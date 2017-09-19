РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

"Таблетка" от незваных эсминцев и морпехов: Россия вооружается "Бастионами"

19:0919.09.2017
015830
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПуск ракеты из комплекса Бастион береговых войск Тихоокеанского флотаПуск ракеты из комплекса Бастион береговых войск Тихоокеанского флота
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк

МОСКВА. 19 сен — РИА Новости, Андрей Станавов. Сверхзвуковые крылатые ракеты и проникающие боеголовки, способные отправить на дно авианосец, — ракетный комплекс "Бастион", атомный крейсер и две подлодки поразили условные цели в Баренцевом море. И хотя "Бастион" изначально разработан для мощных ударов по корабельным группировкам, он еще умеет с высокой точностью обстреливать наземные цели на удалении до 450 километров. О том, как уникальный береговой комплекс "перерос" тактический уровень и стал козырем в большой геополитической игре — в материале РИА Новости.

Корабли Северного флота России. Архивное фото
© РИА Новости / The Norwegian Armed Forces
Перейти в фотобанк
Силы Севфлота поразили крылатыми ракетами цели на учениях в Баренцевом море

Удар с берега

Ракетный комплекс "Бастион" (по классификации НАТО "Марионетка") поступил на вооружение в 2010 году и предназначен для уничтожения авианосных ударных групп, конвоев, одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей. "Бастионы" комплектуются сверхзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами (ПКР) "Оникс" и "Яхонт" (экспортная версия "Оникса" с урезанными характеристиками), при этом один комплекс способен прикрыть от нападения с моря береговую линию протяженностью до 600 километров.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПуск ракеты с нового берегового ракетного комплекса "Бастион"
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Пуск ракеты с нового берегового ракетного комплекса "Бастион"

Из походного положения в положение "к бою" система разворачивается за пять минут, причем стрельбу по морским целям может вести с позиций, удаленных от берега на 200 километров. Главные козыри подвижного "Бастиона" — автономность, скрытность, устойчивость к радиоэлектронному воздействию, набор адаптивных траекторий и сверхзвуковая скорость ракеты на всем протяжении полета.

Новый береговой ракетный комплекс Бастион во время учений в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Поставка комплексов "Бастион" на Черноморский флот завершена
На маршевом участке трехтонный "Оникс" поднимается на высоту 14 километров, затем при подлете к кораблю снижается до 10–15 метров и наносит сокрушительный удар проникающей 300-килограммовой боеголовкой.  Разгоняющуюся до 2600 километров в час и активно маневрирующую ракету на траектории удерживают инерциальная навигационная система, радиовысотомер и РЛС самонаведения. В боекомплект одного комплекса могут входить до 36 ракет, каждая из которых работает по принципу "выстрелил — забыл". Надежность практически как у автомата Калашникова — один отказ на тысячу пусков.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкНовый береговой ракетный комплекс "Бастион" во время учений в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Новый береговой ракетный комплекс "Бастион" во время учений в Приморском крае

"Ониксы" способны непрерывно обмениваться информацией в полете, распределять между собой цели, а в случае залповой стрельбы атакуют цель плотным строем и практически невосприимчивы к ложным целям. Также данные ПКР оснащены системами увода зенитных ракет противника и способны выполнять интенсивные противоракетные маневры с перегрузкой до 10 единиц. Все это делает "Ониксы" самыми опасными ракетами в мире на сегодняшний день. Залп из 10-16 таких ракет способен прорвать ПВО даже корабельных групп, оснащенных современными многоканальными зенитно-ракетными комплексами.

Пуск крылатой ракеты Оникс с БРК Бастион по объекту незаконных вооруженных формирований в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Эксперт: "Бал" и "Бастион" могут полностью обеспечить безопасность Курил
В  классическом составе батареи "Бастионов" четыре самоходных пусковых установки, одна-две машины боевого управления, автомобиль обеспечения боевого дежурства и четыре транспортно-заряжающие машины. Дополнительно комплекс может оснащаться мобильной радиолокационной станцией "Монолит-Б" или РЛС воздушного базирования на вертолете.

Крымская батарея

За короткое время "Бастионы" уже успели приобрести славу самого грозного берегового оружия в мире и не раз оказывались в центре серьезных геополитических событий. Именно эти комплексы "засветились" во время скандальных маневров американского эсминца Donald Cook, "случайно" заглянувшего в Черное море в 2014 году, а именно сразу после воссоединения Крыма с Россией.

Когда эсминец подошел к крымскому побережью, радиолокационный комплекс разведки "Монолит-Б" быстро "срисовал" его данные и выдал целеуказание на развернутый неподалеку "Бастион-П". Фактически Donald Cook на какое то время оказался в зоне прямого поражения сверхзвуковыми ракетами, способными потопить даже авианосец. Поняв это, командир сразу же увел корабль в сторону Босфора.

© AFP 2017 / Bulent Kilic Американский эсминец «Дональд Кук» в проливе Босфор. 2014 год
© AFP 2017 / Bulent Kilic
Американский эсминец «Дональд Кук» в проливе Босфор. 2014 год

В комментарии к фильму "Крым. Путь на родину" президент России Владимир Путин назвал "Бастионы" самыми эффективными береговыми комплексами в мире и отметил, что в Крым их перебросили с определенной целью — дать всем понять, что полуостров надежно защищен. Причем, по словам президента, комплексы специально развернули таким образом, чтобы их можно было отчетливо разглядеть со спутников.

Двухсредный боец

Пуск крылатой ракеты Оникс с БРК Бастион по объектам террористов в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Эксперт: комплекс "Бастион" в Сирии впервые применили против наземных целей
В октябре 2016 года один крымский дивизион "Бастионов" был переброшен в Сирию для прикрытия побережья и обеспечения безопасности прибывающей авианосной группировки кораблей ВМФ России. За счет выдающихся боевых характеристик "Бастион" стали применять не только в береговой обороне, но и для так называемой работы по земле. В частности, в ноябре 2016 года российские военные эффектно разгромили "Ониксами"  склад боевиков в Сирии, что стало первым официальным боевым применением этого берегового комплекса с "морскими" ракетами по наземной цели.

Министр обороны Сергей Шойгу тогда заявил, что "Бастионы" гарантировано обеспечивают защиту российской корабельной и авиационной группировки в Сирии, а также впервые озвучил дальность их эффективной стрельбы по сухопутным объектам — до 450 километров.

Интересно, что зарубежных конкурентов у российского берегового комплекса практически нет, разве что похожий норвежский комплекс NSM. Однако сравнивать их будет не очень корректно: в отличие от "Бастиона", "норвежец" стреляет дозвуковой ракетой, хоть и построенной с использованием стелс-технологий.

В начале этого года гендиректор военно-промышленной корпорации "НПО машиностроения" Александр Леонов сообщил, что "Бастионами" будут вооружены четыре флота России — Тихоокеанский, Северный, Балтийский и Черноморский. В 2016 году "Бастионы" были размещены на Курильских островах.

© ИнфографикаПерейти в фотобанк"Яхонт" – противокорабельная ракета среднего радиуса действия
© Инфографика
Перейти в фотобанк
"Яхонт" – противокорабельная ракета среднего радиуса действия

 

Комментировать
Безопасность
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена