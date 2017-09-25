Быть там, где тяжело: как жил и воевал генерал Валерий Асапов

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Александр Хроленко. Сирийская боевая командировка генерал-лейтенанта Валерия Асапова стала для него последней, но далеко не первой. За свою армейскую карьеру Асапов не раз оказывался на переднем крае вооруженных конфликтов и в буквальном смысле ходил по лезвию бритвы. Его бросали туда, где трудно и горячо, где могут помочь только профессионализм, решительность и смелость.

Кавказ

Туда, где вместо блестящего паркета кабинетов под ногами дымится еще теплая от взрывов земля. Северный и Южный Кавказ, дальневосточные рубежи России, Сирия — послужной список генерала впечатляет.

Валерий Асапов в 1987 году с отличием окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Офицерскую службу начинал в Псковской дивизии ВДВ. Прошел не одну горячую точку. Награжден тремя орденами. О нем не раз писала газета "Красная звезда".

Первая боевая командировка майора Асапова в Чечню состоялась в январе 1995-го. В Грозном офицер был тяжело ранен в ногу. В течение года он перенес четыре операции в военных госпиталях Ростова-на-Дону, Пскова и Санкт-Петербурга, выздоровел, но от хромоты не избавился. После того как встал на ноги, поступил в Военную академию имени Фрунзе, которую закончил с отличием. Очередное назначение — замкомандира отдельного парашютно-десантного полка в составе миротворческих сил в Абхазии. Через год Асапов уже командовал полком.

Коллективные силы по поддержанию мира были буфером между сторонами грузино-абхазского конфликта. На берегах Ингури часто была слышна стрельба, случались подрывы техники и другие провокации. За годы миротворческой миссии в Абхазии погибли более 100 российских военнослужащих. В 2003-м Валерий Асапов возглавил группировку Воздушно-десантных войск и снова выполнял боевые задачи на Кавказе.

Курилы

В мае 2007 года полковник ВДВ Валерий Асапов возглавил самую восточную — островную 18-ю пулеметно-артиллерийскую дивизию, которая занималась противодесантной обороной. Протяженность зоны ответственности соединения по островам Итуруп и Кунашир достигает 400 километров.

На Курилах были свои сложности — нехватка офицерских кадров, отрыв от материка, привязка жизнедеятельности войск к сезонной навигации. По статистике на год здесь приходится 19 ясных дней, остальное время — дождливо и туманно, из-за чего не летают даже вертолеты. Валерий Асапов немало потрудился, чтобы развить группировку и превратить Курилы в неприступную крепость для потенциального противника.

По окончании в 2011 году Военной академии Генштаба полковник Асапов получил назначение на должность командира 37-й гвардейской мотострелковой бригады в Забайкалье, которая под его командованием образцово показала себя на трех крупных международных учениях — двух российско-монгольских "Селенга-2011" и "Селенга-2012" и в российско-индийском "Индра-2012".

В феврале 2013-го президент России Владимир Путин в Георгиевском зале Кремля вручил командиру 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады полковнику Асапову орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени — за достойный вклад в международное военное сотрудничество.

Последняя командировка

Вскоре Асапов передал командование бригадой и уехал к новому месту службы — в Приморье — заместителем командующего Пятой Краснознаменной армией Восточного военного округа. В августе 2017-го генерал был назначен командующим Пятой общевойсковой армией ВВО и вскоре убыл в сирийскую командировку, которая оказалась для него роковой — старший военный советник российской группировки войск в САР погиб в воскресенье, на командном пункте сирийских войск, освобождающих Дейр эз-Зор.

Военачальника похоронят в Москве, но 27 сентября с генералом простятся в Уссурийске, где находится штаб его армии. Парламентарии Приморского края и власти Уссурийска выразили свои соболезнования родным и близким Валерия Асапова, добрым словом вспомнили помощь генерала региону после ударов стихии.

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