Силы Севфлота поразили крылатыми ракетами цели на учениях в Баренцевом море

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Ракетный комплекс "Бастион", атомный крейсер и две подлодки в ходе масштабных учений в Баренцевом море поразили цели за 200-400 километров, сообщил журналистам начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.

"В рамках проведения зачетного учения разнородных сил Северного флота в акватории Баренцева моря были успешно выполнены пять стрельб крылатыми ракетами по морским целям с применением комплексов ракетного вооружения надводных кораблей, подводных лодок, а также береговых соединений", — сказал он.

Отмечается, что, по замыслу учений, разнородные ударные силы флота должны были поразить несколько корабельных группировок условного противника, находящихся в разных районах. Первым ракетный удар по мишени, находящейся в 400 километрах, нанес расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" со стартовой позиции, расположенной на мысе Териберский.

Что вы знаете о ВМФ? >>

По словам начальника пресс-службы Северного флота, затем экипаж тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий" совместно с экипажами атомных подводных ракетных крейсеров "Воронеж" и "Орел" нанес массированный ракетный удар по корабельной группировке условного противника, обозначенной еще одной сложной мишенной позицией.

"Стрельба выполнялась противокорабельными крылатыми ракетами "Гранит" из разных районов Баренцева моря по единой цели, находящейся от стреляющих боевых кораблей на удалении от 200 до 300 километров. Ракетные подводные крейсеры выполнили стрельбу из подводного положения", — добавил он.

Отмечается, что на завершающем этапе эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков" нанес ракетный удар из назначенного района Баренцева моря противокорабельной крылатой ракетой "Москит" по мишенной позиции, обозначающей десантный отряд условного противника,

По предварительным итогам учения, все мишени, по которым выполнялись ракетные стрельбы, были успешно поражены.