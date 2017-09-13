Учения "Запад-2017": оборонительный характер и никакой угрозы

МИНСК, 13 сен – РИА Новости. Российско-белорусские учения "Запад-2017" носят сугубо оборонительный характер, их проведение не несет никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии, помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов.

Стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. По данным Минобороны РФ, в них примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих.

Ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений. Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, на них будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа. Он также назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины.

Минск выполняет обязательства

Воинов подчеркнул, что Белоруссия неукоснительно соблюдает все взятые на себя обязательства в рамках международных и региональных договоров по разоружению, верификационной деятельности, укреплению мер доверия и безопасности в рамках ООН и ОБСЕ.

"Белоруссия до запятой выполняет свои обязательства по договорам в области контроля над вооружениями", — сказал он на брифинге.

Представитель Минобороны заявил, что "белорусская сторона всегда оперативно и открыто информировала общественность о содержании и параметрах данного учения".

Воинов отметил, что численность участвующих в учениях войск и техники не превышает уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, устанавливаемый различными договорами и соглашениями в области контроля над вооружениями.

"Общая численность личного состава, участвующего в учении "Запад – 2017", составит около 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии будут задействованы около 10,2 тысячи человек (от Белоруссии – немногим более 7 тысяч, от РФ – около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники, в том числе около 140 танков; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов, о чем 2 августа 2017 года были уведомлены государства-участники ОБСЕ по Венскому документу 2011 года. Параметры задействованных в республике сил и средств на протяжении последних лет остаются практически неизменными", — сообщил представитель Минобороны.

Согласно представленной на брифинге информации, в учениях на территории Белоруссии со стороны России планируется также задействовать 98 танков, 104 бронированных машины, 32 единицы артиллерии и РСЗО, а также 27 самолетов и вертолетов.

Открытость

Воинов напомнил, что на учения приглашены около 80 иностранных и международных наблюдателей, в том числе представители пяти стран-членов НАТО. Кроме того, в период подготовки и проведения учений государства ОБСЕ увеличивают число военных инспекций и наблюдательных полетов в Белоруссии.

Таким образом, подчеркнул Воинов, "проинспектированы будут не только полигоны, где предусматривается активная фаза учений, но и иные места с целью убедиться в отсутствии незадекларированной военной деятельности".

Он обратил внимание, что в это время другие учения, помимо "Запада-2017", в Белоруссии проводиться не будут, а задействованные в учениях личный состав и техника, в том числе российские, до 30 сентября вернутся в места постоянной дислокации.

"Предстоящие совместные стратегические учения носят сугубо оборонительный характер. Их проведение не несет никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности. Учения позволят на практике совершенствовать механизм совместного использования оборонной инфраструктуры в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства и создать условия для более эффективного обеспечения национальной безопасности, независимости и территориальной целостности Белоруссии", — добавил Воинов.

Оборонительный характер

В Минобороны РФ также неоднократно заявляли, что предстоящие учения не направлены против третьих стран.

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов ранее проинформировал председателя военного комитета НАТО генерал-полковника Петра Павела об учениях "Запад-2017", подчеркнув их плановый характер.

"Глава российского Генштаба подробно проинформировал председателя военного комитета НАТО о предстоящем стратегическом учении "Запад – 2017", особо подчеркнув его плановый и оборонительный характер, а также ненаправленность против третьих стран. Генерал армии Валерий Герасимов акцентировал внимание на главной цели учения – обеспечении безопасности Союзного государства", — говорится в сообщении Минобороны.

Как заявлял замглавы МИД РФ Алексей Мешков, Москва считает необоснованными обвинения НАТО в адрес России в связи учениями "Запад-2017". По его словам, российская сторона "максимально широко проинформировала НАТО о предстоящих учениях", и альянсу "были направлены соответствующие приглашения".

"Те страны, которые стремятся максимально обострить ситуацию накануне учений, вбрасывая необоснованные обвинения в адрес России, — это те страны, которые максимально препятствуют контактам военных наших стран", — сказал журналистам российский дипломат.

В МИД РФ также заявляли, что шумиха, которую поднимают западные СМИ вокруг российско-белорусских учений, рассчитана на то, чтобы обосновать европейской общественности затраты на наращивание военной активности НАТО.

"Раздуваемая шумиха носит искусственный характер и явно рассчитана на то, чтобы продемонстрировать западной общественности "обоснованность" затратных мероприятий по развертыванию в Польше и странах Балтии усиленного передового присутствия и наращивания военной активности НАТО", — подчеркнули в МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что "именно эти действия ведут к нарастанию военной напряженности в Европе, о чем сейчас демонстративно сетуют западные "бойцы пера и микрофона".