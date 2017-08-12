США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Безопасность

Ястребы войны. Самые грозные самолеты-рекордсмены России и США

08:0012.08.2017
(обновлено: 08:01 12.08.2017)
01770
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31Сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Сегодня российская военная авиация отмечает свой 105-летний юбилей. Двенадцатого августа 1912 года был создан Штат воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. Российская империя вступила в авиационный клуб одной из первых, создав ряд уникальных самолетов, во многом опередивших свою эпоху. Четырехмоторные бипланы "Илья Муромец", к примеру, были самыми тяжелыми и мощными бомбардировщиками Первой Мировой войны.

Командующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Виктор Бондаревна на МАКС-2017 в подмосковном Жуковском
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Более сотни новых самолетов и вертолетов ожидают в ВКС в 2018 году
Однако наибольший импульс отечественное самолетостроение получило в годы Великой Отечественной, а затем и холодной войны. Геополитическое противостояние между СССР и США с 50-х годов прошлого века привело к формированию двух уникальных авиационно-конструкторских школ, во многом влиявших друг на друга. Каждая сторона пыталась создать оружие, превосходящее все то, что есть у противника. Эта гонка привела к тому, что и в XXI веке Россия и США являются главными "законодателями мод" в военном самолетостроении. РИА Новости публикует подборку самых выдающихся российских боевых самолетов и их американских конкурентов, стоящих сегодня на вооружении.

Самый дорогой

Американские стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, разработанные компанией Northrop Grumman, вошли в боевой состав ВВС США в 1997 году. Эти во всех отношениях интересные машины стали первыми серийными "стратегами"-невидимками. Малозаметности способствует их необычная конструкция схемы "летающее крыло", покрытие фюзеляжа из радиопоглощающих материалов, а также двигатели особого типа, экранирующие реактивные струи. Каждый самолет способен нести до 27 тонн вооружения, в том числе бомбы и ракеты с ядерной "начинкой".

Все двадцать B-2 были построены в период с 1994 по 2000 годы. Планов по возобновлению производства этих "невидимок" у Пентагона в настоящий момент нет. Дело в том, что даже по американским меркам B-2 Spirit стоит баснословных денег. В 1998 году стоимость одного бомбардировщика оценивалась в миллиард долларов. А с учетом затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), каждый B-2 обошелся военному ведомству США более чем в два миллиарда. Стоимость всего флота этих "золотых" невидимок примерно равна нынешнему военному бюджету, например Германии. B-2, бесспорно, является самым дорогим самолетом в истории мировой авиации.

Самый тяжелый

Впрочем, не одной невидимостью сильны самолеты стратегического назначения. Ближайший конкурент американскому "стелсу" — российский бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 — является абсолютным мировым рекордсменом по вооруженности. Один "Белый лебедь" способен поднять в воздух 45 тонн бомб и ракет против 27 тонн у B-2, 34 тонн у B-1 и 22 тонн у B-52. Максимальная взлетная масса у Ту-160 составляет 275 тонн, что тоже существенно больше, чем у конкурентов. Кроме того, российский "стратег" обладает самыми мощными двигателями среди самолетов своего класса и способен разгоняться до рекордных 2300 километров в час, что является лучшим показателем среди современных бомбардировщиков.

© РИА Новости / СкрынниковПерейти в фотобанкСоветский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160
© РИА Новости / Скрынников
Перейти в фотобанк
Советский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160

В рамках госпрограммы вооружений на 2018-2025 год планируется модернизация Ту-160 и Ту-160М до версии М2. Самолеты получат новые вычислительные и бортовые системы, средства контроля, бесплатформенную инерциальную навигационную систему, средства РЭБ и современный комплекс управления вооружением.

Самый массовый

Самым распространенным в мире истребителем четвертого поколения, бесспорно, является американский F-16 Fighting Falcon. С 1978 года было построено более четырех с половиной тысяч этих машин, они стоят на вооружении 25 стран на всех континентах, кроме Австралии. Несомненными достоинствами  американского истребителя являются его универсальность и относительно невысокая стоимость — около 20 миллионов долларов. F-16 в различных модификациях может использоваться и как истребитель завоевания превосходства в воздухе, и как фронтовой бомбардировщик, и как самолет разведки и целеуказания.

© Flickr / Sgt. Antony Lee, U.S. ArmyИстребитель F-16 ВВС Бельгии
© Flickr / Sgt. Antony Lee, U.S. Army
Истребитель F-16 ВВС Бельгии

Последние 2200 истребителей этого типа для Пентагона были переданы ВВС США в 2005 году. Однако на экспорт модернизированный F-16 будет производиться как минимум до конца 2017 года. В частности, интерес в приобретении новой партии самолетов изъявили Объединенные Арабские эмираты, уже имеющие в составе своих ВВС 53 американские машины в модификации Block 60.

