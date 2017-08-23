"Кузнецов" уходит в отпуск. Каким станет российский авианосец после ремонта

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Единственный в России "плавучий аэродром" — тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) "Адмирал Кузнецов" — в следующем году встанет в док на ремонт. Самому большому кораблю отечественного ВМФ в декабре исполняется 30 лет — возраст для стальной махины, бороздящей океан, более чем почтенный. Некоторые узлы и агрегаты "Кузнецова" давно требуют замены. Авианосец как следует подлатают и модернизируют, после чего в 2020-2021 годах он вернется в боевой состав Северного флота. Предполагается, что после заслуженного "санаторно-курортного отпуска" корабль останется в строю еще около 20 лет и параллельно с боевой службой будет использоваться для тренировки летчиков палубной авиации. А за это время, будем надеяться, в составе флота уже появятся более молодые авианосцы.

Котлы и ракеты

Напомним: последний раз "Адмирал Кузнецов" попал в прицел мировой прессы в ноябре 2016-го — феврале 2017 года, когда ТАВКР в составе оперативного соединения ВМФ России выполнял боевые задачи у берегов Сирии. Западные СМИ необычайно развеселил густой черный дым, которым чадил в небо корабль, проходя вдоль европейского побережья. Его называли "дряхлым", "устаревшим", шутили, что он потонет на полпути. За авианосец тогда вступились моряки. В частности, экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов сообщил, что "только дилетанты не знают, что двигательная установка, работающая на таком дешевом топливе, как мазут, всегда отличается повышенным дымообразованием". Несмотря на насмешки, "Кузнецов" дошел до места назначения, выдерживая заданную скорость. И спустя пару месяцев благополучно вернулся в пункт базирования после выполнения боевых задач.

Черный дым на ходовые качества корабля никак не повлиял. Тем не менее известно, что в ходе грядущего ремонта на авианосце заменят четыре котла силовой установки из восьми. Два из них уже изготовлены на Балтийском заводе. Кроме того, ТАВКР получит новейшие средства связи, навигации, боевого управления и системы РЭБ. Сообщалось, что морякам обеспечат автоматизированные рабочие места, которые будут оборудованы в том числе видеосвязью.

Как сообщал в начале года глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, на корабле будет изменен состав вооружения. Возможно, речь идет о замене противокорабельных ракет "Гранит", принятых на вооружение еще в 1983 году, на более современные, например морские "Калибры" с проникающей боевой частью фугасного действия. Эти меры, впрочем, могут потребовать перестройки корабельных пусковых шахт — габариты у "Калибров" и "Гранитов" разные. В то же время состав авиакрыла ТАВКР из истребителей Су-33 и МиГ-29К менять пока не планируется.

Впрочем, не все специалисты считают, что "Адмиралу Кузнецову" нужно противокорабельное вооружение. Этот корабль в современных реалиях играет скорее оборонительную, нежели ударную роль.

"Это достаточно специфический авианосец, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Его авиакрыло состоит только из истребителей, что определяет задачи корабля исключительно как оборонительные. На нем никогда не будет самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, радиоэлектронной борьбы и прочих, необходимых для проведения полноценных экспедиционных ударных операций. Вдобавок на "Кузнецове" установлен комплекс противокорабельных ракет "Гранит". Зачем он этому кораблю нужен — непонятно. В рамках модернизации, на мой взгляд, нужно ударное вооружение с авианосца демонтировать, как это сделали китайцы со своими первыми авианосцами — кораблями, по сути, того же проекта, что и "Адмирал Кузнецов". А за счет освободившихся объемов увеличить возимый запас топлива и боеприпасов авиакрыла".

Не исключено, впрочем, что, говоря об изменении состава вооружения ТАВКР, глава ОСК Алексей Рахманов имел в виду модернизацию зенитно-ракетных систем корабля. На сегодняшний день крейсер от угрозы с воздуха прикрывают четыре пусковые установки ЗРК "Кинжал" и восемь пусковых установок "Кортик". На замену последним в России была разработана морская модификация сухопутного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" — "Панцирь-М". В серийное производство она пошла в 2015 году. Впрочем, как сообщил Рахманов в интервью "Газете.ру" в начале недели, точный объем работ по ремонту и модернизации будет утвержден после окончательного принятия госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы.

Босфорский прорыв

"Адмирал Кузнецов" был спущен на воду 4 декабря 1987 года (тогда он назывался "Тбилиси"). Стоит вспомнить, что у него с самого начала боевой службы была непростая судьба. Корабль построили на Николаевской верфи, в 1991 году он был приписан к Северному флоту СССР, но первое время оставался в Черном море. В ноябре того же года председатель Верховной рады Украины Леонид Кравчук отправил командиру авианосца Виктору Ярыгину телеграмму, в которой говорилось, что "Адмирал Кузнецов" является собственностью Незалежной и должен оставаться на севастопольском рейде. Капитан первого ранга следовать указаниям отказался: на тот момент Украины как государства формально не существовало, референдум о независимости должен был состояться только 1 декабря.

За день до этого события "Адмирал Кузнецов" снялся с якорей и взял курс на Босфор. Пролив удалось пройти без официального разрешения Турции, чьи власти, впрочем, не решились останавливать могучий корабль. С 1 по 24 декабря 1991 года авианесущий крейсер совершил переход вокруг Европы к месту постоянного базирования в Видяеве Мурманской области. На всем маршруте за ним на почтительном удалении двигались корабли НАТО. А следом за своим кораблем в Россию ушла большая часть летчиков 100-го авиаполка корабельной авиации под командованием легендарного Тимура Апакидзе. Вскоре они составили ядро 279-го полка корабельной авиации России. А пилоты, принявшие украинскую присягу, в скором времени были уволены в связи с расформированием части.

В 1991 году "Адмирал Кузнецов" едва не повторил судьбу второго авианосца серии — ТАВКР "Варяг", который украинцы продали Китаю по цене металлолома (в 2012 году корабль вошел в состав ВМС НОАК под именем "Ляонин"). Увести "Кузнецова" на Северный флот успели буквально в последний момент. С тех пор авианесущий корабль побывал во многих дальних походах и за десятилетия своей эксплуатации не перенес ни одной серьезной поломки. А все ремонтные работы носили исключительно плановый и профилактический характер.