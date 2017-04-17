Эксперт: военная база РФ "Арктический трилистник" выполняет три задачи

Минобороны России впервые показало уникальную военную базу "Арктический трилистник". Военный эксперт Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik рассказал о целях, которые преследует РФ, размещая подобные базы в акватории Северного Ледовитого океана.

Минобороны впервые показало на сайте уникальную военную базу "Арктический трилистник", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

Военная инфраструктура арктической базы, расположенной на острове Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, состоит из сооружений специального назначения, а также пунктов управления, гаражей для военной и спецтехники, автономного энергоблока, специализированных складов и хранилищ, которые представляют собой объекты с особым режимом допуска.

У пользователей сайта Минобороны появилась возможность впервые ознакомиться с условиями проживания и быта на базе, совершив виртуальную экскурсию по каждому из четырех этажей жилого комплекса "Арктический трилистник".

"В 3D-экскурсии по виртуальной военной базе наглядно демонстрируется, как обустроены и оборудованы комнаты для проживания военнослужащих, офицерская столовая, тренажерный и киноконцертный залы, атриум, библиотека, оранжерея, медицинский блок", – добавляется в релизе.

В приложении размещена расширенная фотогалерея объектов уникального жилого комплекса "Арктический трилистник" с возможностью скачивания.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik рассказал о целях, которые преследует Россия, размещая базы на островах в Северном Ледовитом океане.

"Россия размещает свои базы на островах и архипелагах Северного Ледовитого океана с тремя целями. Во-первых, мы контролирует Северный морской путь. При этом не только контролируем, но и обеспечиваем прохождение там судов, кораблей, ледоколов. Анализируем прогнозы погоды, движение льдов, течений и т.д. – для того, чтобы суда с грузами быстрее прошли из Азии в Европу. Вторая цель – мы защищаем наши богатства в водах Северного Ледовитого океана – это и нефть, и газ. И третья, на мой взгляд, главная задача – мы защищаем эти воды от чужих кораблей с системами ПРО, со стратегическими ракетами на борту. Чтобы они не угрожали нашей стране из акватории Северного Ледовитого океана. Это достаточно уязвимый для нашей страны с точки зрения безопасности регион. Мы защищаем нашу страну", – сказал Виктор Литовкин.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но ёмкого слова – Twitter.