Самый маневренный

Американский журнал The National Interest в конце июля назвал российский Су-35С "возможно лучшим в истории авиации истребителем ближнего боя". Особенность двигателей этого самолета АЛ-41Ф1С — возможность управления вектором тяги во всех ракурсах. Они  способны отклонять реактивную струю от направления, соответствующего крейсерскому режиму, с помощью поворота сопла. Проще говоря, пилот "рулит" истребителем не только (и не столько) закрылками, элеронами и другими элементами механизации крыла, но и мощными реактивными струями. Это позволяет самолету быстро и практически без инерции менять направление движения, высоту и положение в пространстве. Американские современные истребители, к примеру, могут "вертеть" соплом только в вертикальной плоскости. Это упрощает им взлет, но не делает их сверхманевренными, как Су-35.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Минобороны РФ
Сверхманевренный истребитель Су-35С в действии. Съемка Минобороны РФ

Умелый летчик на современных российских истребителях способен буквально "танцевать" в небе, играючи выполняя сложнейшие фигуры высшего пилотажа. Такие трюки — не только эффектное развлечение для публики на различных авиашоу, но и способ одержать верх над противником в ближнем бою. Пользуясь преимуществом в маневренности, Су-35 может быстро зайти неприятелю в хвост и сбить его точным ударом. А сорвать дистанцию и уйти от вражеских ракет пилоту помогут высокая скорость машины и современный бортовой комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ). На сегодняшний день в составе ВКС России имеется более 60 истребителей этого типа.

Самый высокотехнологичный

Как бы критики ни ругали американский F-22 Raptor за его дороговизну и ряд спорных конструктивных особенностей, он остается первым и единственным в мире истребителем пятого поколения, стоящим на вооружении (его "младший брат" F-35 выйдет на стадию крупносерийного производства только в 2019 году). Разработчики самолета попытались реализовать в нем принцип обеспечения повышенной выживаемости за счет принципа "First look — first kill" (первый увидел — первый уничтожил). Для этого в самолете широко используются технологии снижения заметности.

© REUTERS / Ivan AlvaradoИстребитель ВВС США F-22 Raptor во время выступления на международном аэрокосмическом салоне Латинской Америки FIDAE в аэропорту Сантьяго
© REUTERS / Ivan Alvarado
Истребитель ВВС США F-22 Raptor во время выступления на международном аэрокосмическом салоне Латинской Америки FIDAE в аэропорту Сантьяго

Кроме того, F-22 обладает современным отказоустойчивым бортовым оборудованием, дальнобойной РЛС AN/APG-77 с активной фазированной решеткой, интегрированной системой связи, навигации и идентификации, точными ракетами. Все для того, чтобы пилот мог поразить противника с большой дистанции, не обнаружив себя. Впрочем, "Рапторам" еще не доводилось сталкиваться в бою с современными истребителями и входить в зону действия современных радаров, так что его боевые возможности экзамен войной пока не прошли.

Самый быстрый

Из всех самолетов, стоящих на вооружении, самым скоростным является российский истребитель-перехватчик МиГ-31, способный разгоняться аж до трех тысяч километров в час. Из других современных серийных машин такими показателями больше не может похвастаться никто. Справедливости ради у американцев были самолеты и побыстрее, но эксплуатация разведывательных SR-71 Blackbird была прекращена в 1998 году.

© РИА Новости / Виталий АньковВзлет самолета МИГ-31 Тихоокеанского флота
© РИА Новости / Виталий Аньков
Взлет самолета МИГ-31 Тихоокеанского флота

Мощные двигатели Д-30Ф6 были созданы для МиГ-31 на основе гражданского Д-30 от Ту-134. Максимальная суммарная тяга обоих движков массой по две с половиной тонны каждый — 19 тысяч килограммов в безфорсажном режиме и 31 тысяча на форсаже. Такая мощь вкупе с дальностью полета без подвесных топливных баков в 2240 километров делает МиГ-31 идеальным перехватчиком в системе комплексной противовоздушной обороны. Группа из четырех таких самолетов способна контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту до 1100 километров. На сегодняшний день весь флот МиГ-31 проходит модернизацию до версии БМ, отличающейся новой системой управления вооружением и бортовой РЛС, позволяющей обнаруживать цели на удалении до 320 километров.

Комментировать
Безопасность
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена