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Безопасность

"Холодное" оружие. Чем Россия защищает свои военные интересы в Арктике

08:0017.08.2017
(обновлено: 08:04 17.08.2017)
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© РИА Новости / Игорь АгеенкоПерейти в фотобанкТренировка курсантов Арктического подразделения ДВВКУТренировка курсантов Арктического подразделения ДВВКУ
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Ровно 40 лет назад, 17 августа 1977 года советский атомный ледокол "Арктика" первым в мире из надводных кораблей достиг Северного полюса Земли. Мощный атомоход водоизмещением 23,5 тысячи тонн отчалил из Мурманска 9 августа и достиг точки назначения на 90-й параллели всего за восемь дней. Как показало время, эта экспедиция стала для СССР не только научным, техническим и имиджевым прорывом, но и в каком-то смысле серьезным военным успехом. Возможность надводного судоходства в многолетних льдах позволяла СССР обеспечивать присутствие кораблей ВМФ и снабжение военных объектов в этом без преувеличения стратегическом регионе планеты.

Головной атомный ледокол Арктика проекта 22220 на верфи ООО Балтийский завод — Судостроение в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / пресс-служба ООО "Балтийский завод-Судостроение"
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Военный эксперт: США не могут догнать Россию в Арктике, вот и "вопят"
В последние десять лет Россия резко активизировала военное строительство в Арктике. Минобороны возводит на удаленных северных островах базы, аэродромы и опорные пункты. В этом ему помогает крупнейший в мире атомный ледокольный флот. Западные страны, тоже претендующие на регион, пытаются не отстать в гонке. Это неудивительно — контроль над Арктикой дает целый ряд серьезных экономических, военных и политических преимуществ.  О том, что стоит за усилением позиций России на "верхушке мира" и на какие виды оружия в этом случае делают ставку военные, — в материале РИА Новости.

Зона особого внимания

По мнению ряда экспертов, Россия, наращивая свое военное присутствие в Арктике, преследует три цели. Во-первых, страна по факту получает возможность единолично контролировать Северный морской путь как важнейшую водную транспортную артерию. Только за 2016 год корабли перевезли по нему 7,26 миллиона тонн различных грузов, впервые превысив показатели советских времен. Во-вторых, Россия таким образом защищает свои богатства в водах Северного Ледовитого океана — нефть и газ. На них уже давно "облизываются" другие государства, претендующие на Арктику: США, Канада, Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия и Дания.

© РИА Новости / А. СоломоновПерейти в фотобанкКараван судов на трассе Северного морского пути
© РИА Новости / А. Соломонов
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Караван судов на трассе Северного морского пути

И в-третьих, акватория Северного Ледовитого океана — достаточно сложный регион для нашей страны с точки зрения безопасности. Огромная протяженность государственной границы на севере делает Россию уязвимой с этого направления для потенциальной агрессии. Военное присутствие в Арктике позволит не допустить в регион корабли вероятного противника с системами противоракетной обороны и стратегическими ударными комплексами. На сегодняшний день задачи обороны самых холодных рубежей страны выполняет Северный флот в составе Объединенного стратегического командования "Север".

"Северный флот сегодня нельзя назвать просто флотом, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — По своему функционалу он больше соответствует оперативно-стратегическому командованию или военному округу. В его состав вошли общевойсковые ракетные и артиллерийские соединения, мотострелковая бригада, дивизия ПВО и прочие "сухопутные" структуры. В зоне ответственности этой более чем серьезной группировки — весь Арктический регион за исключением его восточной части. Сегодня Северный флот, по сути, отодвигает возможные рубежи пуска крылатых ракет противника по территории России на несколько сотен километров от наших северных границ".

Морозам назло

Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий во время прохода авианосной группы Северного флота России через пролив Ла-Манш
© РИА Новости . Сайт Dover-Marina.com
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Вытеснить НАТО из Арктики: чем вооружат мощнейшие корабли Северного флота
Для решения этих и других задач военное руководство России принимает на вооружение и ставит на боевое дежурство новую технику, способную действовать в экстремальных климатических условиях Крайнего Севера. На параде Победы в этом году по брусчатке Красной площади прошли арктические модификации российских систем ПВО: зенитно-ракетный комплекс малой дальности "Тор-М2ДТ", зенитный ракетно-пушечный "Панцирь-СА", а также специальные версии машин обеспечения. Эта сухопутная техника для Арктического региона смонтирована на базе двухзвенных гусеничных вездеходов ДТ-30 "Витязь", способных работать при температурах до 55 градусов ниже нуля. Некоторые модификации этих машин могут пересекать водные преграды, что в условиях постоянного торошения льдов на Северном полюсе значительно повышает их мобильность. Новые "Панцири" и "Торы" прикрывают районы базирования дальнобойных зенитно-ракетных систем С-400, развертывание которых в Арктике началось в 2015 году.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА" на тренировке парада Победы
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА" на тренировке парада Победы

