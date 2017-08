Ястребы войны. Самые грозные самолеты-рекордсмены России и США

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Сегодня российская военная авиация отмечает свой 105-летний юбилей. Двенадцатого августа 1912 года был создан Штат воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. Российская империя вступила в авиационный клуб одной из первых, создав ряд уникальных самолетов, во многом опередивших свою эпоху. Четырехмоторные бипланы "Илья Муромец", к примеру, были самыми тяжелыми и мощными бомбардировщиками Первой Мировой войны.

Самый дорогой

Однако наибольший импульс отечественное самолетостроение получило в годы Великой Отечественной, а затем и холодной войны. Геополитическое противостояние между СССР и США с 50-х годов прошлого века привело к формированию двух уникальных авиационно-конструкторских школ, во многом влиявших друг на друга. Каждая сторона пыталась создать оружие, превосходящее все то, что есть у противника. Эта гонка привела к тому, что и в XXI веке Россия и США являются главными "законодателями мод" в военном самолетостроении. РИА Новости публикует подборку самых выдающихся российских боевых самолетов и их американских конкурентов, стоящих сегодня на вооружении.

Американские стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, разработанные компанией Northrop Grumman, вошли в боевой состав ВВС США в 1997 году. Эти во всех отношениях интересные машины стали первыми серийными "стратегами"-невидимками. Малозаметности способствует их необычная конструкция схемы "летающее крыло", покрытие фюзеляжа из радиопоглощающих материалов, а также двигатели особого типа, экранирующие реактивные струи. Каждый самолет способен нести до 27 тонн вооружения, в том числе бомбы и ракеты с ядерной "начинкой".

Все двадцать B-2 были построены в период с 1994 по 2000 годы. Планов по возобновлению производства этих "невидимок" у Пентагона в настоящий момент нет. Дело в том, что даже по американским меркам B-2 Spirit стоит баснословных денег. В 1998 году стоимость одного бомбардировщика оценивалась в миллиард долларов. А с учетом затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), каждый B-2 обошелся военному ведомству США более чем в два миллиарда. Стоимость всего флота этих "золотых" невидимок примерно равна нынешнему военному бюджету, например Германии. B-2, бесспорно, является самым дорогим самолетом в истории мировой авиации.

Самый тяжелый

Впрочем, не одной невидимостью сильны самолеты стратегического назначения. Ближайший конкурент американскому "стелсу" — российский бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 — является абсолютным мировым рекордсменом по вооруженности. Один "Белый лебедь" способен поднять в воздух 45 тонн бомб и ракет против 27 тонн у B-2, 34 тонн у B-1 и 22 тонн у B-52. Максимальная взлетная масса у Ту-160 составляет 275 тонн, что тоже существенно больше, чем у конкурентов. Кроме того, российский "стратег" обладает самыми мощными двигателями среди самолетов своего класса и способен разгоняться до рекордных 2300 километров в час, что является лучшим показателем среди современных бомбардировщиков.

В рамках госпрограммы вооружений на 2018-2025 год планируется модернизация Ту-160 и Ту-160М до версии М2. Самолеты получат новые вычислительные и бортовые системы, средства контроля, бесплатформенную инерциальную навигационную систему, средства РЭБ и современный комплекс управления вооружением.

Самый массовый

Самым распространенным в мире истребителем четвертого поколения, бесспорно, является американский F-16 Fighting Falcon. С 1978 года было построено более четырех с половиной тысяч этих машин, они стоят на вооружении 25 стран на всех континентах, кроме Австралии. Несомненными достоинствами американского истребителя являются его универсальность и относительно невысокая стоимость — около 20 миллионов долларов. F-16 в различных модификациях может использоваться и как истребитель завоевания превосходства в воздухе, и как фронтовой бомбардировщик, и как самолет разведки и целеуказания.

Последние 2200 истребителей этого типа для Пентагона были переданы ВВС США в 2005 году. Однако на экспорт модернизированный F-16 будет производиться как минимум до конца 2017 года. В частности, интерес в приобретении новой партии самолетов изъявили Объединенные Арабские эмираты, уже имеющие в составе своих ВВС 53 американские машины в модификации Block 60.

Самый маневренный

Американский журнал The National Interest в конце июля назвал российский Су-35С "возможно лучшим в истории авиации истребителем ближнего боя". Особенность двигателей этого самолета АЛ-41Ф1С — возможность управления вектором тяги во всех ракурсах. Они способны отклонять реактивную струю от направления, соответствующего крейсерскому режиму, с помощью поворота сопла. Проще говоря, пилот "рулит" истребителем не только (и не столько) закрылками, элеронами и другими элементами механизации крыла, но и мощными реактивными струями. Это позволяет самолету быстро и практически без инерции менять направление движения, высоту и положение в пространстве. Американские современные истребители, к примеру, могут "вертеть" соплом только в вертикальной плоскости. Это упрощает им взлет, но не делает их сверхманевренными, как Су-35.

© Минобороны РФ Сверхманевренный истребитель Су-35С в действии. Съемка Минобороны РФ

Умелый летчик на современных российских истребителях способен буквально "танцевать" в небе, играючи выполняя сложнейшие фигуры высшего пилотажа. Такие трюки — не только эффектное развлечение для публики на различных авиашоу, но и способ одержать верх над противником в ближнем бою. Пользуясь преимуществом в маневренности, Су-35 может быстро зайти неприятелю в хвост и сбить его точным ударом. А сорвать дистанцию и уйти от вражеских ракет пилоту помогут высокая скорость машины и современный бортовой комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ). На сегодняшний день в составе ВКС России имеется более 60 истребителей этого типа.

Самый высокотехнологичный

Как бы критики ни ругали американский F-22 Raptor за его дороговизну и ряд спорных конструктивных особенностей, он остается первым и единственным в мире истребителем пятого поколения, стоящим на вооружении (его "младший брат" F-35 выйдет на стадию крупносерийного производства только в 2019 году). Разработчики самолета попытались реализовать в нем принцип обеспечения повышенной выживаемости за счет принципа "First look — first kill" (первый увидел — первый уничтожил). Для этого в самолете широко используются технологии снижения заметности.

© REUTERS / Ivan Alvarado Истребитель ВВС США F-22 Raptor во время выступления на международном аэрокосмическом салоне Латинской Америки FIDAE в аэропорту Сантьяго © REUTERS / Ivan Alvarado Истребитель ВВС США F-22 Raptor во время выступления на международном аэрокосмическом салоне Латинской Америки FIDAE в аэропорту Сантьяго

Кроме того, F-22 обладает современным отказоустойчивым бортовым оборудованием, дальнобойной РЛС AN/APG-77 с активной фазированной решеткой, интегрированной системой связи, навигации и идентификации, точными ракетами. Все для того, чтобы пилот мог поразить противника с большой дистанции, не обнаружив себя. Впрочем, "Рапторам" еще не доводилось сталкиваться в бою с современными истребителями и входить в зону действия современных радаров, так что его боевые возможности экзамен войной пока не прошли.

Самый быстрый

Из всех самолетов, стоящих на вооружении, самым скоростным является российский истребитель-перехватчик МиГ-31, способный разгоняться аж до трех тысяч километров в час. Из других современных серийных машин такими показателями больше не может похвастаться никто. Справедливости ради у американцев были самолеты и побыстрее, но эксплуатация разведывательных SR-71 Blackbird была прекращена в 1998 году.

Мощные двигатели Д-30Ф6 были созданы для МиГ-31 на основе гражданского Д-30 от Ту-134. Максимальная суммарная тяга обоих движков массой по две с половиной тонны каждый — 19 тысяч килограммов в безфорсажном режиме и 31 тысяча на форсаже. Такая мощь вкупе с дальностью полета без подвесных топливных баков в 2240 километров делает МиГ-31 идеальным перехватчиком в системе комплексной противовоздушной обороны. Группа из четырех таких самолетов способна контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту до 1100 километров. На сегодняшний день весь флот МиГ-31 проходит модернизацию до версии БМ, отличающейся новой системой управления вооружением и бортовой РЛС, позволяющей обнаруживать цели на удалении до 320 километров.