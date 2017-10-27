Шойгу сообщил об обострении обстановки на границе России и стран НАТО

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Военно-политическая обстановка у западной границы России обостряется на фоне размещения в Прибалтике и Польше батальонных групп НАТО и многочисленных учений, проводимых странами альянса, констатировал в пятницу министр обороны Сергей Шойгу.

"Прежде всего, хочу отметить, что военно-политическая обстановка у наших западных рубежей остаётся напряженной и имеет тенденцию к обострению", — сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

По его словам, в Прибалтике и Польше развернуты четыре многонациональные батальонные тактические группы НАТО общей численностью до 5 тысяч военнослужащих. В Польше и Германии дислоцируются бронетанковая бригада и бригада армейской авиации сухопутных войск США. Продолжается развертывание элементов ПРО США.

"Растут интенсивность и масштабы мероприятий оперативно-боевой подготовки вооружённых сил стран — членов блока вблизи наших границ. Только за последние три месяца на территории Восточной Европы и Балтии прошло более 30 учений", — отметил Шойгу.