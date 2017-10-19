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Безопасность

Глобальный передел: для чего Китай строит мощнейшую армию в мире

08:0019.10.2017
(обновлено: 08:15 19.10.2017)
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© REUTERS / China DailyВоенный парад, посвященный 90-летию Народно-освободительной армии Китая. 30.07.2017Военный парад, посвященный 90-летию Народно-освободительной армии Китая. 30.07.2017
© REUTERS / China Daily

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Развитый океанский флот для операций в любых точках планеты, самолеты-"невидимки", гиперзвуковое оружие и стратегические ракетные войска, способные потягаться с признанными лидерами "ядерного клуба". Именно такими видит Вооруженные силы своей страны в недалеком будущем генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин. На 19-м съезде КПК он пообещал к 2035 году переоснастить Народно-освободительную армию новейшей боевой техникой, а к 2050-му сделать ее мощнейшей военной силой в мире. О том, в каком направлении будет развиваться НОАК и как в связи с этим изменится глобальный баланс сил, — в материале РИА Новости.

Новая доктрина   

Юбилей НОАК
© РИА Новости / Анна Раткогло
НОАК 90 лет: как самая крупная армия мира стремится стать самой мощной
Темпы военного строительства Китая впечатляют. Только в этом году его оборонный бюджет увеличился на 7% и составил более одного триллиона 78 миллиардов юаней, или порядка 156 миллиардов долларов. Это по официальным данным. По неофициальным же прогнозам аналитиков, учитывающим "секретные" статьи бюджета, общий объем военных трат КНР уже перевалил за 200 миллиардов долларов. Так или иначе по этому показателю страна уверенно занимает второе место на планете сразу после США. И первое — по численности. В НОАК сегодня служит более двух миллионов человек. И количество быстро переходит в качество.

В начале этого года в КНР создан Центральный совет по интегрированному военно-гражданскому развитию. Эта структура занимается научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР) в интересах создания новых оборонных технологий, разработкой и внедрением в войска новых тактических и стратегических концепций, анализом зарубежного военного опыта и, возможно, промышленным шпионажем. Совет возглавляет лично Си Цзиньпин, который в публичных выступлениях регулярно подчеркивает необходимость внедрения инноваций во все виды и рода войск НОАК.

© REUTERS / China Daily Солдаты Китайской народно-освободительной армии (НОАК)
© REUTERS / China Daily
Солдаты Китайской народно-освободительной армии (НОАК)

"США уже реализуют схожую военно-промышленную доктрину под названием "Третья стратегия компенсации, — рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин. — Она заключается в концентрации ресурсов на прорывных направлениях: нано- и биотехнологии, искусственный интеллект, робототехника, гиперзвуковое оружие, кибербезопасность и другие. Конечная цель программы — создание арсенала вооружений с качественно новыми возможностями. По сути, для "армии будущего".

Эксперт подчеркнул, что американская стратегия направлена на военное сдерживание Китая. Это отчетливо видно по публикациям в американской прессе, высказываниям политиков США, а также научным работам о новой доктрине. Естественно, Пекин не заинтересован в том, чтобы Вашингтон в обозримом будущем получил такое серьезное превосходство.

Избавиться от "старья"

Российский военный смотрит в бинокль. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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На учениях в Китае российские военные осваивают оружие НОАК
Одной из самых амбициозных задач в рамках модернизации НОАК военное руководство страны видит обновление парка техники Сухопутных войск. В настоящий момент в распоряжении Китая имеется около восьми тысяч основных боевых танков. Около трети всего парка — морально и физически устаревшие Type-59, спроектированные на основе советских средних Т-55 еще в конце 50-х годов прошлого века. В рамках перевооружения танковых частей и соединений эти "ветераны" будут постепенно выводиться из эксплуатации и заменяться современными Type-96 и Type-99. Кроме того, в этом году началось серийное производство машин VT-4, которые специалисты причисляют к промежуточной технике между танками третьего и четвертого поколения (к последним относится, например, российский Т-14 на платформе "Армата"). О перспективных разработках в этой области информация в СМИ не появлялась.

Аналогичным образом обстоят дела и с другой китайской бронетехникой, артиллерией, средствами ПВО и прочим. "Клоны" советских машин 60-70-х годов ХХ века постепенно снимаются с вооружения и заменяются машинами собственной разработки. Та же картина и в Военно-воздушных силах. Китай еще в 2013 году прекратил производство истребителей J-7 — лицензионной копии МиГ-21, долгое время бывших основой тактической авиации КНР. В то же время более современные J-10 и J-11 продолжают пополнять боевой состав ВВС.

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Кадры дебютного полета китайского истребителя пятого поколения J-20

Будущее китайской авиации — истребитель пятого поколения J-20, который планируется принять на вооружение до 2019 года. Кроме того, КНР до сих пор не обзавелась собственными стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами. Старенькие Н-6, созданные на базе советского Ту-16, летают уже полвека и занять эту нишу не могут. Впрочем, к 2035 году Китай наверняка разработает что-то новое.

Экспедиционный флот

Темпы модернизации Военно-морских сил Поднебесной удивляют экспертов. За какие-то 10 лет руководству КНР удалось серьезно подстегнуть программу строительства надводных и подводных кораблей всех классов и рангов, включая крейсера и авианосцы. Наибольший интерес представляет наращивание Китаем своего экспедиционного потенциала. Особое внимание уделяется постройке кораблей для транспортировки больших воинских контингентов с техникой и вооружением на дальние расстояния.

CC BY 2.0 / Times Asi / The Chinese navy conducts drills in the South China SeaУниверсальный десантный корабль проекта 071 Jinggangshan
CC BY 2.0 / Times Asi / The Chinese navy conducts drills in the South China Sea
Универсальный десантный корабль проекта 071 Jinggangshan

В июле этого года к берегам Джибути отправились новейшая десантная платформа MLP 868 Donghaidao и универсальный десантный корабль (УДК) проекта 071 Jinggangshan для строительства первой китайской зарубежной военной базы. Особый интерес представляет Donghaidao. Кораблями типа MLP (Mobile landing platform — мобильная десантная платформа), помимо КНР, на сегодняшний день обладают только США. Американцы завершили строительство первых единиц в 2013 году — всего на два года раньше китайцев. Пентагон классифицирует корабли типа MLP как экспедиционные мобильные базы, предназначенные для обеспечения крупномасштабных десантных операций на большом расстоянии от дружественной береговой инфраструктуры. По сути, Donghaidao представляет собой автономную военно-морскую единицу, способную создать на вражеском берегу плацдарм для высадки основных сил. Для этого корабль оснащен вместительными трюмами, собственной флотилией десантных катеров, вертолетными площадками, контингентом военнослужащих.

Кроме того, в 2017 году был спущен на воду второй китайский авианосец "Шаньдун", который, как и первый — "Ляонин", является "родственником" российского "Адмирала Кузнецова". В планах — еще один корабль схожего проекта. Но к 2035 году в строй вступят уже совсем другие авианосцы.

Первый китайский авианосец собственного производства
© REUTERS / Stringer
Родня «Адмирала Кузнецова»: на что способен новый китайский авианосец
"На третьем авианосце китайские военные как следует обкатают катапульты и ряд других перспективных технологий, после чего приступят к строительству принципиально нового корабля, — пояснил Василий Кашин. — Известно об этом проекте не много, но уже очевидно, что он будет атомным и гораздо более крупным, чем "Ляонин" и "Шаньдун". Он сможет нести больше истребителей и самолетов поддержки и значительно дольше находиться в автономном плавании. Именно эти корабли будут использоваться военным и политическим руководством КНР для проецирования силы в любой точке Мирового океана. Технические возможности для создания надводных кораблей такого уровня у Китая уже есть".

Космос и хай-тек

Военный парад, посвященный 90-летию Народно-освободительной армии Китая. 30 июля 2017
© REUTERS / Stringer
Возможность китайского ракетного блица отрезвит США
Что касается всевозможного хай-тека, то и здесь Китай продолжает догонять США. В прошлом году Пентагон сообщил, что американская разведка в 2014-2016 годах зафиксировала семь испытательных пусков китайского гиперзвукового летательного аппарата DF-ZF. Такие системы способны достигать скоростей более шести тысяч километров в час и могут использоваться, например, для доставки боевых блоков к цели. Считается, что подобный боеприпас физически невозможно перехватить средствами противовоздушной и противоракетной обороны. Однако это оружие — дело хоть и недалекого, но все же будущего. А пока КНР активно ставит на вооружение новейшие МБР "Дунфэн-41", каждая из которых способна забросить десяток боевых блоков индивидуального наведения на расстояние около 12 тысяч километров.

Кроме того, Китай активно ведет разработку беспилотных летательных аппаратов нового поколения. В частности, Китайская академия аэрокосмической аэродинамики в феврале отчиталась о создании БПЛА, работающего на солнечной энергии. Ученые утверждают, что благодаря этому ноу-хау машина сможет находиться в воздухе дольше традиционных беспилотников.

© REUTERS / StringerПуск китайской ракеты-носителя "Великий поход &mdash; 5". 2 июля 2017
© REUTERS / Stringer
Пуск китайской ракеты-носителя "Великий поход — 5". 2 июля 2017

В ближайшие десятилетия Китай продолжит усиливать и орбитальную группировку космических аппаратов. По количеству военных спутников в космосе Поднебесная уже находится на втором месте после США. НОАК продолжает успешно развертывать спутниковую систему глобального позиционирования "Бэйдоу". Она, естественно, двойного назначения. В конце 2015 года КНР приступила к формированию космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении. Они вывели на орбиту первый экспериментальный спутник с инфракрасным сенсором, позволяющим регистрировать пуски баллистических ракет.

Российско-китайские учения Морское взаимодействие-2016
© AP Photo / Zha Chunming/Xinhua
Противовес НАТО: чему научат друг друга российские и китайские военные
На фоне такой мощной "милитаризации" КНР усиление военных связей между Россией и Китаем не может не вызывать беспокойства США. Напомним: в июне министр обороны Сергей Шойгу подписал со своим китайским коллегой Чан Ваньцюанем дорожную карту развития взаимоотношений в оборонной сфере на 2017-2020 годы. В теории союз двух сильнейших в военном плане государств Евразии мог бы бросить вызов даже объединенным силам НАТО. Конечно, до этого далеко, но, как отмечают эксперты, уровень сотрудничества между вооруженными силами двух государств действительно беспрецедентный для новейшей истории. Регулярно проводятся совместные учения, военные игры, обмен опытом. Как потенциального противника Китай Россию не рассматривает.

"Военное и политическое руководство страны понимает, что после распада СССР у Китая нет соперников в регионе, — считает Василий Кашин. — А с современной Россией у КНР подчеркнуто дружественные отношения".

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