В Приморье соболезнуют из-за гибели российского генерала в Сирии

ВЛАДИВОСТОК, 25 сен — РИА Новости. Парламентарии Приморья и власти Уссурийска выразили соболезнования из-за гибели в Сирии генерал-лейтенанта Валерия Асапова, который с августа 2016 года возглавлял 5-ю армию Восточного военного округа.

Асапов был старшим группы российских военных советников и находился на командном пункте сирийских войск, ведущих бои в районе города Дейр-эз-Зор. Во время минометного обстрела террористов генерал получил смертельное ранение. Его посмертно представили к высокой государственной награде.

"Генерал всегда был на передовой, личным примером показывая, каким должен быть настоящий командир. Приморцы хорошо знают Валерия Григорьевича как командующего 5-й общевойсковой армией Восточного военного округа. Мы всегда получали помощь и поддержку военнослужащих, когда в край приходила беда — наводнения, тайфуны, разрушения коммуникаций", — говорится в сообщении краевого парламента.

Депутаты заксобрания Приморского края выразили соболезнования всем родным и близким Асапова.

"Сослуживцы помнят Валерия Асапова как человека надежного, смелого, целеустремленного, мужественного и принципиального. Администрация Уссурийского городского округа выражает соболезнования родным и близким, командованию 5 Краснознаменной общевойсковой армии и Восточного военного округа. Его смерть — большая утрата для Вооруженных сил Российской Федерации. Память о генерале Валерии Асапове будет жить вечно", — говорится в сообщении администрации Уссурийска, где располагается штаб 5-й армии.

Губернатор края Владимир Миклушевский также выразил соболезнования родным и близким Валерия Асапова. "Владимир Георгиевич всегда с честью справлялся с поставленными задачами, был примером для коллег и подчиненных. Нашим войскам будет не хватать его знаний, бесценного военного опыта и мудрости руководителя. Гибель Валерия Георгиевича – огромная потеря для всех нас. В памяти близких, друзей, сослуживцев он навсегда останется настоящим патриотом и героем, отдавшим свою жизнь за Родину!" — приводятся слова главы региона на официальном сайте администрации региона.

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