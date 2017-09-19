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Безопасность

Силы Севфлота поразили крылатыми ракетами цели на учениях в Баренцевом море

16:3519.09.2017
(обновлено: 16:39 19.09.2017)
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© РИА Новости / The Norwegian Armed ForcesПерейти в фотобанкКорабли Северного флота России. Архивное фотоКорабли Северного флота России. Архивное фото
© РИА Новости / The Norwegian Armed Forces
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Ракетный комплекс "Бастион", атомный крейсер и две подлодки в ходе масштабных учений в Баренцевом море поразили цели за 200-400 километров, сообщил журналистам начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.

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© РИА Новости / Василий Батанов
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"В рамках проведения зачетного учения разнородных сил Северного флота в акватории Баренцева моря были успешно выполнены пять стрельб крылатыми ракетами по морским целям с применением комплексов ракетного вооружения надводных кораблей, подводных лодок, а также береговых соединений", — сказал он.

Отмечается, что, по замыслу учений, разнородные ударные силы флота должны были поразить несколько корабельных группировок условного противника, находящихся в разных районах. Первым ракетный удар по мишени, находящейся в 400 километрах, нанес расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" со стартовой позиции, расположенной на мысе Териберский.

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По словам начальника пресс-службы Северного флота, затем экипаж тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий" совместно с экипажами атомных подводных ракетных крейсеров "Воронеж" и "Орел" нанес массированный ракетный удар по корабельной группировке условного противника, обозначенной еще одной сложной мишенной позицией.

Корабли Военно-морских сил России во время парада честь Дня Военно-Морского Флота России в Кронштадте. 30 июля 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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"Стрельба выполнялась противокорабельными крылатыми ракетами "Гранит" из разных районов Баренцева моря по единой цели, находящейся от стреляющих боевых кораблей на удалении от 200 до 300 километров. Ракетные подводные крейсеры выполнили стрельбу из подводного положения", — добавил он.

Отмечается, что на завершающем этапе эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков" нанес ракетный удар из назначенного района Баренцева моря противокорабельной крылатой ракетой "Москит" по мишенной позиции, обозначающей десантный отряд условного противника,

По предварительным итогам учения, все мишени, по которым выполнялись ракетные стрельбы, были успешно поражены.

