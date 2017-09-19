"Таблетка" от незваных эсминцев и морпехов: Россия вооружается "Бастионами"

МОСКВА. 19 сен — РИА Новости, Андрей Станавов. Сверхзвуковые крылатые ракеты и проникающие боеголовки, способные отправить на дно авианосец, — ракетный комплекс "Бастион", атомный крейсер и две подлодки поразили условные цели в Баренцевом море. И хотя "Бастион" изначально разработан для мощных ударов по корабельным группировкам, он еще умеет с высокой точностью обстреливать наземные цели на удалении до 450 километров. О том, как уникальный береговой комплекс "перерос" тактический уровень и стал козырем в большой геополитической игре — в материале РИА Новости.
Удар с берега
Ракетный комплекс "Бастион" (по классификации НАТО "Марионетка") поступил на вооружение в 2010 году и предназначен для уничтожения авианосных ударных групп, конвоев, одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей. "Бастионы" комплектуются сверхзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами (ПКР) "Оникс" и "Яхонт" (экспортная версия "Оникса" с урезанными характеристиками), при этом один комплекс способен прикрыть от нападения с моря береговую линию протяженностью до 600 километров.
Из походного положения в положение "к бою" система разворачивается за пять минут, причем стрельбу по морским целям может вести с позиций, удаленных от берега на 200 километров. Главные козыри подвижного "Бастиона" — автономность, скрытность, устойчивость к радиоэлектронному воздействию, набор адаптивных траекторий и сверхзвуковая скорость ракеты на всем протяжении полета.
"Ониксы" способны непрерывно обмениваться информацией в полете, распределять между собой цели, а в случае залповой стрельбы атакуют цель плотным строем и практически невосприимчивы к ложным целям. Также данные ПКР оснащены системами увода зенитных ракет противника и способны выполнять интенсивные противоракетные маневры с перегрузкой до 10 единиц. Все это делает "Ониксы" самыми опасными ракетами в мире на сегодняшний день. Залп из 10-16 таких ракет способен прорвать ПВО даже корабельных групп, оснащенных современными многоканальными зенитно-ракетными комплексами.
Крымская батарея
За короткое время "Бастионы" уже успели приобрести славу самого грозного берегового оружия в мире и не раз оказывались в центре серьезных геополитических событий. Именно эти комплексы "засветились" во время скандальных маневров американского эсминца Donald Cook, "случайно" заглянувшего в Черное море в 2014 году, а именно сразу после воссоединения Крыма с Россией.
Когда эсминец подошел к крымскому побережью, радиолокационный комплекс разведки "Монолит-Б" быстро "срисовал" его данные и выдал целеуказание на развернутый неподалеку "Бастион-П". Фактически Donald Cook на какое то время оказался в зоне прямого поражения сверхзвуковыми ракетами, способными потопить даже авианосец. Поняв это, командир сразу же увел корабль в сторону Босфора.
В комментарии к фильму "Крым. Путь на родину" президент России Владимир Путин назвал "Бастионы" самыми эффективными береговыми комплексами в мире и отметил, что в Крым их перебросили с определенной целью — дать всем понять, что полуостров надежно защищен. Причем, по словам президента, комплексы специально развернули таким образом, чтобы их можно было отчетливо разглядеть со спутников.
Двухсредный боец
Министр обороны Сергей Шойгу тогда заявил, что "Бастионы" гарантировано обеспечивают защиту российской корабельной и авиационной группировки в Сирии, а также впервые озвучил дальность их эффективной стрельбы по сухопутным объектам — до 450 километров.
Интересно, что зарубежных конкурентов у российского берегового комплекса практически нет, разве что похожий норвежский комплекс NSM. Однако сравнивать их будет не очень корректно: в отличие от "Бастиона", "норвежец" стреляет дозвуковой ракетой, хоть и построенной с использованием стелс-технологий.
В начале этого года гендиректор военно-промышленной корпорации "НПО машиностроения" Александр Леонов сообщил, что "Бастионами" будут вооружены четыре флота России — Тихоокеанский, Северный, Балтийский и Черноморский. В 2016 году "Бастионы" были размещены на Курильских островах.