Танцы с "Раптором". В чем превосходство российских истребителей над F-22

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Российские истребители Су-35 могут представлять смертельную угрозу для машин пятого поколения ВВС США — F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Об этом в начале недели сообщил американский журнал The National Interest. Главным преимуществом российского самолета перед противниками в воздушной схватке аналитики издания считают его непревзойденную маневренность. По мнению автора публикации, Су-35, возможно, лучший в истории авиации истребитель для боя на короткой дистанции. А малозаметность и дальнобойные ракеты "воздух-воздух" не гарантируют новейшим американским самолетам легкой победы.
"Снайпер" против "Фехтовальщика"
Двигатели с управляемым вектором тяги способны отклонять реактивную струю от направления, соответствующего крейсерскому режиму, с помощью поворота сопла. Проще говоря, пилот "рулит" истребителем не только (и не столько) закрылками, элеронами и другими элементами механизации крыла, но и мощными реактивными струями. Это позволяет самолету быстро и практически без инерции менять направление движения, высоту и положение в пространстве.
Особенностью российских двигателей АЛ-31ФП (Су-30СМ), АЛ-41Ф1С (Су-35) и РД-33МК (МиГ-35) является всеракурсность управления вектором тяги. Их сопла могут отклоняться в любом направлении. Для сравнения: штатный двигатель американского F-22 — F119-PW-100 от компании Pratt and Whitney — может "вертеть" соплом только в вертикальной плоскости, вверх-вниз. Это упрощает взлет и тангаж на высоте, но не делает "Раптор" сверхманевренным.
Умелый летчик на современных российских самолетах способен буквально "танцевать" в небе, играючи выполняя сложнейшие фигуры высшего пилотажа. Такие навыки, например, регулярно демонстрирует на различных авиапоказах начальник летной службы компании "Сухой" знаменитый ас Сергей Богдан. Впрочем, такой пилотаж — не просто красочное шоу. То, что многие расценивают как "показуху", на деле является отработкой приемов ближнего воздушного боя.
Говоря языком аналогий, американский F-22 — это "снайпер", в чью задачу входит подобраться незамеченным к противнику и уничтожить его издали, не вступая в визуальный контакт. Российские истребители поколения 4++ — это "фехтовальщики", способные уйти от вражеских ракет, резко сорвать дистанцию с самолетом неприятеля и как следует "накостылять" ему в ближнем бою, пользуясь преимуществом в маневренности. Малозаметность американского "Раптора" может и не спасти: как отмечают эксперты The National Interest, Су-35 способен воспользоваться пассивным и наземными радарами, а также инфракрасной системой поиска и слежения, чтобы обнаружить истребитель-невидимку.
Нестандартная тактика
К счастью, проверить оба подхода в реальных боевых условиях пока не представлялось возможным. Однако экспортные индийские Су-30МКИ с двигателями АЛ-31ФП уверенно одерживали верх над многими западными самолетами в учебно-тренировочных боях. Еще в 2005 году эскадрилья этих машин показала превосходство над F-16 и F-15 C/D ВВС США во время воздушных маневров в небе над Индией. А в 2015 году в рамках международных учений Индрахануш "тридцатые" разгромили британские истребители Eurofighter Typhoon с "сухим" счетом 12:0.
По мнению Владимира Попова, высокая результативность российских истребителей с двигателями УВТ в учебных боях объясняется тем, что их пилоты имеют возможность использовать нестандартную тактику и маневры, на которые не способны западные самолеты.
— Все мы видели на МАКС, как Су-35, словно сухой лист, крутился плашмя вокруг своей оси, — пояснил Попов. — В авиации это называется поиском с минимальным разворотом. Маневр совершается, чтобы летчик "осмотрелся" вокруг себя и просканировал окружающее пространство радиолокационной станцией, установленной в носовой части самолета. Такой истребитель обнаружит менее "шустрого" противника быстрее, так как последнему нужно для аналогичного маневра разворачиваться в вираже. Каждый вираж с креном в 45 или 60 градусов занимает полторы-две минуты. Су-35 может "осмотреться" гораздо быстрее. Еще очень эффективный прием — "Кобра Пугачева". Самолет резко "встает на дыбы" и гасит собственную скорость до нуля всей плоскостью фюзеляжа. Очень хорошо работает, если на "хвосте" висит противник: он по инерции проскакивает вперед и превращается из охотника в дичь. Кроме того, когда скорость истребителя на нуле, его не "видят" РЛС противника. Все это в сочетании с бортовыми средствами РЭБ может окончательно запутать противника и заставит его совершать ошибки.