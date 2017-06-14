Эксперт: запас у МиГа очень большой, это грозный самолет

Корпорация "МиГ" модернизирует парк истребителей-перехватчиков МиГ-31 и одновременно разрабатывает замену этому самолету. Эксперт Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik отметил, что российская авиация не стоит на месте.

Корпорация "МиГ" модернизирует парк истребителей-перехватчиков МиГ-31 и одновременно разрабатывает замену этому самолету, заявил генеральный директор компании Илья Тарасенко.

"Мы разделили свой бизнес на несколько частей. Первая – это модернизация ранее поставленных заказчику самолетов. Иными словами, мы можем их модернизировать таким образом, чтобы максимально приблизить их характеристики к самолетам пятого поколения. Параллельно будем работать и по имеющимся сейчас проектам МиГ-29 и МиГ-35", – сказал Тарасенко в интервью газете "Коммерсант".

"Вторая же часть, которую мы предлагаем заказчикам и над которой работаем отчасти в инициативном порядке, – это перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата", – добавил гендиректор.

По его словам, разработка замены МиГ-31 идет с привлечением смежников, компания работает над концепцией проекта и его обликом.

Отвечая на вопрос о сроках завершения модернизации парка МиГ-31, он подчеркнул, что "есть текущий контракт, который мы успешно выполняем". Других деталей Тарасенко не привел.

По словам гендиректора, когда МиГ-31 потребует новой модернизации, перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата должен быть уже готов к эксплуатации. "Планируем так", – заключил глава "МиГ".

Заместитель главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik рассказал о ключевых особенностях МиГ-31, отметив, что, несмотря на превосходные технические данные, реальность требует постоянного совершенствования вооружений и военной техники.

"Сами по себе МиГи модернизируются, поэтому эти машины еще послужат и на какое-то время их хватит. Запас у МиГа очень большой, это просто превосходный самолет, очень грозный. МиГ-31 перенял все лучшие качества от МиГ-25, первоначально задача этой машины заключалась в том, чтобы несколько соединений могли перекрыть весь север нашей страны от ракет, от самолетов противников, причем, на больших высотах и скоростях. Кроме того, эти самолеты могут работать в группе, обмениваться информацией в полете. Но к тому моменту, когда выйдет срок модернизации (МиГ-31) – ведь любое изделие имеет некий предел – должен уже появиться новый самолет, построенный на более новых принципах. Он, наверное, будет уже летать практически в космическое пространство, может быть, использовать гиперзвуковые возможности", – сказал Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что российское авиастроение не стоит на месте и постоянно развивается.

"МиГи – это самолеты не нападения, это самолеты обороны. То есть их задача – перекрывать наше воздушное пространство от самолетов противников, крылатых ракет. Естественно, это важно для нашей страны. Потому что у нас очень большая протяженность границ, воздушного пространства, и просто перекрыть это комплексами ПВО, расставив, допустим, С-300 и С-400 по границам нашей страны, практически нереально. Поэтому наша авиация не стоит на месте, мы сохранили заделы прошлых лет и двигаемся в будущее", – отметил эксперт.

МиГ-31 – сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего действия, предназначенный для перехвата и уничтожения воздушных целей на малых и больших высотах. Самолет был принят на вооружение в 1980 году, его серийное производство продолжалось до 1994 года.

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