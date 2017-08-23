"Кузнецов" уходит в отпуск. Каким станет российский авианосец после ремонта

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Единственный в России "плавучий аэродром" — тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) "Адмирал Кузнецов" — в следующем году встанет в док на ремонт. Самому большому кораблю отечественного ВМФ в декабре исполняется 30 лет — возраст для стальной махины, бороздящей океан, более чем почтенный. Некоторые узлы и агрегаты "Кузнецова" давно требуют замены. Авианосец как следует подлатают и модернизируют, после чего в 2020-2021 годах он вернется в боевой состав Северного флота. Предполагается, что после заслуженного "санаторно-курортного отпуска" корабль останется в строю еще около 20 лет и параллельно с боевой службой будет использоваться для тренировки летчиков палубной авиации. А за это время, будем надеяться, в составе флота уже появятся более молодые авианосцы.
Котлы и ракеты
Черный дым на ходовые качества корабля никак не повлиял. Тем не менее известно, что в ходе грядущего ремонта на авианосце заменят четыре котла силовой установки из восьми. Два из них уже изготовлены на Балтийском заводе. Кроме того, ТАВКР получит новейшие средства связи, навигации, боевого управления и системы РЭБ. Сообщалось, что морякам обеспечат автоматизированные рабочие места, которые будут оборудованы в том числе видеосвязью.
Как сообщал в начале года глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, на корабле будет изменен состав вооружения. Возможно, речь идет о замене противокорабельных ракет "Гранит", принятых на вооружение еще в 1983 году, на более современные, например морские "Калибры" с проникающей боевой частью фугасного действия. Эти меры, впрочем, могут потребовать перестройки корабельных пусковых шахт — габариты у "Калибров" и "Гранитов" разные. В то же время состав авиакрыла ТАВКР из истребителей Су-33 и МиГ-29К менять пока не планируется.
Впрочем, не все специалисты считают, что "Адмиралу Кузнецову" нужно противокорабельное вооружение. Этот корабль в современных реалиях играет скорее оборонительную, нежели ударную роль.
Не исключено, впрочем, что, говоря об изменении состава вооружения ТАВКР, глава ОСК Алексей Рахманов имел в виду модернизацию зенитно-ракетных систем корабля. На сегодняшний день крейсер от угрозы с воздуха прикрывают четыре пусковые установки ЗРК "Кинжал" и восемь пусковых установок "Кортик". На замену последним в России была разработана морская модификация сухопутного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" — "Панцирь-М". В серийное производство она пошла в 2015 году. Впрочем, как сообщил Рахманов в интервью "Газете.ру" в начале недели, точный объем работ по ремонту и модернизации будет утвержден после окончательного принятия госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы.
Босфорский прорыв
За день до этого события "Адмирал Кузнецов" снялся с якорей и взял курс на Босфор. Пролив удалось пройти без официального разрешения Турции, чьи власти, впрочем, не решились останавливать могучий корабль. С 1 по 24 декабря 1991 года авианесущий крейсер совершил переход вокруг Европы к месту постоянного базирования в Видяеве Мурманской области. На всем маршруте за ним на почтительном удалении двигались корабли НАТО. А следом за своим кораблем в Россию ушла большая часть летчиков 100-го авиаполка корабельной авиации под командованием легендарного Тимура Апакидзе. Вскоре они составили ядро 279-го полка корабельной авиации России. А пилоты, принявшие украинскую присягу, в скором времени были уволены в связи с расформированием части.
В 1991 году "Адмирал Кузнецов" едва не повторил судьбу второго авианосца серии — ТАВКР "Варяг", который украинцы продали Китаю по цене металлолома (в 2012 году корабль вошел в состав ВМС НОАК под именем "Ляонин"). Увести "Кузнецова" на Северный флот успели буквально в последний момент. С тех пор авианесущий корабль побывал во многих дальних походах и за десятилетия своей эксплуатации не перенес ни одной серьезной поломки. А все ремонтные работы носили исключительно плановый и профилактический характер.