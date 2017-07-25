Танцы с "Раптором". В чем превосходство российских истребителей над F-22

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Российские истребители Су-35 могут представлять смертельную угрозу для машин пятого поколения ВВС США — F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Об этом в начале недели сообщил американский журнал The National Interest. Главным преимуществом российского самолета перед противниками в воздушной схватке аналитики издания считают его непревзойденную маневренность. По мнению автора публикации, Су-35, возможно, лучший в истории авиации истребитель для боя на короткой дистанции. А малозаметность и дальнобойные ракеты "воздух-воздух" не гарантируют новейшим американским самолетам легкой победы.

"Снайпер" против "Фехтовальщика"

Сверхманевренность самолетов Су-35, Су-30СМ и МиГ-35 (а также перспективного ПАК ФА Т-50) во многом является заслугой их двигателей с управляемым вектором тяги (УВТ). В этой области российские авиастроители — безоговорочные мировые лидеры, что признают даже американцы. Скептики, впрочем, утверждают, что в современной войне истребители редко сражаются накоротке и, следовательно, такие технологии бесполезны. Но у самих летчиков другое мнение на этот счет.

Двигатели с управляемым вектором тяги способны отклонять реактивную струю от направления, соответствующего крейсерскому режиму, с помощью поворота сопла. Проще говоря, пилот "рулит" истребителем не только (и не столько) закрылками, элеронами и другими элементами механизации крыла, но и мощными реактивными струями. Это позволяет самолету быстро и практически без инерции менять направление движения, высоту и положение в пространстве.

Особенностью российских двигателей АЛ-31ФП (Су-30СМ), АЛ-41Ф1С (Су-35) и РД-33МК (МиГ-35) является всеракурсность управления вектором тяги. Их сопла могут отклоняться в любом направлении. Для сравнения: штатный двигатель американского F-22 — F119-PW-100 от компании Pratt and Whitney — может "вертеть" соплом только в вертикальной плоскости, вверх-вниз. Это упрощает взлет и тангаж на высоте, но не делает "Раптор" сверхманевренным.

Умелый летчик на современных российских самолетах способен буквально "танцевать" в небе, играючи выполняя сложнейшие фигуры высшего пилотажа. Такие навыки, например, регулярно демонстрирует на различных авиапоказах начальник летной службы компании "Сухой" знаменитый ас Сергей Богдан. Впрочем, такой пилотаж — не просто красочное шоу. То, что многие расценивают как "показуху", на деле является отработкой приемов ближнего воздушного боя.

"Бой двух современных самолетов можно условно разделить на два этапа, — рассказал РИА Новости заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов. — Первый — обнаружение истребителя противника на большой дистанции и его атака дальнобойной управляемой ракетой класса "воздух-воздух". Это достаточно эффективное оружие, которое, однако, не гарантирует попадания. Особенно по самолету с современными системами радиоэлектронного противодействия, способными "обмануть" ракету. В этом случае истребители идут на сближение и начинается второй этап — маневренный воздушный бой на ближней дистанции. Здесь в ход уже идут ракеты малой дальности и пушки. Тут-то и раскрываются все преимущества двигателей со всеракурсным УВТ".

Говоря языком аналогий, американский F-22 — это "снайпер", в чью задачу входит подобраться незамеченным к противнику и уничтожить его издали, не вступая в визуальный контакт. Российские истребители поколения 4++ — это "фехтовальщики", способные уйти от вражеских ракет, резко сорвать дистанцию с самолетом неприятеля и как следует "накостылять" ему в ближнем бою, пользуясь преимуществом в маневренности. Малозаметность американского "Раптора" может и не спасти: как отмечают эксперты The National Interest, Су-35 способен воспользоваться пассивным и наземными радарами, а также инфракрасной системой поиска и слежения, чтобы обнаружить истребитель-невидимку.

Нестандартная тактика

К счастью, проверить оба подхода в реальных боевых условиях пока не представлялось возможным. Однако экспортные индийские Су-30МКИ с двигателями АЛ-31ФП уверенно одерживали верх над многими западными самолетами в учебно-тренировочных боях. Еще в 2005 году эскадрилья этих машин показала превосходство над F-16 и F-15 C/D ВВС США во время воздушных маневров в небе над Индией. А в 2015 году в рамках международных учений Индрахануш "тридцатые" разгромили британские истребители Eurofighter Typhoon с "сухим" счетом 12:0.

© AP Photo / Ajit Kumar Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии © AP Photo / Ajit Kumar Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии

По мнению Владимира Попова, высокая результативность российских истребителей с двигателями УВТ в учебных боях объясняется тем, что их пилоты имеют возможность использовать нестандартную тактику и маневры, на которые не способны западные самолеты.

— Все мы видели на МАКС, как Су-35, словно сухой лист, крутился плашмя вокруг своей оси, — пояснил Попов. — В авиации это называется поиском с минимальным разворотом. Маневр совершается, чтобы летчик "осмотрелся" вокруг себя и просканировал окружающее пространство радиолокационной станцией, установленной в носовой части самолета. Такой истребитель обнаружит менее "шустрого" противника быстрее, так как последнему нужно для аналогичного маневра разворачиваться в вираже. Каждый вираж с креном в 45 или 60 градусов занимает полторы-две минуты. Су-35 может "осмотреться" гораздо быстрее. Еще очень эффективный прием — "Кобра Пугачева". Самолет резко "встает на дыбы" и гасит собственную скорость до нуля всей плоскостью фюзеляжа. Очень хорошо работает, если на "хвосте" висит противник: он по инерции проскакивает вперед и превращается из охотника в дичь. Кроме того, когда скорость истребителя на нуле, его не "видят" РЛС противника. Все это в сочетании с бортовыми средствами РЭБ может окончательно запутать противника и заставит его совершать ошибки.

Достоинства сверхманевренности в полной мере оценили во многих странах. На экспортных модификациях Су-30 летают не только индийские летчики, но и китайские, вьетнамские, малайзийские, алжирские и венесуэльские. Большой интерес у зарубежных покупателей вызывает и Су-35. Договоры на поставки этих машин были подписаны с КНР и Индонезией. Хороший экспортный потенциал имеют новейшие МиГ-35, которые должны пойти в серийное производство в течение двух лет. Как сообщил на МАКС генеральный директор РСК МиГ Илья Тарасенко, этот самолет могут без всяких проблем обслуживать на имеющейся инфраструктуре все государства, в составе ВВС которых есть истребители МиГ-29. А таких стран в мире десятки.