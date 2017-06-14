США
14.0614 июня18:02МСК
USD57.03+0.12
EUR63.95+0.18
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт: запас у МиГа очень большой, это грозный самолет

17:5814.06.2017
(обновлено: 17:59 14.06.2017)
0110
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 во время летно-тактические учения в Приморском краеСверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 во время летно-тактические учения в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Корпорация "МиГ" модернизирует парк истребителей-перехватчиков МиГ-31 и одновременно разрабатывает замену этому самолету. Эксперт Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik отметил, что российская авиация не стоит на месте.

Корпорация "МиГ" модернизирует парк истребителей-перехватчиков МиГ-31 и одновременно разрабатывает замену этому самолету, заявил генеральный директор компании Илья Тарасенко.

"Мы разделили свой бизнес на несколько частей. Первая – это модернизация ранее поставленных заказчику самолетов. Иными словами, мы можем их модернизировать таким образом, чтобы максимально приблизить их характеристики к самолетам пятого поколения. Параллельно будем работать и по имеющимся сейчас проектам МиГ-29 и МиГ-35", – сказал Тарасенко в интервью газете "Коммерсант".

"Вторая же часть, которую мы предлагаем заказчикам и над которой работаем отчасти в инициативном порядке, – это перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата", – добавил гендиректор.

По его словам, разработка замены МиГ-31 идет с привлечением смежников, компания работает над концепцией проекта и его обликом.

Отвечая на вопрос о сроках завершения модернизации парка МиГ-31, он подчеркнул, что "есть текущий контракт, который мы успешно выполняем". Других деталей Тарасенко не привел.

По словам гендиректора, когда МиГ-31 потребует новой модернизации, перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата должен быть уже готов к эксплуатации. "Планируем так", – заключил глава "МиГ".

Заместитель главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik рассказал о ключевых особенностях МиГ-31, отметив, что, несмотря на превосходные технические данные, реальность требует постоянного совершенствования вооружений и военной техники.

"Сами по себе МиГи модернизируются, поэтому эти машины еще послужат и на какое-то время их хватит. Запас у МиГа очень большой, это просто превосходный самолет, очень грозный. МиГ-31 перенял все лучшие качества от МиГ-25, первоначально задача этой машины заключалась в том, чтобы несколько соединений могли перекрыть весь север нашей страны от ракет, от самолетов противников, причем, на больших высотах и скоростях. Кроме того, эти самолеты могут работать в группе, обмениваться информацией в полете. Но к тому моменту, когда выйдет срок модернизации (МиГ-31) – ведь любое изделие имеет некий предел – должен уже появиться новый самолет, построенный на более новых принципах. Он, наверное, будет уже летать практически в космическое пространство, может быть, использовать гиперзвуковые возможности", – сказал Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что российское авиастроение не стоит на месте и постоянно развивается.

"МиГи – это самолеты не нападения, это самолеты обороны. То есть их задача – перекрывать наше воздушное пространство от самолетов противников, крылатых ракет. Естественно, это важно для нашей страны. Потому что у нас очень большая протяженность границ, воздушного пространства, и просто перекрыть это комплексами ПВО, расставив, допустим, С-300 и С-400 по границам нашей страны, практически нереально. Поэтому наша авиация не стоит на месте, мы сохранили заделы прошлых лет и двигаемся в будущее", – отметил эксперт.

МиГ-31 – сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего действия, предназначенный для перехвата и уничтожения воздушных целей на малых и больших высотах. Самолет был принят на вооружение в 1980 году, его серийное производство продолжалось до 1994 года.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена