"Таблетка" от незваных эсминцев и морпехов: Россия вооружается "Бастионами"

МОСКВА. 19 сен — РИА Новости, Андрей Станавов. Сверхзвуковые крылатые ракеты и проникающие боеголовки, способные отправить на дно авианосец, — ракетный комплекс "Бастион", атомный крейсер и две подлодки поразили условные цели в Баренцевом море. И хотя "Бастион" изначально разработан для мощных ударов по корабельным группировкам, он еще умеет с высокой точностью обстреливать наземные цели на удалении до 450 километров. О том, как уникальный береговой комплекс "перерос" тактический уровень и стал козырем в большой геополитической игре — в материале РИА Новости.

Удар с берега

Ракетный комплекс "Бастион" (по классификации НАТО "Марионетка") поступил на вооружение в 2010 году и предназначен для уничтожения авианосных ударных групп, конвоев, одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей. "Бастионы" комплектуются сверхзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами (ПКР) "Оникс" и "Яхонт" (экспортная версия "Оникса" с урезанными характеристиками), при этом один комплекс способен прикрыть от нападения с моря береговую линию протяженностью до 600 километров.

Из походного положения в положение "к бою" система разворачивается за пять минут, причем стрельбу по морским целям может вести с позиций, удаленных от берега на 200 километров. Главные козыри подвижного "Бастиона" — автономность, скрытность, устойчивость к радиоэлектронному воздействию, набор адаптивных траекторий и сверхзвуковая скорость ракеты на всем протяжении полета.

На маршевом участке трехтонный "Оникс" поднимается на высоту 14 километров, затем при подлете к кораблю снижается до 10–15 метров и наносит сокрушительный удар проникающей 300-килограммовой боеголовкой. Разгоняющуюся до 2600 километров в час и активно маневрирующую ракету на траектории удерживают инерциальная навигационная система, радиовысотомер и РЛС самонаведения. В боекомплект одного комплекса могут входить до 36 ракет, каждая из которых работает по принципу "выстрелил — забыл". Надежность практически как у автомата Калашникова — один отказ на тысячу пусков.

"Ониксы" способны непрерывно обмениваться информацией в полете, распределять между собой цели, а в случае залповой стрельбы атакуют цель плотным строем и практически невосприимчивы к ложным целям. Также данные ПКР оснащены системами увода зенитных ракет противника и способны выполнять интенсивные противоракетные маневры с перегрузкой до 10 единиц. Все это делает "Ониксы" самыми опасными ракетами в мире на сегодняшний день. Залп из 10-16 таких ракет способен прорвать ПВО даже корабельных групп, оснащенных современными многоканальными зенитно-ракетными комплексами.

Крымская батарея

В классическом составе батареи "Бастионов" четыре самоходных пусковых установки, одна-две машины боевого управления, автомобиль обеспечения боевого дежурства и четыре транспортно-заряжающие машины. Дополнительно комплекс может оснащаться мобильной радиолокационной станцией "Монолит-Б" или РЛС воздушного базирования на вертолете.

За короткое время "Бастионы" уже успели приобрести славу самого грозного берегового оружия в мире и не раз оказывались в центре серьезных геополитических событий. Именно эти комплексы "засветились" во время скандальных маневров американского эсминца Donald Cook, "случайно" заглянувшего в Черное море в 2014 году, а именно сразу после воссоединения Крыма с Россией.

Когда эсминец подошел к крымскому побережью, радиолокационный комплекс разведки "Монолит-Б" быстро "срисовал" его данные и выдал целеуказание на развернутый неподалеку "Бастион-П". Фактически Donald Cook на какое то время оказался в зоне прямого поражения сверхзвуковыми ракетами, способными потопить даже авианосец. Поняв это, командир сразу же увел корабль в сторону Босфора.

В комментарии к фильму "Крым. Путь на родину" президент России Владимир Путин назвал "Бастионы" самыми эффективными береговыми комплексами в мире и отметил, что в Крым их перебросили с определенной целью — дать всем понять, что полуостров надежно защищен. Причем, по словам президента, комплексы специально развернули таким образом, чтобы их можно было отчетливо разглядеть со спутников.

Двухсредный боец

В октябре 2016 года один крымский дивизион "Бастионов" был переброшен в Сирию для прикрытия побережья и обеспечения безопасности прибывающей авианосной группировки кораблей ВМФ России. За счет выдающихся боевых характеристик "Бастион" стали применять не только в береговой обороне, но и для так называемой работы по земле. В частности, в ноябре 2016 года российские военные эффектно разгромили "Ониксами" склад боевиков в Сирии, что стало первым официальным боевым применением этого берегового комплекса с "морскими" ракетами по наземной цели.

Министр обороны Сергей Шойгу тогда заявил, что "Бастионы" гарантировано обеспечивают защиту российской корабельной и авиационной группировки в Сирии, а также впервые озвучил дальность их эффективной стрельбы по сухопутным объектам — до 450 километров.

Интересно, что зарубежных конкурентов у российского берегового комплекса практически нет, разве что похожий норвежский комплекс NSM. Однако сравнивать их будет не очень корректно: в отличие от "Бастиона", "норвежец" стреляет дозвуковой ракетой, хоть и построенной с использованием стелс-технологий.

В начале этого года гендиректор военно-промышленной корпорации "НПО машиностроения" Александр Леонов сообщил, что "Бастионами" будут вооружены четыре флота России — Тихоокеанский, Северный, Балтийский и Черноморский. В 2016 году "Бастионы" были размещены на Курильских островах.