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Безопасность

Ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" продлится около трех лет

10:0723.08.2017
(обновлено: 10:13 23.08.2017)
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкВо время торжественной встречи авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов в Североморске. Архивное фотоВо время торжественной встречи авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов в Североморске. Архивное фото
© РИА Новости
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КУБИНКА (Московская область), 23 авг – РИА Новости. Ремонт единственного в России авианосца "Адмирал Кузнецов", который начнется в 2018 году, продлится 2,5-3 года, сообщил РИА Новости в среду на форуме "Армия-2017" заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

Российский авианосец Адмирал Кузнецов. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны Великобритании
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Авианосец "Адмирал Кузнецов" начнут модернизировать в 2018 году
"Адмирал Кузнецов" встанет в ремонт в 2018 году. Ремонт продлится 2,5-3 года. Поход корабля в Сирию до этого не планируется", — сказал Бурсук.

В октябре 2016 года корабельная ударная группа во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий" в составе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", больших противолодочных кораблей "Североморск", "Вице-адмирал Кулаков" и судов обеспечения вышла в районы северо-восточной Атлантики и Средиземного моря. С 8 ноября выполняла задачи по борьбе с терроризмом в Сирии.

На борту российского авианосца находилось более 40 самолетов и вертолетов. Впервые в истории России 15 ноября было осуществлено боевое применение палубных самолетов Су-33. За два месяца боевой службы летчики морской авиации авиакрыла "Адмирала Кузнецова" выполнили 420 боевых вылетов, в ходе которых было поражено более 1,2 тысячи объектов международных террористов на территории Сирии. По целям в Сирии были нанесены удары крылатыми ракетами.

В феврале группа кораблей вернулась в Североморск.

Британский эскорт "Адмирала Кузнецова"
© РИА Новости / Министерство обороны ВеликобританииПерейти в фотобанкТяжелый авианесущий крейсер ВМФ России "Адмирал Кузнецов" входит в состав авианосной ударной группы Северного флота.Российский авианосец Адмирал Кузнецов
© РИА Новости / Министерство обороны Великобритании
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Тяжелый авианесущий крейсер ВМФ России "Адмирал Кузнецов" входит в состав авианосной ударной группы Северного флота.
© РИА Новости / Министерство обороны ВеликобританииПерейти в фотобанкПосле завершения своей миссии в Средиземном море "Адмирал Кузнецов" возвращается на базу в Североморск.

На фото: самолеты британских ВВС "Тайфун" и британский корабль St Albans (на первом плане) сопровождают российские корабли "Петр Великий" (в центре) и "Адмирал Кузнецов" (на дальнем плане).

Самолеты британских ВВС Тайфун и британский корабль St Albans сопровождают российские корабли Петр Великий и Адмирал Кузнецов
© РИА Новости / Министерство обороны Великобритании
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После завершения своей миссии в Средиземном море "Адмирал Кузнецов" возвращается на базу в Североморск.

На фото: самолеты британских ВВС "Тайфун" и британский корабль St Albans (на первом плане) сопровождают российские корабли "Петр Великий" (в центре) и "Адмирал Кузнецов" (на дальнем плане).

© РИА Новости / Министерство обороны ВеликобританииПерейти в фотобанкОтслеживать передвижение кораблей российской ударной группы, возвращающейся из зоны конфликта в Сирии, вышли британские сторожевые корабли.

На фото: самолет британских ВВС "Тайфун" сопровождает российские корабли "Петр Великий" и "Адмирал Кузнецов".Самолет британских ВВС Тайфун сопровождает российские корабли Петр Великий и Адмирал Кузнецов
© РИА Новости / Министерство обороны Великобритании
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Отслеживать передвижение кораблей российской ударной группы, возвращающейся из зоны конфликта в Сирии, вышли британские сторожевые корабли.

На фото: самолет британских ВВС "Тайфун" сопровождает российские корабли "Петр Великий" и "Адмирал Кузнецов".
© РИА Новости / Министерство обороны ВеликобританииПерейти в фотобанкПо данным газеты Daily Star, за передвижением российских судов в Ла-Манше следят британские фрегат HMS St Albans и вертолетоносец HMS Ocean.Российский авианосец Адмирал Кузнецов
© РИА Новости / Министерство обороны Великобритании
Перейти в фотобанк
По данным газеты Daily Star, за передвижением российских судов в Ла-Манше следят британские фрегат HMS St Albans и вертолетоносец HMS Ocean.
© РИА Новости / Министерство обороны ВеликобританииПерейти в фотобанкВ министерстве обороны Великобритании подтвердили, что королевские ВМС и ВВС внимательно отслеживают передвижение российского авианосца "Адмирал Кузнецов", пока он проходит поблизости от территориальных вод Великобритании по дороге домой.

На фото: британский корабль St Albans сопровождает российские корабли "Петр Великий" и "Адмирал Кузнецов".Британский корабль St Albans сопровождает российские корабли Петр Великий и Адмирал Кузнецов
© РИА Новости / Министерство обороны Великобритании
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В министерстве обороны Великобритании подтвердили, что королевские ВМС и ВВС внимательно отслеживают передвижение российского авианосца "Адмирал Кузнецов", пока он проходит поблизости от территориальных вод Великобритании по дороге домой.

На фото: британский корабль St Albans сопровождает российские корабли "Петр Великий" и "Адмирал Кузнецов".
© РИА Новости / Министерство обороны ВеликобританииПерейти в фотобанкВ октябре 2016 года авианосная группа Северного флота уже проходила вдоль побережья Великобритании на пути в Сирию. Ее передвижение отслеживали тогда британские боевые корабли — эсминец "Дункан" и фрегат "Ричмонд".Российский авианосец Адмирал Кузнецов
© РИА Новости / Министерство обороны Великобритании
Перейти в фотобанк
В октябре 2016 года авианосная группа Северного флота уже проходила вдоль побережья Великобритании на пути в Сирию. Ее передвижение отслеживали тогда британские боевые корабли — эсминец "Дункан" и фрегат "Ричмонд".
© РИА Новости / Министерство обороны ВеликобританииПерейти в фотобанкТогда слежка за российскими кораблями обошлась Великобритании почти в полтора миллиона фунтов стерлингов.

На фото: британский корабль St Albans (на первом плане) сопровождает российский корабль "Адмирал Кузнецов". Британский корабль St Albans (на первом плане) сопровождает российский корабль Адмирал Кузнецов
© РИА Новости / Министерство обороны Великобритании
Перейти в фотобанк
Тогда слежка за российскими кораблями обошлась Великобритании почти в полтора миллиона фунтов стерлингов.

На фото: британский корабль St Albans (на первом плане) сопровождает российский корабль "Адмирал Кузнецов".
© РИА Новости / Министерство обороны ВеликобританииПерейти в фотобанкМногоцелевые истребители Typhoon британских ВВС сопровождают российские корабли "Петр Великий" (слева) и "Адмирал Кузнецов".Самолеты британских ВВС Тайфун сопровождают российские корабли Петр Великий и Адмирал Кузнецов
© РИА Новости / Министерство обороны Великобритании
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Многоцелевые истребители Typhoon британских ВВС сопровождают российские корабли "Петр Великий" (слева) и "Адмирал Кузнецов".
© РИА Новости / Министерство обороны ВеликобританииПерейти в фотобанкНавстречу российским кораблям в Ла-Манш, помимо британских судов, вышли фрегаты Норвегии и Португалии, а также нидерланский и немецкий вспомогательные корабли.

На фото: российский корабль "Петр Великий". Российский корабль Петр Великий
© РИА Новости / Министерство обороны Великобритании
Перейти в фотобанк
Навстречу российским кораблям в Ла-Манш, помимо британских судов, вышли фрегаты Норвегии и Португалии, а также нидерланский и немецкий вспомогательные корабли.

На фото: российский корабль "Петр Великий".
© РИА Новости / Министерство обороны ВеликобританииПерейти в фотобанкРанее передвижение российских судов в Средиземном море отслеживали военно-морские силы Испании. Патрульный корабль "Cazadora" (P-78) сопровождал группу российских кораблей до мыса Сан-Висенти.

На фото: российские корабли "Петр Великий" и "Адмирал Кузнецов". Российские корабли Петр Великий и Адмирал Кузнецов
© РИА Новости / Министерство обороны Великобритании
Перейти в фотобанк
Ранее передвижение российских судов в Средиземном море отслеживали военно-морские силы Испании. Патрульный корабль "Cazadora" (P-78) сопровождал группу российских кораблей до мыса Сан-Висенти.

На фото: российские корабли "Петр Великий" и "Адмирал Кузнецов".
© РИА Новости / Министерство обороны ВеликобританииПерейти в фотобанкБританский корабль St Albans (на первом плане) и самолеты британских ВВС сопровождают российские корабли "Петр Великий" (в центре) и "Адмирал Кузнецов" (на дальнем плане).Британский корабль St Albans и самолеты британских ВВС сопровождают российские корабли Петр Великий и Адмирал Кузнецов
© РИА Новости / Министерство обороны Великобритании
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Британский корабль St Albans (на первом плане) и самолеты британских ВВС сопровождают российские корабли "Петр Великий" (в центре) и "Адмирал Кузнецов" (на дальнем плане).
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