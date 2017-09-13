Стало известно, сколько маневров провели в Европе с начала года

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Около 50 маневров с участием порядка 60 тысяч человек проведено на территории Европы с июня по сентябрь этого года, заявил в интервью газете "Красная звезда" командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Андрей Картаполов.

"По нашим данным, всего с июня этого года на территории Европы уже проведено около 50 учебно-боевых мероприятий, в которых приняли участие порядка 60 тысяч человек, в том числе и военнослужащие США", — сказал Картаполов.

По его словам, "количество мероприятий оперативной и боевой подготовки у наших границ постоянно растёт".

Ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений "Запад-2017" в которых будет задействовано до 12,7 тысячи военнослужащих (от ВС Белоруссии — около 7,2 тысячи человек, от ВС РФ — около 5,5 тысячи человек, из них на территории Белоруссии — около 3 тысяч человек).

Стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ.

Также в них будет задействовано около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей. Для планирования совместных действий привлекаются оперативные группы Росгвардии, ФСБ, МВД, МЧС России.

Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин ранее заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, на них будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа. Он также назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины.