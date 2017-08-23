США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Безопасность

"Кузнецов" уходит в отпуск. Каким станет российский авианосец после ремонта

16:2223.08.2017
(обновлено: 16:23 23.08.2017)
115361
© РИА Новости / Министерство обороны ВеликобританииПерейти в фотобанкРоссийский авианосец Адмирал КузнецовРоссийский авианосец Адмирал Кузнецов
© РИА Новости / Министерство обороны Великобритании
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Единственный в России "плавучий аэродром" — тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) "Адмирал Кузнецов" — в следующем году встанет в док на ремонт. Самому большому кораблю отечественного ВМФ в декабре исполняется 30 лет — возраст для стальной махины, бороздящей океан, более чем почтенный. Некоторые узлы и агрегаты "Кузнецова" давно требуют замены. Авианосец как следует подлатают и модернизируют, после чего в 2020-2021 годах он вернется в боевой состав Северного флота. Предполагается, что после заслуженного "санаторно-курортного отпуска" корабль останется в строю еще около 20 лет и параллельно с боевой службой будет использоваться для тренировки летчиков палубной авиации. А за это время, будем надеяться, в составе флота уже появятся более молодые авианосцы.

Котлы и ракеты

Российский тяжёлый авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны Великобритании
Перейти в фотобанк
Экипаж "Адмирала Кузнецова" готов к новым задачам после работы в Сирии
Напомним: последний раз "Адмирал Кузнецов" попал в прицел мировой прессы в ноябре 2016-го — феврале 2017 года, когда ТАВКР в составе оперативного соединения ВМФ России выполнял боевые задачи у берегов Сирии. Западные СМИ необычайно развеселил густой черный дым, которым чадил в небо корабль, проходя вдоль европейского побережья. Его называли "дряхлым", "устаревшим", шутили, что он потонет на полпути. За авианосец тогда вступились моряки. В частности, экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов сообщил, что "только дилетанты не знают, что двигательная установка, работающая на таком дешевом топливе, как мазут, всегда отличается повышенным дымообразованием". Несмотря на насмешки, "Кузнецов" дошел до места назначения, выдерживая заданную скорость. И спустя пару месяцев благополучно вернулся в пункт базирования после выполнения боевых задач.

Черный дым на ходовые качества корабля никак не повлиял. Тем не менее известно, что в ходе грядущего ремонта на авианосце заменят четыре котла силовой установки из восьми. Два из них уже изготовлены на Балтийском заводе. Кроме того, ТАВКР получит новейшие средства связи, навигации, боевого управления и системы РЭБ. Сообщалось, что морякам обеспечат автоматизированные рабочие места, которые будут оборудованы в том числе видеосвязью.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© РИА Новости
Боевое дежурство крейсера "Адмирал Кузнецов" в Сирии. Видео Минобороны РФ

Как сообщал в начале года глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, на корабле будет изменен состав вооружения. Возможно, речь идет о замене противокорабельных ракет "Гранит", принятых на вооружение еще в 1983 году, на более современные, например морские "Калибры" с проникающей боевой частью фугасного действия. Эти меры, впрочем, могут потребовать перестройки корабельных пусковых шахт — габариты у "Калибров" и "Гранитов" разные. В то же время состав авиакрыла ТАВКР из истребителей Су-33 и МиГ-29К менять пока не планируется.
Впрочем, не все специалисты считают, что "Адмиралу Кузнецову" нужно противокорабельное вооружение. Этот корабль в современных реалиях играет скорее оборонительную, нежели ударную роль.

Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий во время прохода авианосной группы Северного флота России через пролив Ла-Манш
© РИА Новости . Сайт Dover-Marina.com
Перейти в фотобанк
Вытеснить НАТО из Арктики: чем вооружат мощнейшие корабли Северного флота
"Это достаточно специфический авианосец, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Его авиакрыло состоит только из истребителей, что определяет задачи корабля исключительно как оборонительные. На нем никогда не будет самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, радиоэлектронной борьбы и прочих, необходимых для проведения полноценных экспедиционных ударных операций. Вдобавок на "Кузнецове" установлен комплекс противокорабельных ракет "Гранит". Зачем он этому кораблю нужен — непонятно. В рамках модернизации, на мой взгляд, нужно ударное вооружение с авианосца демонтировать, как это сделали китайцы со своими первыми авианосцами — кораблями, по сути, того же проекта, что и "Адмирал Кузнецов". А за счет освободившихся объемов увеличить возимый запас топлива и боеприпасов авиакрыла".

Не исключено, впрочем, что, говоря об изменении состава вооружения ТАВКР, глава ОСК Алексей Рахманов имел в виду модернизацию зенитно-ракетных систем корабля. На сегодняшний день крейсер от угрозы с воздуха прикрывают четыре пусковые установки ЗРК "Кинжал" и восемь пусковых установок "Кортик". На замену последним в России была разработана морская модификация сухопутного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" — "Панцирь-М". В серийное производство она пошла в 2015 году. Впрочем, как сообщил Рахманов в интервью "Газете.ру" в начале недели, точный объем работ по ремонту и модернизации будет утвержден после окончательного принятия госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы.

Босфорский прорыв

Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов»
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Характеристики "Адмирала Кузнецова" и маршрут следования к берегам Сирии
"Адмирал Кузнецов" был спущен на воду 4 декабря 1987 года (тогда он назывался "Тбилиси"). Стоит вспомнить, что у него с самого начала боевой службы была непростая судьба. Корабль построили на Николаевской верфи, в 1991 году он был приписан к Северному флоту СССР, но первое время оставался в Черном море. В ноябре того же года председатель Верховной рады Украины Леонид Кравчук отправил командиру авианосца Виктору Ярыгину телеграмму, в которой говорилось, что "Адмирал Кузнецов" является собственностью Незалежной и должен оставаться на севастопольском рейде. Капитан первого ранга следовать указаниям отказался: на тот момент Украины как государства формально не существовало, референдум о независимости должен был состояться только 1 декабря.

За день до этого события "Адмирал Кузнецов" снялся с якорей и взял курс на Босфор. Пролив удалось пройти без официального разрешения Турции, чьи власти, впрочем, не решились останавливать могучий корабль. С 1 по 24 декабря 1991 года авианесущий крейсер совершил переход вокруг Европы к месту постоянного базирования в Видяеве Мурманской области. На всем маршруте за ним на почтительном удалении двигались корабли НАТО. А следом за своим кораблем в Россию ушла большая часть летчиков 100-го авиаполка корабельной авиации под командованием легендарного Тимура Апакидзе. Вскоре они составили ядро 279-го полка корабельной авиации России. А пилоты, принявшие украинскую присягу, в скором времени были уволены в связи с расформированием части.

© РИА Новости / Пресс-служба Северного флота/Андрей ЛузикПерейти в фотобанкИстребители Су-33 и МиГ-29К на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море
© РИА Новости / Пресс-служба Северного флота/Андрей Лузик
Перейти в фотобанк
Истребители Су-33 и МиГ-29К на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море

В 1991 году "Адмирал Кузнецов" едва не повторил судьбу второго авианосца серии — ТАВКР "Варяг", который украинцы продали Китаю по цене металлолома (в 2012 году корабль вошел в состав ВМС НОАК под именем "Ляонин"). Увести "Кузнецова" на Северный флот успели буквально в последний момент. С тех пор авианесущий корабль побывал во многих дальних походах и за десятилетия своей эксплуатации не перенес ни одной серьезной поломки. А все ремонтные работы носили исключительно плановый и профилактический характер.

Комментировать
Безопасность
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
fata.morgana.mirage
Шовинистический угар на хлеб не намажешь... Как правило, ура-патриотизм через год-другой трансформируется в революционную ситуацию. Читайте историю, господа.
16:39
23.08.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена