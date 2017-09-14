МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Почти 13 тысяч солдат и офицеров, 680 единиц сухопутной боевой техники, около ста самолетов и вертолетов, десять кораблей — в четверг на западных границах Союзного государства стартуют крупнейшие совместные военные учения России и Белоруссии "Запад-2017". Масштабные маневры предполагают бои в обороне, переброски военнослужащих на большие расстояния, совместные действия различных видов и родов войск, всевозможные тактические приемы. Учения проводятся на особом геополитическом фоне: только за прошедшее лето страны НАТО устроили в Восточной Европе более пятидесяти маневров с участием 60 тысяч военнослужащих, в том числе из США. Однако, несмотря на это, в адрес России уже не раз звучали протестные заявления европейских политиков об "угрозе нарушения баланса сил" в регионе. Чем запомнятся учения "Запад-2017" и почему они так нервируют Запад, — в материале РИА Новости.
Блокировать и уничтожить
Россия направила на учения пять с половиной тысяч военнослужащих Западного военного округа (ЗВО). От Белоруссии привлечено более семи тысяч солдат и офицеров. Для розыгрыша тактических эпизодов генералы используют девять военных полигонов на территории двух государств. На них будут развернуты танковые и пехотные подразделения, артиллерийские дивизионы, комплексы ПВО, разведчики и спецназ. С моря "террористов" заблокирует корабельная группа Балтийского флота, с воздуха союзные войска поддержат тактическая авиация и вертолеты.
Формирования условного противника планируется сначала втянуть в котел, отрезать пути отхода, после чего планомерно и методически "уничтожить", используя преимущества регулярной армии — превосходство в огневой мощи, высокоточные средства поражения, современную бронетехнику и, главное, боевой опыт, полученный в том числе в Сирии. Примечательно, что, кроме военных, в учениях примут участие и другие российские силовики.
"В рамках "Запада-2017" военные организуют на территории России ряд антитеррористических учений с подразделениями МВД, ФСБ, МЧС и Росгвардии", — сообщил журналистам в конце августа замминистра обороны России Александр Фомин.
Показать себя
Минобороны отмечает, что на учениях будет отработана оперативная совместимость штабов различных уровней, а также сопряжение перспективных систем управления войсками и оружием. Таким образом, "Запад-2017" станет мощным полигоном для демонстрации и проверки возможностей новейших достижений российской "оборонки" и науки.
Кроме того, на маневрах "Запад-2017" будут широко применяться российские и белорусские беспилотники, новейшие средства связи и радиоэлектронной борьбы, современные системы ПВО С-300 и С-400, реактивная артиллерия, оперативно-тактические ракеты, последние модификации серийной бронетехники. С моря район учений будут прикрывать 10 кораблей Балтийского флота, в том числе и самые новые — малые ракетные корабли (МРК) проекта 21631 "Буян-М": "Серпухов" и "Зеленый дол". Оба МРК, спущенные на воду в 2015 году, уже успели повоевать у сирийских берегов, нанеся удары крылатыми ракетами "Калибр" по позициям террористов.
У страха глаза велики
Кроме нее, в словесных баталиях отличился министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич, в июле обвинивший Россию в намерениях оккупировать часть его страны и соседней Литвы в районе Сувалкского коридора. Традиционно выступили украинские политики, которые снова затянули приевшуюся песню о скором "российском вторжении". Официальное руководство НАТО, впрочем, отреагировало гораздо сдержаннее: генсек альянса Йенс Столтенберг призвал Москву сделать учения открытыми и пригласить на них международных наблюдателей. Но Союзное государство и не пытается делать маневры тайными.
"Учение "Запад-2017", как и все предыдущие, абсолютно открыто как для международных наблюдателей, так и для журналистов. В соответствии с международными договоренностями, всем государствам — участникам ОБСЕ направлено предварительное уведомление о военной деятельности, а в августе приглашение получили международные наблюдатели", — сообщил в среду "Красной звезде" командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов.
Ранее белорусский МИД также подчеркнул, что учения носят исключительно оборонительный характер и не направлены против кого бы то ни было. В ведомстве отметили, что соответствующая информация была официально и заблаговременно предоставлена государствам ОБСЕ на самом высоком уровне.
"Думаю, что наш президент и военное руководство достаточно хорошо разъяснили нашу политику, позицию и никакой опасности для соседних с Белоруссией стран нет, — рассказал РИА Новости экс-министр Республики Беларусь Петр Чаус. — Эта критика — просто повод, они ищут, как разыграть какую-то карту и в какой-то степени оправдаться за те мероприятия, которые проводят сами, свои учения. НАТО и соседи Белоруссии проводят свои маневры часто и привлекают большое количество войск. Это говорит о том, что у них возможности большие. Конечно, нам тоже, может быть, не мешало бы чаще учения проводить, но это слишком дорогостоящее мероприятие. И тот оптимальный вариант, который отработан у нас и россиян, как раз позволяет поддерживать подготовку войск на хорошем уровне".
Таким образом, многочисленные панические высказывания из-за рубежа относительно учений "Запад-2017" — не более чем очередные залпы изношенных орудий информационной войны. А к ним Россия за последние годы успела привыкнуть.