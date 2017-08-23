Ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" продлится около трех лет

Во время торжественной встречи авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов в Североморске. Архивное фото

Во время торжественной встречи авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов в Североморске. Архивное фото

КУБИНКА (Московская область), 23 авг – РИА Новости. Ремонт единственного в России авианосца "Адмирал Кузнецов", который начнется в 2018 году, продлится 2,5-3 года, сообщил РИА Новости в среду на форуме "Армия-2017" заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

"Адмирал Кузнецов" встанет в ремонт в 2018 году. Ремонт продлится 2,5-3 года. Поход корабля в Сирию до этого не планируется", — сказал Бурсук.

В октябре 2016 года корабельная ударная группа во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий" в составе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", больших противолодочных кораблей "Североморск", "Вице-адмирал Кулаков" и судов обеспечения вышла в районы северо-восточной Атлантики и Средиземного моря. С 8 ноября выполняла задачи по борьбе с терроризмом в Сирии.

На борту российского авианосца находилось более 40 самолетов и вертолетов. Впервые в истории России 15 ноября было осуществлено боевое применение палубных самолетов Су-33. За два месяца боевой службы летчики морской авиации авиакрыла "Адмирала Кузнецова" выполнили 420 боевых вылетов, в ходе которых было поражено более 1,2 тысячи объектов международных террористов на территории Сирии. По целям в Сирии были нанесены удары крылатыми ракетами.

В феврале группа кораблей вернулась в Североморск.