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© РИА Новости / Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"Перейти в фотобанк"Юрий Долгорукий" – атомная подводная лодка с баллистическими ракетами нового поколения. Она является первой подлодкой, выпущенной Россией после Советской эпохи. Она была построена судостроительным заводом "Севмаш" в Северодвинске для ВМФ России. Закладка состоялась в 1996 году. Первые ходовые испытания судна состоялись летом 2009 года.Атомная подводная лодка Юрий Долгорукий
© РИА Новости / Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
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"Юрий Долгорукий" – атомная подводная лодка с баллистическими ракетами нового поколения. Она является первой подлодкой, выпущенной Россией после Советской эпохи. Она была построена судостроительным заводом "Севмаш" в Северодвинске для ВМФ России. Закладка состоялась в 1996 году. Первые ходовые испытания судна состоялись летом 2009 года.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкЗнаменитый крейсер "Аврора", который находится на вечной стоянке у Петроградской набережной в Санкт-Петербурге, является объектом культурного наследия РФ. Крейсер первого ранга Балтийского флота знаменит своей ролью в Октябрьской революции 1917 года. Он был заложен в 1897 году на судостроительном заводе "Новое адмиралтейство" в Санкт-Петербурге. Крейсер был назван в честь парусного фрегата "Аврора", который прославился при обороне Петропавловска-Камчатского в годы Крымской войны.Крейсер Аврора у набережной Невы в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Знаменитый крейсер "Аврора", который находится на вечной стоянке у Петроградской набережной в Санкт-Петербурге, является объектом культурного наследия РФ. Крейсер первого ранга Балтийского флота знаменит своей ролью в Октябрьской революции 1917 года. Он был заложен в 1897 году на судостроительном заводе "Новое адмиралтейство" в Санкт-Петербурге. Крейсер был назван в честь парусного фрегата "Аврора", который прославился при обороне Петропавловска-Камчатского в годы Крымской войны.
© Фото : Минобороны РФАвианосец "Адмирал Кузнецов" является единственным в составе Военно-морского флота РФ в своем классе. Тяжелый авианесущий крейсер предназначен для уничтожения крупных надводных целей, обороны морских соединений от нападений вероятного противника. Построен на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве в начале 80-х годов прошлого века. Крейсер был назван в честь Николая Герасимовича Кузнецова, Адмирала Флота Советского Союза. Прежние названия судна в порядке присвоения: "Советский Союз" (проект), "Рига" (закладка), "Леонид Брежнев" (спуск на воду), "Тбилиси" (испытания).Авианосец Адмирал Кузнецов
© Фото : Минобороны РФ
Авианосец "Адмирал Кузнецов" является единственным в составе Военно-морского флота РФ в своем классе. Тяжелый авианесущий крейсер предназначен для уничтожения крупных надводных целей, обороны морских соединений от нападений вероятного противника. Построен на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве в начале 80-х годов прошлого века. Крейсер был назван в честь Николая Герасимовича Кузнецова, Адмирала Флота Советского Союза. Прежние названия судна в порядке присвоения: "Советский Союз" (проект), "Рига" (закладка), "Леонид Брежнев" (спуск на воду), "Тбилиси" (испытания).
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкСторожевой корабль "Адмирал Григорович" был назван в честь адмирала Ивана Константиновича Григоровича, военно-морского министра России в 1911-1917 годах. Корабль был заложен в декабре 2010 года на стапеле судостроительного завода "Янтарь" в Калининграде и спущен на воду в марте 2014 года.Сторожевой корабль Адмирал Григорович в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Сторожевой корабль "Адмирал Григорович" был назван в честь адмирала Ивана Константиновича Григоровича, военно-морского министра России в 1911-1917 годах. Корабль был заложен в декабре 2010 года на стапеле судостроительного завода "Янтарь" в Калининграде и спущен на воду в марте 2014 года.
© РИА Новости / Сергей АнашкевичПерейти в фотобанкСпасательное судно-катамаран "Коммуна" Черноморского флота РФ является старейшим кораблем российского флота и старейшим в мире, находящимся на вооружении. Это судно было построено в 1915 году.Спасательное судно-катамаран Коммуна Черноморского флота РФ в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Анашкевич
Перейти в фотобанк
Спасательное судно-катамаран "Коммуна" Черноморского флота РФ является старейшим кораблем российского флота и старейшим в мире, находящимся на вооружении. Это судно было построено в 1915 году.
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанк"Игорь Белоусов" – спасательное судно, построенное для ВМФ России на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. Корабль был спущен на воду в 2012 году. Судно предназначено для оказания помощи экипажам аварийных подводных лодок, лежащих на грунте или находящихся в надводном положении, подачи воздуха, электроэнергии и спасательных средств на подводные лодки и надводные корабли. Кроме того, судно может осуществлять поиск и обследовать аварийные объекты.Спасательное судно Игорь Белоусов в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
"Игорь Белоусов" – спасательное судно, построенное для ВМФ России на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. Корабль был спущен на воду в 2012 году. Судно предназначено для оказания помощи экипажам аварийных подводных лодок, лежащих на грунте или находящихся в надводном положении, подачи воздуха, электроэнергии и спасательных средств на подводные лодки и надводные корабли. Кроме того, судно может осуществлять поиск и обследовать аварийные объекты.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкБ-261 "Новороссийск" – дизель-электрическая подлодка проекта 636.3 "Варшавянка". Судно предназначено для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника. Подводная лодка была заложена в августе 2010 года, спущена на воду в ноябре 2013 года, принята в состав флота в августе 2014 года.Подводная лодка Б-261 Новороссийск в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Б-261 "Новороссийск" – дизель-электрическая подлодка проекта 636.3 "Варшавянка". Судно предназначено для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника. Подводная лодка была заложена в августе 2010 года, спущена на воду в ноябре 2013 года, принята в состав флота в августе 2014 года.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкТК-208 "Дмитрий Донской" – это тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 "Акула", первый корабль в серии. Судно оснащено ракетным комплексом "Булава" с 6 гиперзвуковыми ядерными боеголовками. Лодка была заложена в июне 1976 года на "Севмашпредприятии", вступила в строй ВМФ в 1981 году, в 1982 году вошла в состав Северного флота. На сегодняшний день ТК-208 "Дмитрий Донской" является самой крупной подводной лодкой в мире.Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл посетил подводный крейсер Дмитрий Донской в Северодвинске
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ТК-208 "Дмитрий Донской" – это тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 "Акула", первый корабль в серии. Судно оснащено ракетным комплексом "Булава" с 6 гиперзвуковыми ядерными боеголовками. Лодка была заложена в июне 1976 года на "Севмашпредприятии", вступила в строй ВМФ в 1981 году, в 1982 году вошла в состав Северного флота. На сегодняшний день ТК-208 "Дмитрий Донской" является самой крупной подводной лодкой в мире.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанк"Петр Великий" – четвертый по счету и единственный находящийся в строю тяжелый атомный ракетный крейсер третьего поколения проекта 1144 "Орлан". Основное предназначение судна – уничтожение авианосных групп противника. Крейсер был заложен в 1986 году на стапеле Балтийского завода. Он был спущен на воду в 1989 году, а в 1988 году вступил в состав флота.Тяжелый атомный ракетный крейсер Северного флота Петр Великий во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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"Петр Великий" – четвертый по счету и единственный находящийся в строю тяжелый атомный ракетный крейсер третьего поколения проекта 1144 "Орлан". Основное предназначение судна – уничтожение авианосных групп противника. Крейсер был заложен в 1986 году на стапеле Балтийского завода. Он был спущен на воду в 1989 году, а в 1988 году вступил в состав флота.
© Фото : пресс-служба Северного флота РФ/Олег КулешовК-560 "Северодвинск" – это российская многоцелевая атомная подводная лодка с крылатыми ракетами 4-го поколения, головной корабль проекта 885 "Ясень". Впервые в практике отечественного кораблестроения торпедные аппараты были расположены за отсеком центрального поста. Подлодка "Северодвинск" была заложена на оборонной судоверфи "Севмаш" в 1993 году. Судно было спущено на воду в 2010 году.АПЛ Северодвинск
© Фото : пресс-служба Северного флота РФ/Олег Кулешов
К-560 "Северодвинск" – это российская многоцелевая атомная подводная лодка с крылатыми ракетами 4-го поколения, головной корабль проекта 885 "Ясень". Впервые в практике отечественного кораблестроения торпедные аппараты были расположены за отсеком центрального поста. Подлодка "Северодвинск" была заложена на оборонной судоверфи "Севмаш" в 1993 году. Судно было спущено на воду в 2010 году.
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