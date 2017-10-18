Китай должен завершить модернизацию вооруженных сил к 2035 году

ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай к 2035 году намерен модернизировать свои вооруженные силы, чтобы они полностью отвечали вызовам современности и требованиям нового времени, заявил генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, выступая с речью на открытии 19-го съезда Компартии Китая.

"Мы достигли нового исторического ключевого момента в усилении национальной обороны и вооруженных сил… Мы должны полностью воплотить в жизнь идеи партии по усилению армии для входа в новую эру и приспособить военную стратегию к новым условиям", — заявил Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что Китай должен "построить сильную и современную армию, флот, ВВС, сухопутные войска, а также войска стратегической поддержки".

"Мы сделаем это нашей миссией, чтобы к 2035 году модернизация нашей национальной обороны и вооруженных сил была в основном завершена", — подчеркнул китайский лидер.