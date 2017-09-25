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Безопасность

Быть там, где тяжело: как жил и воевал генерал Валерий Асапов

18:3125.09.2017
(обновлено: 18:40 25.09.2017)
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФПерейти в фотобанкКомандующий 5-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Валерий АсаповКомандующий 5-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Валерий Асапов
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Александр Хроленко. Сирийская боевая командировка генерал-лейтенанта Валерия Асапова стала для него последней, но далеко не первой. За свою армейскую карьеру Асапов не раз оказывался на переднем крае вооруженных конфликтов и в буквальном смысле ходил по лезвию бритвы. Его бросали туда, где трудно и горячо, где могут помочь только профессионализм, решительность и смелость.

Генерал-лейтенант Валерий Асапов. Архивное фото
© Фото : пресс-служба ВВО
Военный эксперт: генерал Асапов никогда не прятался за спину солдат
Туда, где вместо блестящего паркета кабинетов под ногами дымится еще теплая от взрывов земля. Северный и Южный Кавказ, дальневосточные рубежи России, Сирия — послужной список генерала впечатляет. 

Кавказ

Валерий Асапов в 1987 году с отличием окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Офицерскую службу начинал в Псковской дивизии ВДВ. Прошел не одну горячую точку. Награжден тремя орденами. О нем не раз писала газета "Красная звезда".

© РИА Новости / Сергей КрасноуховПерейти в фотобанкКомандующий 68-м армейским корпусом генерал-майор Валерий Асапов. 14 мая 2014
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Командующий 68-м армейским корпусом генерал-майор Валерий Асапов. 14 мая 2014

Первая боевая командировка майора Асапова в Чечню состоялась в январе 1995-го. В Грозном офицер был тяжело ранен в ногу. В течение года он перенес четыре операции в военных госпиталях Ростова-на-Дону, Пскова и Санкт-Петербурга, выздоровел, но от хромоты не избавился. После того как встал на ноги, поступил в Военную академию имени Фрунзе, которую закончил с отличием. Очередное назначение — замкомандира отдельного парашютно-десантного полка в составе миротворческих сил в Абхазии. Через год Асапов уже командовал полком.

Коллективные силы по поддержанию мира были буфером между сторонами грузино-абхазского конфликта. На берегах Ингури часто была слышна стрельба, случались подрывы техники и другие провокации. За годы миротворческой миссии в Абхазии погибли более 100 российских военнослужащих. В 2003-м Валерий Асапов возглавил группировку Воздушно-десантных войск и снова выполнял боевые задачи на Кавказе.

Курилы

В мае 2007 года полковник ВДВ Валерий Асапов возглавил самую восточную — островную 18-ю пулеметно-артиллерийскую дивизию, которая занималась противодесантной обороной. Протяженность зоны ответственности соединения по островам Итуруп и Кунашир достигает 400 километров.

© РИА Новости / Сергей КрасноуховПерейти в фотобанкКомандующий 68-м армейским корпусом генерал-майор Валерий Асапов
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Командующий 68-м армейским корпусом генерал-майор Валерий Асапов

На Курилах были свои сложности нехватка офицерских кадров, отрыв от материка, привязка жизнедеятельности войск к сезонной навигации. По статистике на год здесь приходится 19 ясных дней, остальное время дождливо и туманно, из-за чего не летают даже вертолеты. Валерий Асапов немало потрудился, чтобы развить группировку и превратить Курилы в неприступную крепость для потенциального противника.

По окончании в 2011 году Военной академии Генштаба полковник Асапов получил назначение на должность командира 37-й гвардейской мотострелковой бригады в Забайкалье, которая под его командованием образцово показала себя на трех крупных международных учениях двух российско-монгольских "Селенга-2011" и "Селенга-2012" и в российско-индийском "Индра-2012".

В феврале 2013-го президент России Владимир Путин в Георгиевском зале Кремля вручил командиру 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады полковнику Асапову орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени за достойный вклад в международное военное сотрудничество.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и командир 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии полковник Валерий Асапов. 22 февраля 2013
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и командир 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии полковник Валерий Асапов. 22 февраля 2013

Последняя командировка

Вскоре Асапов передал командование бригадой и уехал к новому месту службы — в Приморье — заместителем командующего Пятой Краснознаменной армией Восточного военного округа. В августе 2017-го генерал был назначен командующим Пятой общевойсковой армией ВВО и вскоре убыл в сирийскую командировку, которая оказалась для него роковой — старший военный советник российской группировки войск в САР погиб в воскресенье, на командном пункте сирийских войск, освобождающих Дейр эз-Зор.

Военачальника похоронят в Москве, но 27 сентября с генералом простятся в Уссурийске, где находится штаб его армии. Парламентарии Приморского края и власти Уссурийска выразили свои соболезнования родным и близким Валерия Асапова, добрым словом вспомнили помощь генерала региону после ударов стихии.

ИГ* — запрещенная в России террористическая группировка.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФПерейти в фотобанкКомандующий 5-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Валерий Асапов. 22 октября 2016
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Командующий 5-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Валерий Асапов. 22 октября 2016
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