше и Германии дислоцируются бронетанковая бригада и бригада армейской авиации американских войск. Продолжается и развертывание элементов ПРО США.
Шойгу отметил, что Минобороны нейтрализует возникающие угрозы, повышая боевой потенциал подразделений Западного военного округа.
В последние годы НАТО значительно увеличило активность вблизи западных границ России. По словам Шойгу, эти учения зачастую носят "открытый антироссийский характер".
Независимый эксперт в области международной безопасности Игорь Николайчук в эфире радио Sputnik отметил, что активность альянса у российских границ, особенно на западе, за последние несколько лет значительно возросла.
"Агрессивность блока НАТО на наших границах действительно возрастает. В течение уже нескольких лет НАТО сознательно нагнетает напряженность, в основном на прибалтийском фланге, давление на наши западные границы просто беспрецедентное оказывается. Конечно, нельзя сказать, что НАТО развернуло какие-то устрашающие группировки, которые готовы сделать марш-бросок и захватить Москву за четыре дня, как это планировал Гитлер. Но по сравнению с тем, что было пять, даже четыре года назад, ситуация изменилась", – сказал Игорь Николайчук.
По его мнению, риторика НАТО при этом даже не поддается никакой критике.
"Где-то что-то щелкнуло и было ни с того ни с сего заявлено – риторика совершенно сумасшедшая – о том, что Россия "агрессор", что необходимо каким-то образом ее остановить. Мол, в ближайшее время целью России обязательно станет Прибалтика, где будет реализовываться совершенно немыслимый сценарий типа украинского или крымского. Но это полный бред. НАТО просто ищет какие-то способы продлить свое существование, показать свою геополитическую необходимость, потому что кушать всем хочется", – заключил эксперт.
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