Уникальным арсеналом может похвастать и первое в стране полноценное арктическое соединение Сухопутных войск — 80-я отдельная мотострелковая бригада, дислоцирующаяся в поселке Алакуртти Мурманской области. "Морозоустойчивая" пехота осваивает, в частности, снегоболотоходы повышенной проходимости ТРЭКОЛ, передвигающиеся на колесах с огромными шинами сверхнизкого давления. Такие машины могут двигаться по пересеченной местности, не снижая скорость.

Тестовый полет первого арктического вертолета Ми-8АМТШ-ВА в Улан-Удэ
© Ruptly
Тестовый полет первого арктического вертолета Ми-8АМТШ-ВА в Улан-Удэ
Кроме того, бойцы 80-й бригады имеют на вооружении полноприводные грузовики "Урал" и КАМАЗ, адаптированные к экстремально низким температурам, снегоходы ТТМ-1901 "Беркут" с отапливаемой кабиной, катера на воздушной подушке. А также — собачьи и оленьи упряжки. В годы Великой Отечественной войны они сыграли большую роль в обороне Заполярья, осуществляя доставку боеприпасов и личного состава к месту назначения. Животные могут пройти там, где спасует техника. Кроме того, для нужд арктической бригады разрабатываются специальные модификации танков, боевых машин пехоты и вертолетов — в частности Ми-8АМТШ-ВА с системой обогрева основных агрегатов силовой установки. А для работы над водной поверхностью вертолет оборудован системой кондиционирования морских спасательных костюмов, в которых работает экипаж.

© "Адмиралтейские верфи"Ледокол "Илья Муромец"
© "Адмиралтейские верфи"
Ледокол "Илья Муромец"

Нельзя не упомянуть и новые ледоколы. В 2017 году в состав Северного флота должен войти дизель-электрический "Илья Муромец". Он способен работать в сплошном ледовом поле толщиной до метра. Помимо выполнения своей основной функции — проводки кораблей через арктические воды — он способен перевозить грузы и будет использоваться для снабжения арктической группировки необходимым оборудованием. А в декабре 2015 года в строй Северного флота был введен вспомогательный транспорт вооружения "Академик Ковалев" усиленного ледового класса проекта 20180ТВ. Кроме того, к 2020 году планируется построить для нужд ВМФ патрульный корабль арктической зоны "Иван Папанин" проекта 23550. Он будет вооружен противокорабельными ракетами и универсальной 100-миллиметровой пушкой АК-190.

"Домик" на севере

Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Уникальная российская военная база "Арктический трилистник"
Россия на сегодняшний день — единственная страна, имеющая военные базы в Арктике. В частности, в прошлом году на Земле Франца-Иосифа была введена в эксплуатацию уникальная застава "Арктический трилистник". Ее площадь составляет более 14 тысяч квадратных метров. Сердце базы — пятиэтажное здание жилищно-административного комплекса. Нижний этаж — технический. Здесь расположено сложное оборудование, позволяющее базе долгое время работать в автономном режиме, без помощи с Большой земли. На других этажах расположены спальные кубрики, столовые, оружейные комнаты, наблюдательный пункт, склады продовольствия и горючего.

Административно-хозяйственный блок рассчитан на проживание и несение службы гарнизона из 150 человек в течение 18 месяцев. Снабжение базы осуществляется по воздуху, через аэродром Нагурское. Всего же в регионе планируется строительство 13 авиабаз.

© РИА Новости / Минобороны РФПерейти в фотобанкРоссийская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Минобороны РФ
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Российская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа

Помимо основного здания жилищно-административного комплекса, в состав "Арктического трилистника" входят электростанция, водоочистительная установка на 700 тонн воды, береговая насосная станция для пополнения запасов топлива, канализационные сооружения, отапливаемые гаражи-боксы для военной техники. Помещения соединены между собой крытыми галереями, так что личный состав может быстро перемещаться между ними. Все здания расположены на сваях, в нескольких метрах над поверхностью льда. По схожему проекту на острове Котельный (Новосибирские острова) строится еще одна российская военная база — "Северный Клевер". Ожидается, что на ее территории смогут проживать 250 человек.

В настоящий момент на "Арктическом трилистнике" базируются подразделения 1-й дивизии ПВО 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота. Эта армия была сформирована в декабре 2015 года для несения службы на архипелагах Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские острова.

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